A început construcția stadionului „Nicolae Dobrin” la Pitești. Ce capacitate va avea arena

La Pitești a început construcția stadionului „Nicolae Dobrin”, un proiect în valoare de aproape 375 de milioane de lei, co-finanțat de Ministerul Dezvoltării și autoritățile locale. Stadionul va avea o capacitate de 15.200 de locuri și va fi clasificat ca stadion de categoria 4, conform regulamentului „UEFA Stadium Infrastructure Regulations – Edition 2020”.

„Am participat astăzi la amplasarea capsulei timpului, la a stadionului ”Nicolae Dobrin” din municipiul Pitești. Investiția nou începută este finanțată de Ministerul Dezvoltării, cu o contribuție din partea comunității locale, care a fost necesară pentru începerea lucrărilor”, a scris ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, miercuri, pe Facebook.

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Investiția nou începută va cuprinde, pe lângă terenul de joc pentru fotbal, zone pentru spectatori, jucători, delegații oficiale și reprezentanții mass-media, dar și terenuri de antrenament pentru atletism. De asemenea, va beneficia de zone pentru activități comerciale, de alimentație publică și recreere, precum și de spații urbane exterioare.

„Infrastructura sportivă contribuie la dezvoltarea unei localități și asigură condițiile pentru găzduirea unor competiții sportive internaționale, precum cea din 2028, care va fi organizată la arena din Capitală”, a mai declarat ministrul dezvoltării, Cseke Attila.

Obiectivul va fi construit pe un regim de înălțime de Sp+P+3E (subsol parțial + parter + 3 etaje), va avea o suprafață de 68.800 mp și o capacitate de 15.200 de locuri pentru spectatori. Proiectul va fi clasificat ca stadion de categoria 4, conform regulamentului ”UEFA Stadium Infrastructure Regulations – Edition 2020”.

Valoarea totală a proiectului este de peste 374 de milioane de lei și este finanțată din bugetul Ministerului Dezvoltării, prin Compania Națională de Investiții, cu o contribuție de 25% a autorității publice locale.

Editor : B.P.