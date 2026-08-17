Live TV

Video&Foto Cum se distrează și răcoresc muncitorii străini alături de localnici. Imagini surprinse pe un râu din Ilfov

Data publicării:
INSTANT_CANICULA_MUNCITORI_ASIA_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Lucrători din Sri Lanka, Nepal sau Pakistan s-au răcorit, alături de localnici din Clinceni sau Bragadiru, în apele râului Ciorogârla. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Bucuria nu are granițe. O arată și imaginile surprinse pe un râu din județul Ilfov. Acolo, mai mulți lucrători din Sri Lanka, Nepal sau Pakistan s-au răcorit, alături de localnici din Clinceni sau Bragadiru, în apele râului Ciorogârla. Iată imaginile.

Duminică, 16 august, mai mulți localnici din Clinceni și Bragadiru, dar și muncitori străini s-au răcorit și relaxat în același loc, în apele râului Ciorogârla. Imaginile cu bucuria oamenilor au fost surprinse de fotograful Octav Ganea, de la Inquam Photos.

Lucrători din Sri Lanka, Nepal sau Pakistan s-au răcorit, alături de localnici din Clinceni sau Bragadiru, în apele râului Ciorogârla. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Lucrători din Sri Lanka, Nepal sau Pakistan s-au răcorit, alături de localnici din Clinceni sau Bragadiru, în apele râului Ciorogârla. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Deschide galeria foto

Lucrători din Sri Lanka, Nepal sau Pakistan s-au răcorit, alături de localnici din Clinceni sau Bragadiru, în apele râului Ciorogârla. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea | Poza 1 din 7
Lucrători din Sri Lanka, Nepal sau Pakistan s-au răcorit, alături de localnici din Clinceni sau Bragadiru, în apele râului Ciorogârla. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Lucrători din Sri Lanka, Nepal sau Pakistan s-au răcorit, alături de localnici din Clinceni sau Bragadiru, în apele râului Ciorogârla. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea | Poza 2 din 7
Lucrători din Sri Lanka, Nepal sau Pakistan s-au răcorit, alături de localnici din Clinceni sau Bragadiru, în apele râului Ciorogârla. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Lucrători din Sri Lanka, Nepal sau Pakistan s-au răcorit, alături de localnici din Clinceni sau Bragadiru, în apele râului Ciorogârla. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea | Poza 3 din 7
Lucrători din Sri Lanka, Nepal sau Pakistan s-au răcorit, alături de localnici din Clinceni sau Bragadiru, în apele râului Ciorogârla. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Lucrători din Sri Lanka, Nepal sau Pakistan s-au răcorit, alături de localnici din Clinceni sau Bragadiru, în apele râului Ciorogârla. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea | Poza 4 din 7
Lucrători din Sri Lanka, Nepal sau Pakistan s-au răcorit, alături de localnici din Clinceni sau Bragadiru, în apele râului Ciorogârla. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Lucrători din Sri Lanka, Nepal sau Pakistan s-au răcorit, alături de localnici din Clinceni sau Bragadiru, în apele râului Ciorogârla. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea | Poza 5 din 7
Lucrători din Sri Lanka, Nepal sau Pakistan s-au răcorit, alături de localnici din Clinceni sau Bragadiru, în apele râului Ciorogârla. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Lucrători din Sri Lanka, Nepal sau Pakistan s-au răcorit, alături de localnici din Clinceni sau Bragadiru, în apele râului Ciorogârla. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea | Poza 6 din 7
Lucrători din Sri Lanka, Nepal sau Pakistan s-au răcorit, alături de localnici din Clinceni sau Bragadiru, în apele râului Ciorogârla. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Lucrători din Sri Lanka, Nepal sau Pakistan s-au răcorit, alături de localnici din Clinceni sau Bragadiru, în apele râului Ciorogârla. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea | Poza 7 din 7
Lucrători din Sri Lanka, Nepal sau Pakistan s-au răcorit, alături de localnici din Clinceni sau Bragadiru, în apele râului Ciorogârla. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
,

„Își pun mâncare, mănâncă, se joacă, se îmbăiază și pe urmă își strâng tot de-acolo și pleacă. N-vem treabă cu ei. Nu știau cum să coacă porumbul și le-am arătat noi: iei un băț așa, îl pui, îl învârți, poți să-ți mănânci porumbul,” povestește un localnic.

