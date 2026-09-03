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Reguli noi pentru muncitorii străini din Marea Britanie. Victimele angajatorilor abuzivi nu-și vor mai pierde dreptul de ședere

Data publicării:
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Protest la Londra împotriva exploatării lucrătorilor străini și a sclaviei moderne. Foto: Profimedia
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Din articol
„De aproape trei ani avertizăm că sistemul favorizează exploatarea prin muncă” „Nicio victimă a sclaviei moderne nu ar trebui să rămână captivă”

Lucrătorii străini din Regatul Unit care sunt recunoscuți oficial drept victime ale sclaviei moderne vor putea părăsi angajatorii abuzivi și se vor putea angaja oriunde până la expirarea vizei, fără să-și piardă dreptul de ședere. Măsura, care intră în vigoare joi, îi vizează inclusiv pe îngrijitori, bucătari și angajați din industria ospitalității ale căror vize pentru lucrători calificați erau până acum legate de un singur angajator-sponsor, situație despre care organizațiile sindicale avertizează că favoriza exploatarea prin muncă, potrivit The Guardian.

În cadrul unui program introdus în 2021 de guvernul conservator condus de Boris Johnson pentru a acoperi deficitul de forță de muncă apărut după Brexit, statutul de imigrare al persoanelor care dețineau vize pentru lucrători calificați era legat de un angajator-sponsor.

Acest lucru însemna că angajații veniți în Regatul Unit prin program, care nu au acces la ajutoare sociale, riscau să fie obligați să părăsească țara dacă își pierdeau locul de muncă și nu găseau rapid un alt angajator dispus să le sponsorizeze viza.

„De aproape trei ani avertizăm că sistemul favorizează exploatarea prin muncă”

Organizațiile pentru protecția lucrătorilor au avertizat că această regulă era exploatată de angajatori abuzivi. Aceștia profitau de statutul precar al lucrătorilor în Regatul Unit pentru a-i plăti sub nivelul cuvenit, a-i obliga să muncească peste program sau a le impune contracte fără un număr minim garantat de ore.

Începând de joi, restricția care leagă statutul de imigrare al unei persoane de un anumit sponsor va fi eliminată în cazul celor care primesc o decizie definitivă favorabilă prin care sunt recunoscuți oficial drept victime ale sclaviei moderne.

„Posibilitatea ca supraviețuitorii să lucreze pentru un alt sponsor până la expirarea vizei este esențială pentru a-i ajuta să-și reconstruiască viața în siguranță și cu demnitate”, a declarat maiorul Heather Grinsted, directoarea adjunctă pentru combaterea traficului de persoane și a sclaviei moderne din cadrul organizației Salvation Army.

Cu toate acestea, directoarea executivă a Work Rights Centre, dr. Dora-Olivia Vicol, a avertizat că, deși modificările „ar putea schimba radical situația”, efectele lor vor depinde de „cât de accesibil este mecanismul privind sclavia modernă”.

„De aproape trei ani avertizăm Ministerul de Interne că sistemul de sponsorizare instituit după Brexit favorizează exploatarea prin muncă și le cerem oficialilor să elibereze vizele oamenilor de sub controlul angajatorilor”, a adăugat ea.

Săptămâna trecută, The Guardian a relatat că numărul angajatorilor cărora le-a fost retrasă licența de sponsorizare a lucrătorilor din cauza abuzurilor a ajuns la un nivel-record.

Peste 6.600 de sponsori și-au pierdut licențele de când Partidul Laburist a venit la putere. Dintre aceștia, peste 4.400 au rămas fără licență în anul încheiat în iunie 2026, cu 140% mai mulți decât în anul precedent.

Sclavia modernă poate include condiții abuzive de muncă și de trai, reținerea salariilor, înșelăciune, intimidare, amenințări, violență, restricționarea libertății de mișcare sau confiscarea pașapoartelor.

Miniștrii susțin că schimbarea regulilor îi va ajuta pe îngrijitori, bucătari, angajații din industria ospitalității și pe alte persoane care au venit cu bună-credință în Regatul Unit, dar au ajuns să fie exploatate.

„Nicio victimă a sclaviei moderne nu ar trebui să rămână captivă”

În cazurile în care sunt identificate indicii privind comiterea unor infracțiuni, angajatorii-sponsori vor fi reclamați poliției.

„Nicio victimă a sclaviei moderne nu ar trebui să rămână captivă lângă un angajator abuziv din cauza statutului său de imigrare. Aceste schimbări le vor oferi victimelor libertatea de a părăsi locurile de muncă în care sunt abuzate și de a-și reconstrui viața”, a declarat ministrul pentru migrație și cetățenie, Jo White.

„În timp ce le oferim sprijin, luăm măsuri ferme și împotriva celor responsabili. Sponsorii lipsiți de scrupule care exploatează lucrătorii vor suporta întreaga forță a legii”, a adăugat acesta.

Guvernul susține că, prin intermediul Cărții Albe privind imigrația, simplifică și procedura prin care lucrătorii sponsorizați își pot schimba angajatorul și consolidează măsurile de protecție împotriva exploatării.

Lipsa unor garanții adecvate a determinat sindicatele și unele autorități locale să adopte propriile măsuri. Sindicatul Unison a colaborat cu îngrijitori și administrații locale pentru a elabora o cartă privind drepturile lucrătorilor migranți din domeniul îngrijirii.

Anul trecut au fost acordate 111.000 de vize pentru lucrători calificați, cu 76% mai puține față de nivelul maxim înregistrat în anul încheiat în decembrie 2023. Scăderea a venit după ce, în iulie 2025, au fost oprite noile solicitări din străinătate pentru vize destinate lucrătorilor din domeniul îngrijirii.

Editor : Ș.A.

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