Bucuria nu are granițe. O arată și imaginile surprinse pe un râu din județul Ilfov. Acolo, mai mulți lucrători din Sri Lanka, Nepal sau Pakistan s-au răcorit, alături de localnici din Clinceni sau Bragadiru, în apele râului Ciorogârla. Iată imaginile.

Duminică, 16 august, mai mulți localnici din Clinceni și Bragadiru, dar și muncitori străini s-au răcorit și relaxat în același loc, în apele râului Ciorogârla. Imaginile cu bucuria oamenilor au fost surprinse de fotograful Octav Ganea, de la Inquam Photos.

Lucrători din Sri Lanka, Nepal sau Pakistan s-au răcorit, alături de localnici din Clinceni sau Bragadiru, în apele râului Ciorogârla. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea Deschide galeria foto

„Își pun mâncare, mănâncă, se joacă, se îmbăiază și pe urmă își strâng tot de-acolo și pleacă. N-vem treabă cu ei. Nu știau cum să coacă porumbul și le-am arătat noi: iei un băț așa, îl pui, îl învârți, poți să-ți mănânci porumbul,” povestește un localnic.

„Am venit aici ca să ne relaxăm. Trebuie să ne răcorim, așa că am venit aici. Ne simțim bine. E cel mai bun loc pentru relaxare!” spune un muncitor străin.

Editor : A.P.