„Am venit aici ca să ne relaxăm. Trebuie să ne răcorim, așa că am venit aici. Ne simțim bine. E cel mai bun loc pentru relaxare!” spune un muncitor străin.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jakarta, Indonezia
1
Cel mai populat oraș din lume se scufundă: 40% din metropolă se află sub nivelul mării...
nicusor dan mirabela gradinaru
2
Nicușor Dan a fost surprins, alături de Mirabela Grădinaru, la slujba de Adormirea Maicii...
Schimbarea pașaportului în 2026. Foto Getty Images
3
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile...
Paradă militară Polonia
4
Țara care și-a dublat în zece ani efectivul forțelor armate și care va avea în curând cea...
Obit Hayden Panettiere
5
A murit actrița Hayden Panettiere, celebră pentru rolurile din „Nashville” și „Heroes”...
Și-a anunțat plecarea din România, după finala de la Campionatele Europene: "Voi schimba mediul, echipa, tot"
Digi Sport
Și-a anunțat plecarea din România, după finala de la Campionatele Europene: "Voi schimba mediul, echipa, tot"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Muncitori străini în România. Foto Getty Images
Noile reglementări pentru accesul străinilor pe piaţa muncii vor duce la un blocaj. Când vor putea fi înregistrate primele cereri unice
Roofing Contractors
„Meșteri” care lăsau case fără acoperiș și apoi cereau sume uriașe proprietarilor pentru lucrări. Trei bărbați, trimiși în judecată
femeie cu evantai
Cod portocaliu de caniculă în București și Ilfov, cu temperaturi de până la 38 de grade. Recomandările ISU pentru populație
masina de politie
Tânăra de 22 de ani dată dispărută vineri din București a fost găsită moartă. Femeia a fost lovită de tren în Ilfov
vant puternic ANM cod vant
Cod portocaliu în Ilfov: averse torențiale, vânt de până la 70 km/h și grindină. Ce localități sunt vizate
Recomandările redacţiei
intrarea in sala CCR
CCR a luat decizia în cazul Legii ANI: Amendamentul „Fritz” este...
Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, gesticuleaza
Fost președinte CCR, după întâlnirea controversată dintre Ilie...
Dominic Fritz.
Reacția lui Dominic Fritz după decizia CCR în cazul Legii ANI...
femeie canicula caldura apa
Meteorologii anunță „o săptămână a extremelor”. După avertizările de...
Ultimele știri
Cristian Bușoi explică de ce nu se vede imediat la pompă reducerea accizei: Există două categorii de stocuri de motorină
Măsură de urgență în sistemul energetic: Grupul 4 de la Rovinari va intra în funcțiune. Bușoi: „Suntem acoperiți de stocuri de cărbune”
Ilie Bolojan, la inaugurarea noilor pasaje din Oradea: „Eforturile pentru atragerea banilor europeni se reflectă în investiții”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii primesc un nou motiv de speranță după 17 august 2026. Nu toate problemele dispar peste noapte, dar...
Cancan
Cristian Boureanu a comis-o din nou! A condus o puștoaică acasă, iar la final s-a lăsat cu scandal
Fanatik.ro
Știrea verii în fotbalul românesc: Arnold Garita, ajuns acum la FCSB, pe lista lui Arsenal și Newcastle!
editiadedimineata.ro
Un deceniu de dezinformare despre arme chimice și biologice: cum au evoluat narațiunile false
Fanatik.ro
Scandal la FCSB, chiar înaintea meciului cu FC Botoșani! Gheorghe Mustață i-a dat replica lui Mihai Stoica...
Adevărul
Epopeea coloniștilor germani în satele Banatului Montan. Cum au fost primiți și cuvântul emblematic învățat...
Playtech
Ce se întâmplă cu cardul de sănătate de la 1 septembrie. Mai trebuie să îl ai la tine când mergi la medic?
Digi FM
Un român, mușcat grav de un rechin în largul Irlandei. Sebastian a leșinat după ce a pierdut mult sânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Simona Halep, mesaj tranșant după ce s-a afișat alături de partenerul cu 24 de ani mai în vârstă
Pro FM
Alex Velea, despre relația pe care o are cu fiica Antoniei: „Încerc să fiu cât mai prezent în viața ei”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Primele detalii oficiale despre moartea lui Hayden Panettiere. Apelul la numărul de urgență a fost făcut de o...
Adevarul
Motorina s-a ieftinit la pompă. Cât costă astăzi în București și cât economisești la un plin. Unde poți...
Newsweek
Vestea anului pentru pensionari. CCR a anunțat când va judeca dacă Legea Pensiilor e constituțională
Digi FM
Iubita lui David Popovici, declarație de dragoste după victoria de la Paris: „Îl iubesc prea mult pe acest...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Următoarea eclipsă totală de Soare va fi cea mai lungă din acest secol. În ce regiuni se va vedea cel mai bine
Digi Animal World
Gestul făcut de un câine pentru a-și convinge stăpânul să-i dea o felie de pizza: „Se oprește doar când...
Film Now
Imaginea care a cucerit fanii. Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, în vacanță alături de copiii lor...
UTV
Dana Scîntei, fosta iubită a lui Azteca, s-a afișat alături de Maduka Okoye. Imaginile au stârnit speculații