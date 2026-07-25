Live TV

Raluca Turcan: „În loc să contribuie la corectarea proiectul legii salarizării, PSD preferă să îl saboteze politic”. Atac la Grindeanu

Data publicării:
raluca turcan
Raluca Turcan. Inquam Photos / Mălina Norocea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Reformă  „O cacealma”

Deputata PNL Raluca Turcan susţine că PSD preferă să saboteze politic proiectul legii salarizării, în loc să contribuie la corectarea acestui proiect pe care „l-a tergiversat ani la rând”.

Fostul ministru al muncii consideră că preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, dă dovadă de „o rea-credinţă greu de imaginat şi de lipsa celei mai elementare decenţe”, pentru că atacă proiectul „îmbunătăţit radical faţă de varianta lăsată în urmă de ultimul ministru PSD” şi după ce acest partid a avut trei miniştri ai muncii care au ratat unul dintre cele mai importante obiective de reformă din PNRR.

„Orice critică adusă legii salarizării, făcută cu bună-credinţă şi bazată pe aspecte care pot fi îmbunătăţite, este binevenită.

Dar să fii preşedintele PSD, după ce partidul tău a avut trei miniştri ai muncii care au ratat unul dintre cele mai importante obiective de reformă din PNRR, punând în pericol fonduri europene nerambursabile de sute de milioane de euro, iar apoi să ataci un proiect de lege îmbunătăţit radical faţă de varianta lăsată în urmă de ultimul ministru PSD, pentru care s-a plătit inclusiv un milion de euro pe consultanţă, înseamnă să dai dovadă de o rea-credinţă greu de imaginat şi de lipsa celei mai elementare decenţe”, a scris Raluca Turcan pe Facebook.

Reformă 

Potrivit acesteia, „premierul Ilie Bolojan încearcă să ducă la bun sfârşit o reformă pe care România şi-a asumat-o atât în faţa propriilor cetăţeni, cât şi în faţa partenerilor europeni”.

„În loc să contribuie la corectarea unui proiect pe care propriul partid l-a tergiversat ani la rând, PSD preferă să îl saboteze politic. Mă întreb câţi oameni de bună-credinţă din această ţară nu văd că legea salarizării este îmbunătăţită de oameni care repară ceea ce alţii au lăsat neterminat pentru că au fost preocupaţi mai degrabă de vânătoarea de voturi, de confortul electoral şi politic decât de reforma de care România avea nevoie?”, a afirmat liberala.

„O cacealma”

Ea a mai susţinut că „Sorin Grindeanu îşi dă, zi de zi, examenul neputinţei ca lider politic”.

„Plan după plan se dovedeşte a fi doar o cacealma, iar promisiune după promisiune se transformă în eşec. Şi atunci mă întreb: de ce ar avea respect pentru angajaţii din sistemul public, când nu a avut respect nici măcar pentru propriii colegi de partid? I-a convins că are soluţii pentru guvernare, pentru România şi pentru PSD. Rezultatul este acelaşi de fiecare dată: un nou rateu. După încă un rateu”, a transmis deputata PNL.

Joi, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că proiectul de lege privind salarizarea în sistemul public nu este încă finalizat şi ar urma să facă obiectul unor dezbateri într-o altă sesiune extraordinară, la începutul lunii august, separat de celelalte proiecte de lege aferente unor jaloane din PNRR care urmează să fie discutate săptămâna viitoare în Parlament. El a avertizat că neadoptarea acestuia ar însemna pierderea a 770 de milioane de euro din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi nu va conduce nici la economii la cheltuielile cu salariile.

Vineri, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu a transmis că PSD nu va vota niciodată o lege a salarizării care aduce austeritate şi sărăceşte românii.

