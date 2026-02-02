Live TV

„Potențial cel mai important caz al anului”. Consiliul Concurenței vrea să încheie în acest semestru investigația privind ROBOR

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.
Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței. Foto: Inquam Photos / George Călin
Consiliul Concurenței urmează să finalizeze investigația privind modul de calcul al indicelui ROBOR, demarată după apariția unor suspiciuni legate de posibile schimburi de informații între băncile participante, potrivit anunțului făcut luni, 2 februarie, de președintele instituției, Bogdan Chirițoiu, în cadrul unei conferințe de presă.

„Suspiciunea este legată de creșterea ROBOR. Există suspiciunea că, fiind stabilit de bănci, ar fi putut exista un schimb de informații între acestea”, a declarat Chirițoiu.

ROBOR este rata de referință a pieței monetare interbancare pentru depozitele plasate între cele 10 instituții de credit relevante din punctul de vedere al activității pe piața monetară interbancară din România.

Acestea sunt selectate pe baza unor criterii de performanță stabilite de Banca Națională a României.

Indicele este determinat pe baza cotațiilor transmise zilnic de aceste bănci, care indică nivelul la care sunt dispuse să împrumute bani altor instituții de credit.

Cele 10 instituții de credit care participă la calculul ROBOR sunt Banca Comercială Intesa Sanpaolo România, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale, Banca Transilvania, CEC Bank, Eximbank, ING Bank NV Amsterdam, OTP Bank România, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank.

„Potențial cel mai important caz al anului”

Potrivit șeful autorității de concurență, raportul întocmit de echipa de investigație este finalizat și se află în procedura de verificare internă, precum și în analiză la Comisia Europeană.

„Vrem să finalizăm această investigație în primul semestru din acest an pentru că mandatele noastre se termină la mijlocul acestui an și pentru a nu avea probleme procedurale nu dorim sa depășim acest termen”, a transmis Chirițoiu.

În conferința de presă, acesta a spus că investigația ar putea avea un impact major asupra sistemului bancar, având în vedere dimensiunea instituțiilor implicate și nivelul sancțiunilor prevăzute de lege: „Este potențial cel mai important caz al anului deoarece amenzile sunt proporționale cu cifra de afaceri, iar băncile din sistemul ROBOR sunt companii foarte mari, și dacă sunt găsite vinovate amenzile sunt semnificative”.

Consiliul Concurenței are mai multe dosare importante care vor fi finalizate în prima parte a anului, potrivit sursei citate. 

Printre acestea se numără o investigație în domeniul agriculturii, privind comercializarea semințelor, un dosar pe piața alimentară, legat de zahăr, investigația împotriva Apple și cazul privind consolele de jocuri Sony.

