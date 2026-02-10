Platforma Anghel Saligny va fi deschisă pe 2 martie. Cseke Attila: „Marea provocare va fi bugetul pe 2026”

Ministrul Dezvoltării Cseke Attila a declarat marţi, în întâlnirea cu primarii de comune, că în ceea ce priveşte „Anghel Saligny”, marea provocare va fi bugetul pe 2026. Oficialul a adăugat că speră ca acest moment să fie depăşit în câteva săptămâni, odată cu finalizarea legii bugetului de stat, şi a anunţat că platforma programului va fi deschisă pe 2 martie, când vor putea fi depuse facturile aferente lucrărilor efectuate în 2025 sau anul acesta.

„2025 a fost un an greu. Greu. Din punct de vedere al bugetului şi al programelor de investiţii, am început cu o datorie de 6,7 miliarde lei facturi depuse la minister pe diverse programe neplătite şi am închis bugetul pe investiţii cu 4 miliarde de lei în plus facturi plătite faţă de 2024”, a spus ministrul Dezvoltării în faţa primarilor de comune,scrie News.ro.

Cseke Attila a arătat că PNDL este spre final de program.

„Mai avem un rest de executat de aproape 3 miliarde de lei. Sper să reuşim să-l bugetăm anul acesta în aşa fel încât toţi cei care au lucrări în PNDL 1 sau 2 să poată să-şi finalizeze aceste lucrări”, a subliniat ministrul.

El a menţionat că, în ceea ce priveşte Anghel Saligny, marea provocare va fi bugetul pe 2026.

„Sper să depăşim bine acest moment în câteva săptămâni, când se finalizează legea bugetului de stat. Prin ordonanţa 87 de la sfârşitul lui decembrie s-au creat nişte mecanisme de predictibilitate mai mare pe programele de investiţie ale Ministerului Dezvoltării. Pe Anghel Saligny şi sigur asta este o chestiune opţională, pentru municipiile reşedinţă de judeţ, consiliile judeţene şi sectoarele Municipului Bucureşti s-a prevăzut o cofinanţare de 20%. Această opţiune am păstrat-o şi pentru celelalte UAT-uri. Deci menţionez, nu este o obligaţie, nu este obligatoriu. Dacă sunt UAT-uri care pot să-şi permită, nu sunt foarte multe, dar poate unele pot să-şi permită, sigur, acest lucru înseamnă o prioritizare la finanţare în sensul în care cei 80% sunt rezervaţi din bugetul Ministerului Dezvoltării pentru acel proiect”, a subliniat Cseke Attila.

Programul „Anghel Saligny”, prevăzut până în 2028

Cseke Attila a mai anunţat că platforma pe Anghel Saligny va fi deschisă în 2 martie şi de atunci pot fi depuse facturile aferente lucrărilor efectuate ori anul trecut, ori anul acesta, unde este cazul.

„După cum aţi văzut, în ianuarie şi în februarie deja s-au încheiat contracte de finanţare pe Anghel Saligny. În ianuarie, conform limitelor pe care le-am avut, am avut o limită de 1 miliard de lei, i-am epuizat pe toţi, toţi banii din această limită. Ieri, am mai încheiat contracte în valoare de 560 milioane de lei. Toată lumea care mai are investiţii aprobate în programul Anghel Saligny, dar nu are încă contract de finanţare, vă rog să veniţi cu documentaţia, putem să încheiem aceste contracte de finanţare, ar fi foarte bine să reuşim până la sfârşitul anului să contractăm tot ceea ce mai este de contractat. Eu cred că ar fi o predictibilitate şi pentru dumneavoastră, sigur şi pentru partea guvernamentală”, a arătat el.

Potrivit ministrului, programul „Anghel Saligny” este în principiu până în 2028, astfel că proiectele contractate anul acesta pot intra la finanţare anul viitor.

„În această perioadă de la contractare până în anul viitor se pot face procedurile de achiziţie publică, astfel încât anul viitor să puteţi să depuneţi facturi”, a arătat el.

