Peste 180 de dosare de daună, după ninsorile din luna februarie. Zeci de locuințe și aproape 100 de mașini au fost avariate

Peste 180 de dosare de daună au fost deschise de companiile membre ale UNSAR - Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România în urma ninsorilor abundente și a viscolului din perioada 17-20 februarie. Cele mai afectate au fost locuințele și autoturismele: 72 de proprietari de case, 97 de șoferi și 11 antreprenori au notificat pagube provocate de greutatea stratului de zăpadă și de copacii doborâți de vânt.

Datele centralizate de asigurători arată că fenomenele meteo au produs daune în mai multe zone ale țării. Acoperișuri prăbușite sub greutatea zăpezii, mașini avariate de arbori rupți de vânt și sedii de firme afectate de infiltrații sau distrugeri structurale se numără printre cele mai frecvente situații raportate.

Locuințe și afaceri, pagube de sute de mii de euro

În primele nouă luni ale anului trecut, cea mai mare despăgubire plătită pentru o locuință afectată de greutatea stratului de zăpadă a fost de 125.000 de euro.

În cazul unei companii, impactul fenomenelor atmosferice a depășit 320.000 de euro.

Reprezentanții industriei atrag atenția că astfel de episoade pot genera pierderi majore într-un timp foarte scurt, mai ales în cazul clădirilor mai vechi sau al construcțiilor care nu au fost întreținute corespunzător.

Ce trebuie să facă cei afectați

Persoanele care au suferit pagube sunt sfătuite să anunțe cât mai rapid societatea de asigurare și să urmeze pașii indicați în poliță pentru constatarea daunei.

În mod obișnuit, procedura presupune:

notificarea daunei în termenul prevăzut în contract;

realizarea de fotografii înainte de începerea reparațiilor;

păstrarea documentelor justificative și, unde este cazul, a actelor emise de autorități.

Specialiștii au transmis că nu toate polițele standard acoperă automat riscuri precum greutatea stratului de zăpadă sau căderile de copaci. Acestea sunt incluse, de regulă, în polițele facultative de locuință sau în pachete extinse pentru clădiri și bunuri.

Cine reprezintă asigurătorii

Înființată în 1994, UNSAR - Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România reunește 22 de companii care dețin peste 90% din piața locală de asigurări. Din 2007, organizația este membru al Insurance Europe.

Potrivit datelor industriei, asigurătorii din România plătesc, în medie, despăgubiri de aproximativ 6,5 milioane de euro în fiecare zi calendaristică.

În contextul episoadelor tot mai frecvente de vreme severă, specialiștii recomandă proprietarilor și antreprenorilor să verifice atent ce riscuri sunt incluse în polițele lor și dacă nivelul de acoperire este suficient.