„Îi transmit lui Ilie Bolojan că PSD nu va vota niciodată o lege a salarizării care aduce austeritate şi sărăceşte românii, o lege care distruge atât sistemul de sănătate, cât şi pe cel de educaţie! Înţeleg că şi-a asumat eşecul actualului proiect pe care n-a reuşit să-l finalizeze pentru a fi dezbătut săptămâna viitoare, în sesiune extraordinară. Putem face alte sesiuni, dacă va fi nevoie, însă doar pentru un proiect dezbătut înainte cu toate confederaţiile sindicale, într-un dialog social real, nu mimat penibil, ca până acum”, a transmis Grindeanu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Viorel scripcariu a o sedinta
1
Reacția rectorului UMF Iaşi, după discursul critic al unei absolvente la ceremonia...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
2
Bolojan a fost întrebat de întâlnirea Ciolacu-Arsene din Italia. Răspunsul premierului...
aeronava f-16
3
Dronă doborâtă în premieră deasupra României: mai multe fragmente au fost recuperate...
whatsapp-image-2026-07-23-at-23-19-38
4
Accident între un tren de călători care se îndrepta spre Constanţa şi o autocisternă: 200...
Cele mai importante beneficii ale mersului pe jos. Foto Getty Images
5
Cele mai importante beneficii ale mersului pe jos. Câți pași recomandă specialiștii să...
FOTO Doi campioni mondiali, pe prima pagină în Spania: ”S-au afișat împreună”. Unul dintre ei e căsătorit și are un copil
Digi Sport
FOTO Doi campioni mondiali, pe prima pagină în Spania: ”S-au afișat împreună”. Unul dintre ei e căsătorit și are un copil
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
alexandru rogobete
Rogobete cere demisia premierului Bolojan: Când slăbiți unul dintre pilonii siguranței naționale, e momentul să faceți un pas în spate
Alexandru muraru
Un lider PNL acuză un plan „disperat și mârșav pentru a bloca România”: „PSD foloseşte instanţele ca instrument de negociere politică”
colej foto cu sorin grindeanu si ilie bolojan
Grindeanu: „Nu vom vota niciodată o lege a salarizării care aduce austeritate”. Liderul PSD îl amenință pe Bolojan cu plângere penală
miliardari om afaceri monezi bani
Cine a propus, de fapt, modificările controversate din legea integrității? Averile politicienilor rămân tot la secret | DOCUMENT
cruce la altar
Preot din Topoloveni, suspendat de la slujire şi cercetat disciplinar după ce a preluat conducerea filialei locale a PSD
Recomandările redacţiei
radu miruta
Două drone doborâte în mai puțin de 24 de ore, „un timp record”. Radu...
fratii tate
Frații Tate se plâng că sunt tratați ca niște teroriști în închisoare...
Avioane F-16
Rusia va continua atacurile în apropierea României, spune comandorul...
PARLAMENT - COMISIA DE BUGET FINANTE
De ce trebuie să păstrăm ratingul de țară. Economist: În momentul în...
Ultimele știri
Trump, o nouă întâlnire cu Netanyahu. De la „Ar trebui să ne fie foarte recunoscător” la „Ești complet țicnit?”
Mai multe rachete îndreptate către Arabia Saudită au fost interceptate de militarii din Grecia
„Cât costă racheta”. Ce spune Statul Major al Apărării despre prețul rachetelor folosite împotriva dronelor deasupra României
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A trecut printr-un accident și un divorț în doar un an. Andreea Ibacka: „Viața mea s-a schimbat la 180 de...
Cancan
Video halucinant: momentul în care drona este doborâtă de un avion de luptă: 'Ce e asta, mă?'
Fanatik.ro
Comentatorilor nu le-a venit să creadă! Ce a putut să facă românca Bernadette Szocs în timpul unui meci...
editiadedimineata.ro
Ce înseamnă atacul cibernetic al modelului OpenAI pentru securitatea din domeniul AI
Fanatik.ro
Culisele transferului lui Borza. De ce l-a cedat, de fapt, Rapid la numai 20 ani pe fundaşul stânga titular...
Adevărul
Averea de 36 de milioane de euro a unei foste mari campioane din tenis s-a evaporat peste noapte. A ajuns la...
Playtech
Cum îți poți recupera permisul de conducere mai repede în 2026. Cele trei condiții obligatorii după...
Mihailo Fedorov.
Oferta pe care a primit-o ministrul demis al Apararii din Ucraina, Mihailo Fedorov
Digi Sport
Daniela Roba a auzit ce a spus din închisoare soțul care a desfigurat-o cu ciocanul și nu a mai rezistat: ”E...
Pro FM
Thalia, criticată de fani după ce s-a fotografiat într-un prosop, la 54 de ani: „Nu știe ce să mai facă...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Johnny Depp, de nerecunoscut la Comic-Con. Transformarea spectaculoasă a actorului i-a lăsat fără cuvinte pe...
Adevarul
„Cel mai bine păstrat secret din Europa”. Insula spectaculoasă din Italia, alternativa ieftină la Coasta...
Newsweek
Bani în plus la pensie pentru pensionarii cu grupe. Cum a modificat instanța formula de recalculare?
Digi FM
A aflat prea târziu că nu avea cancer. O femeie a murit după ce chimioterapia i-a provocat o altă boală
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Imagini rare din România. O pisică sălbatică și cei patru pui ai săi, surprinși într-un parc național
Film Now
Mama actorului Ben Affleck a murit la 83 de ani. Cea mai mare dorință a ei după ce a aflat că mai are doar...
UTV
Andreea Ibacka a vorbit despre anul dificil prin care a trecut după divorțul de Cabral. „Mi-am permis să...