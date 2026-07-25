Rogobete cere demisia premierului Bolojan: Când slăbiți unul dintre pilonii siguranței naționale, e momentul să faceți un pas în spate

Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete (PSD) acuză Guvernul că slăbește sistemul de sănătate într-un moment în care România se confruntă cu provocări de securitate, susținând că deciziile privind blocarea angajărilor și reducerea veniturilor afectează unul dintre „cei mai importanți piloni ai apărării statului”. El îi cere premierului interimar Ilie Bolojan să facă „un pas în spate”, afirmând că politicile Executivului nu mai oferă soluții.

Într-o postare publicată pe Facebook, Alexandru Rogobete afirmă că evenimentele din ultimele zile arată că securitatea națională nu mai poate fi tratată superficial și îi felicită pe militarii români pentru intervențiile recente.

„În ultimele zile, România trăieşte într-o realitate pe care nu mai avem voie să o ignorăm. Drone ajung la graniţele noastre, Armata Română intervine şi îşi face exemplar datoria. Le mulţumesc tuturor militarilor pentru profesionalism şi pentru curaj. Dar tocmai acum, când vorbim despre securitate naţională, Guvernul alege să lovească într-unul dintre cei mai importanţi piloni ai apărării statului: sistemul de sănătate”, a scris Rogobete.

Fostul ministru susține că sistemul medical are un rol esențial în apărarea țării în situații de criză.

„Da, sistemul de sănătate este parte a sistemului de apărare al României. Pentru că atunci când există un atac, un accident major, un cutremur sau zeci de victime simultan, nu tancurile operează oamenii. Nu avioanele îi ventilează în ATI. Nu discursurile politice îi salvează. O fac medicii, asistentele, infirmierii şi întreg personalul medical din spitale”, a adăugat el.

Acuzații la adresa Guvernului: „Aceasta nu este responsabilitate fiscală”

Rogobete afirmă că, în loc să consolideze sistemul sanitar, Guvernul adoptă măsuri care îl slăbesc.

„Blocaţi angajările. Reduceţi veniturile. Împingeţi oamenii spre epuizare. Totul în numele unei economii construite pe un procent de deficit cu care aţi speriat şi manipulat o ţară întreagă. Aceasta nu este responsabilitate fiscală. Este o eroare strategică de o gravitate uriaşă”, a mai spus Rogobete.

Potrivit acestuia, efectele acestor decizii depășesc sfera economică și afectează siguranța națională.

Fostul ministru consideră că un stat care își slăbește deliberat sistemul de sănătate se vulnerabilizează în fața situațiilor de criză.

„Nu mai este vorba doar despre o decizie economică. Este o problemă de siguranţă naţională. Domnule prim-ministru, dacă nu înţelegeţi că un pat de ATI, o sală de operaţie funcţională şi un medic care nu pleacă din ţară sunt la fel de importante pentru securitatea României ca orice echipament militar, atunci nu înţelegeţi ce înseamnă să conduci un stat în vremuri de criză.”

El afirmă că amenințările la adresa României nu vin doar din exterior.

„Cel mai periculos atac asupra României nu este întotdeauna cel care vine din afara graniţelor, ci uneori vine din decizii luate chiar la masa Guvernului.”

În finalul mesajului, Alexandru Rogobete îi cere premierului să renunțe la actualele politici și să lase loc unor soluții diferite.

„Domnule prim-ministru, politicile dumneavoastră nu mai oferă soluţii. Când deciziile slăbesc unul dintre pilonii fundamentali ai siguranţei naţionale, este momentul să faceţi un pas în spate şi să lăsaţi loc celor care pot construi, nu doar tăia.”, conchide fostul ministru al Sănătății.

Editor : Ana Petrescu