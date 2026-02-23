Live TV

Peste 180 de dosare de daună, după ninsorile din luna februarie. Zeci de locuințe și aproape 100 de mașini au fost avariate

Data publicării:
A tree fell across the street and crushed the house and car parked near due to heavy snow storm in Belgrade, Serbia
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia
Din articol
Locuințe și afaceri, pagube de sute de mii de euro Ce trebuie să facă cei afectați Cine reprezintă asigurătorii

Peste 180 de dosare de daună au fost deschise de companiile membre ale UNSAR - Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România în urma ninsorilor abundente și a viscolului din perioada 17-20 februarie. Cele mai afectate au fost locuințele și autoturismele: 72 de proprietari de case, 97 de șoferi și 11 antreprenori au notificat pagube provocate de greutatea stratului de zăpadă și de copacii doborâți de vânt.

Datele centralizate de asigurători arată că fenomenele meteo au produs daune în mai multe zone ale țării. Acoperișuri prăbușite sub greutatea zăpezii, mașini avariate de arbori rupți de vânt și sedii de firme afectate de infiltrații sau distrugeri structurale se numără printre cele mai frecvente situații raportate.

Locuințe și afaceri, pagube de sute de mii de euro

În primele nouă luni ale anului trecut, cea mai mare despăgubire plătită pentru o locuință afectată de greutatea stratului de zăpadă a fost de 125.000 de euro.

În cazul unei companii, impactul fenomenelor atmosferice a depășit 320.000 de euro.

Reprezentanții industriei atrag atenția că astfel de episoade pot genera pierderi majore într-un timp foarte scurt, mai ales în cazul clădirilor mai vechi sau al construcțiilor care nu au fost întreținute corespunzător.

Ce trebuie să facă cei afectați

Persoanele care au suferit pagube sunt sfătuite să anunțe cât mai rapid societatea de asigurare și să urmeze pașii indicați în poliță pentru constatarea daunei.

În mod obișnuit, procedura presupune:

  • notificarea daunei în termenul prevăzut în contract;
  • realizarea de fotografii înainte de începerea reparațiilor;
  • păstrarea documentelor justificative și, unde este cazul, a actelor emise de autorități.

Specialiștii au transmis că nu toate polițele standard acoperă automat riscuri precum greutatea stratului de zăpadă sau căderile de copaci. Acestea sunt incluse, de regulă, în polițele facultative de locuință sau în pachete extinse pentru clădiri și bunuri.

Cine reprezintă asigurătorii

Înființată în 1994, UNSAR - Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România reunește 22 de companii care dețin peste 90% din piața locală de asigurări. Din 2007, organizația este membru al Insurance Europe.

Potrivit datelor industriei, asigurătorii din România plătesc, în medie, despăgubiri de aproximativ 6,5 milioane de euro în fiecare zi calendaristică.

În contextul episoadelor tot mai frecvente de vreme severă, specialiștii recomandă proprietarilor și antreprenorilor să verifice atent ce riscuri sunt incluse în polițele lor și dacă nivelul de acoperire este suficient.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
James Carafano, expert în securitate națională și politică externă
1
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO...
Igor Secin, șeful Rosneft
2
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată...
insula Diego Garcia din arhipelagul Chagos
3
„Operațiunea Moarte Sigură”: Cum vor patru aventurieri să recolonizeze insulele Chagos și...
steaguri ue si iran
4
Iranul a desemnat forţele navale şi aeriene ale statelor membre UE drept organizaţii...
vad in antarctica
5
Mai adânc decât oricând. Ce au descoperit cercetătorii după ce au forat la sute de metri...
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
Digi Sport
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Cimitir Ucraina
Un ziar românesc de la Cernăuţi a publicat lista militarilor din regiune morţi în război. „1.800 de persoane, înmormântare cu onoruri”
Radu Miruță.
Radu Miruță, despre scandalul normei de hrană în cazul militarilor: „N-a venit Ilie Bolojan cu această propunere”
salvamont
Intervenții pe bandă rulantă la munte. 133 de persoane salvate într-o singură zi
GIURGIU - ILUSTRATIE - PUNCTUL DE TRECERE A FRONTIEREI - 17 NOI
Autoritatea Vamală Română schimbă sistemul de logare în aplicațiile vamale UE. Ce înseamnă asta pentru firme
batran la tara
România îmbătrânește mai accelerat decât restul Europei. Unul dintre motive: exodul peste hotare. „Jumătate de comună e plecată”
Recomandările redacţiei
fata cu gluga si ninsoare
Vreme rea în aproape toată țara. ANM a emis coduri galbene de ploi...
putin
Putin a decorat mai mulți militari și le-a amintit de ce ucid civilii...
BUZAU - ALEGERI 2024 - PSD - SARBATORESTE ROMANESTE - 8 MAI 2024
Constantin Toma: „Jucăm alba-neagra de şase luni. Bolojan îşi face...
putin rade
Zelenski spune că Vladimir Putin a declanşat al treilea război...
Ultimele știri
Iaşi: Patru bărbaţi au atacat cu bâte, furci şi topoare gospodăria unui localnic ca răzbunare pentru că acesta ajutase justiția
Un soldat rus a fost condamnat la închisoare pe viață pentru executarea prizonierilor de război ucraineni
De ce au ars localnicii din jurul celui mai mare lac din lume o păpușă a cântărețului preferat al lui Putin. Gestul controversat făcut
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce Anul Calului de Foc este considerat ghinionist în dragoste. Mitul vechi de secole care încă...
Cancan
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie...
Fanatik.ro
S-a aflat tot! Detaliile scandalului monstruos dintre Mirel Rădoi şi Ștefan Baiaram de la Universitatea...
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Șoc la Inter: Cristi Chivu ar urma să fie înlocuit cu Diego Simeone: „Are precontract!”
Adevărul
Polițiștii londonezi păzeau casa lui Epstein în timpul unei vizite a lui Andrew. Noi e-mailuri îl îngroapă...
Playtech
Ascensiunea politică a Elenei Udrea! Fostul ministru, declaraţii neaşteptate despre Traian Băsescu
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție impecabilă la BAFTA 2026, în ciuda scandalului în care este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții anunțată: Cristi Chivu, înlocuit! Un nume uriaș, ”precontract cu Inter”
Pro FM
Cum arată Isabel, prima soție a lui Julio Iglesias, la 76 de ani proaspăt împliniți: "Copiii noștri ne-au...
Film Now
Filmul considerat una dintre cele mai mari surprize ale anului, după doar două weekenduri de la lansare
Adevarul
„Este o zonă musulmană!” Momentul în care o polițistă apără un predicator creștin în plină stradă, la Londra...
Newsweek
Ministrul de finanțe dă cea mai proastă veste despre indexarea pensiilor. Pensionarii ar putea pierde 340 lei
Digi FM
Văduva lui Gabriel Cotabiță, plasată în arest la domiciliu. Alina Cotabiță, cercetată într-un dosar de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un studiu care pare desprins din „Inception”. Oameni de ştiinţă „au infiltrat” visele unui grup de voluntari...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Rolurile legendare ale lui Jodie Foster și Anthony Hopkins din "Tăcerea mieilor", la un pas să ajungă la alte...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...