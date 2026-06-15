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Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă acuză blocaje în recrutarea muncitorilor străini: „Procesul este practic suspendat”

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Muncitori străini în România. Foto Getty Images
Muncitori străini în România. Foto Getty Images
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Patronatul cere modificarea legislației Agențiile reclamă sancțiuni pentru deciziile consulare „Ordonanța a luat prin surprindere inclusiv autoritățile”

Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM) susține că platforma digitală prin care ar trebui gestionat procesul de acreditare și avizare pentru recrutarea muncitorilor din afara Uniunii Europene este nefuncțională, iar activitatea agențiilor de recrutare a fost blocată după introducerea noilor reglementări.

Organizația afirmă că implementarea noilor măsuri s-a făcut fără o perioadă de tranziție și avertizează că angajatorii români riscă să rămână fără personal în mai multe domenii de activitate.

„Implementarea grăbită a noilor reglementări, fără măsuri tranzitorii adecvate, a paralizat activitatea agenţiilor de recrutare şi pune în pericol accesul angajatorilor români la resurse umane esenţiale pentru funcţionarea economiei. Platforma digitală prin care trebuia să se desfăşoare întregul proces de acreditare şi avizare este nefuncţională, agenţiile nu se pot acredita în noua platformă, iar singurele recrutări pe care angajatorii le mai pot valorifica sunt cele finalizate înainte de luna aprilie 2026. Începând cu acel moment, procesul de aducere a lucrătorilor străini în România a fost practic suspendat”, a transmis PIFM, într-un comunicat.

Patronatul cere modificarea legislației

Potrivit organizației, proiectul legislativ a ajuns în Camera Deputaților, iar mediul privat speră ca problemele semnalate să fie corectate.

PIFM spune că printre modificările considerate necesare se numără clarificarea regimului contractului tripartit și a răspunderii pentru fapta terților, actualizarea mai rapidă a listei profesiilor deficitare și eliminarea plafonării numărului de angajați care pot fi recrutați în funcție de efectivul mediu din anul anterior.

Patronatul susține că această limitare afectează în special IMM-urile.

În același timp, organizația critică și modelele de contracte aprobate recent prin ordin al ministrului Muncii.

„Aceste modele de contracte, inclusiv un contract de muncă special pentru străini, afectează în mod serios Codul muncii şi includ prevederi care sunt imposibil de transpus în practică. De asemenea, administrarea acestor noi contracte este birocratică, creşte costurile de administrare şi va afecta angajatorii mici şi mijlocii”, arată PIFM.

Agențiile reclamă sancțiuni pentru deciziile consulare

Un alt punct criticat de Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă este mecanismul prin care agențiile pot fi sancționate dacă rata de respingere a vizelor de muncă depășește 30%.

Potrivit legislației actuale, agențiile riscă suspendarea activității, deși decizia privind acordarea sau respingerea vizei aparține exclusiv ofițerilor consulari.

„Respingerea vizei de muncă este cuantificată în limita a 30% la agenţia de recrutare şi duce la suspendarea activităţii. Acest lucru, deşi la momentul respectiv nu reprezintă niciun pericol, pentru că străinul nu a ajuns la noi în ţară, ne descurajează să explorăm noi pieţe de recrutare, unde am putea găsi lucrători cu calificări mai bune sau mai compatibili cu societatea noastră”, a declarat preşedintele PIFM, Romulus Badea.

Acesta spune că actualele reguli descurajează recrutarea din state precum cele din America de Sud: „Ţările din America de Sud, vorbitoare de limbă spaniolă sau portugheză, sunt mai apropiate ca limbă de noi, cu asemănări religioase şi culturale relevante, integrarea ar fi mai uşoară. Sancţionarea agenţiei pentru o decizie a ofiţerului consular ne descurajează să explorăm aceste teritorii noi”.

„Ordonanța a luat prin surprindere inclusiv autoritățile”

Patronatul susține că a avertizat încă de la început asupra riscurilor legate de funcționarea noului portal digital și spune că era necesară o perioadă în care vechiul și noul sistem să funcționeze în paralel.

„Ştiam dinainte că va necesita o perioadă de tranziţie, în care ideal ar fi mers în paralel cele două sisteme. Am solicitat tranziţie până la finalul anului, iar ordonanţa de urgenţă a luat prin surprindere pe toată lumea, inclusiv autorităţile. Lipsa măsurilor tranzitorii clare a dus la tot felul de disfuncţionalităţi din partea instituţiilor implicate”, a afirmat Romulus Badea.

PIFM mai reclamă că Inspectoratul General pentru Imigrări încadrează anumite dosare incomplete la categoria „neprezentare”, fără o respingere oficială și fără posibilitatea corectării documentelor.

Potrivit patronatului, această practică blochează accesul angajatorilor la forța de muncă de care au nevoie și afectează activitatea agențiilor de recrutare.

Editor : A.D.

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