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Mai multa rachete îndreptate către Arabia Saudită au fost interceptate de militarii din Grecia

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Sistem de rachete Patriot. Foto: Profimedia
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Un sistem de apărare antiaeriană operat de personal militar grec în Arabia Saudită a interceptat sâmbătă două rachete balistice lansate din Yemen în direcţia rafinăriilor de petrol din Yanbu, au declarat surse de securitate elene pentru Reuters.

Apărarea civilă saudită a emis o alertă de urgenţă în Yanbu pentru a avertiza locuitorii cu privire la pericol.

„Atacul a fost lansat cu două rachete balistice şi a vizat rafinăriile din Yanbu”, a declarat una dintre surse, adăugând că rachetele provneau din Yemen.

O a doua sursă a confirmat interceptarea rachetelor.

Grecia a desfăşurat o baterie de apărare antiaeriană Patriot, de fabricaţie americană, operată de personal grec, în Arabia Saudită din 2021, în cadrul unui acord vizând protejarea infrastructurilor enegetice ale regatului saudit. Interceptarea de sâmbătă marchează a doua oară când personalul grec a folosit sistemul în condiţii reale.

Rebelii houthi din Yemen au revendicat sâmbătă responsabilitatea pentru un atac cu rachete în sud-vestul Arabiei Saudite, după atacuri ale Riadului asupra unui oraş portuar aflat sub controlul lor, potrivit AFP.

Aceşti insurgenţi pro-iranieni au vizat în ultimele zile nave circulând în Marea Roşie, extinzând conflictul din Orientul Mijlociu care opune deja Iranul SUA şi aliaţilor lor din Golf.

Prin intermediul site-ului Ansarollah, aceştia au revendicat un atac cu rachetă asupra oraşului Jazan, unde agenţia saudită de apărare civilă a emis o alertă pentru un „potenţial pericol”, pentru a anunţa câteva minute mai târziu că acest pericol "a trecut".

Agenţia saudită emisese acelaşi tip de alertă în două rânduri la Yanbu (vest) sâmbătă dimineaţa.

Ca represalii pentru atacul asupra două petroliere saudite în Marea Roşie, Riadul a lansat vineri atacuri asupra Hodeida, port controlat de houthi pe coasta de vest a Yemenului, rebelii denunţând atacurile asupra unor infrastructuri civile şi promiţând să riposteze.

Editor : I.B.

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