Live TV

Video Declarație șocantă a unui primar liberal din Bacău: „Cel care nu muncește nu merită să trăiască”. Reacție din PNL

Data actualizării: Data publicării:
primar poza
Primarul comunei Cleja, Petru Iștoc. Captură video Digi24

Primarul comunei Cleja, Petru Iștoc, a stârnit controverse după ce a declarat, într-o ședință de consiliu local, că persoanele care beneficiază de ajutoare sociale și refuză să muncească „nu merită să trăiască”, afirmație criticată ulterior de reprezentanți ai Partidul Național Liberal.

Declarația primarului liberal a fost făcută în timpul analizării situației beneficiarilor de venit minim garantat din comună. Edilul a susținut că există persoane apte de muncă care refuză să se angajeze și preferă să trăiască din ajutoare sociale.

„Până la urmă, și Hristos spune, băi, fraților, cel care nu muncește să nu mănânce. La muncă, fraților! Lăsăm socialul, vine cu 140 de lei. Dacă mă credeți, se lasă de muncă. Și când i-am spus băi, du-te la muncă, a spus: domnule, dar noi nu ne sculăm dimineața. Ei nu merită să trăiască. Eu vă spun, eu declar pe propria mea răspundere că cel care nu muncește nu merită să trăiască”, a afirmat Petru Iștoc.

Afirmațiile edilului au generat reacții critice, fiind considerate drept discriminatorii și incompatibile cu statutul unei persoane aflate într-o funcție publică.

În acest context, Ionel Bogdan, deputat PNL și lider de filială, a declarat că astfel de afirmații nu ar trebui să existe într-o societate democratică.

„Din punctul meu de vedere, o astfel de declarație, într-o democrație funcțională, n-ar trebui să existe, mai ales din partea unei persoane care ocupă o poziție publică și care ar trebui să reprezinte toți cetățenii comunității. Anchetele sociale le face primăria. Prin urmare, primăria este cea care poate decide dacă o persoană este aptă de muncă și dacă și-a căutat un loc de muncă. Dânsul n-ar trebui să spună nimic pe acest subiect, decât să-și facă treaba”, a afirmat Ionel Bogdan.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Aleksandar Vucic
1
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în...
John Eric Spiby
2
Cum a construit un pensionar, care a câștigat la loterie 2,4 milioane de lire sterline...
2026 Winter Olympics, day -5, Tesero Cross Country Stadium, Prev
3
Riccardo, băiatul dat jos din autobuz și forțat să meargă 6 km prin zăpadă, va avea rol...
Vladimir Putin.
4
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și asupra restului regiunii...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
5
Deciziile anunțate de PSD după ședința de la Vila Lac: „România nu își mai permite tot...
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România
Digi Sport
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan
Conducerea PNL intră în ședință. Ilie Bolojan ar putea cere un vot de încredere în partid. Șefii unor filiale pleacă acasă
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
Stenograme din ședința PSD: Grindeanu acuză „setea de sânge bolnavă” a partenerilor de guvernare: „Nu vom mai accepta tăieri”
SEP_CCR_ILUSTRATIE_16_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Proiect PNL pentru funcționarea Curții Constituționale. Raluca Turcan: „Boicotul nu mai poate fi o opţiune”
elicopter in zbor
Primar cu elicopter de 800.000 de dolari, comună fără apă potabilă și canalizare. Aparatul de zbor, folosit pentru navetă
ID323922_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Ilie Bolojan ar putea cere vot de încredere în PNL, după atacurile interne. Ce spune despre schimbarea premierilor, în 2027, cu PSD
Recomandările redacţiei
o femeie alearga simbolic intre iarna si primavara
De la ger, la temperaturi de primăvară. Cum va fi vremea în primele...
Maia Sandu
Maia Sandu, propusă pentru nominalizarea la Premiul Nobel pentru...
cheie locuinta casa noua
Ce cred românii despre impozitele pe proprietate din România...
sala de clasa goala
Cursuri suspendate sau mutate online în patru județe din cauza...
Ultimele știri
Sondaj. Majoritatea ucrainenilor refuză să cedeze Donbasul către Rusia
Bulgarii încă deţin miliarde de leva, deşi a fost retrasă din circulație și toate plăţile în ţară se fac exclusiv în euro
Belgia ar putea trimite deținuți străini în Estonia. Discuții la nivel guvernamental
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 2 - 8 februarie 2026. Leii strălucesc și atrag atenția, Capricornii au noroc la bani
Cancan
Dosarele Epstein zguduie România! Cine sunt complicii români care apar în documentele desecretizate
Fanatik.ro
„Nici certați, nici împăcați”. Laurențiu Reghecampf dezvăluie câți bani i-a dat înapoi lui Mihai Rotaru...
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Fosta rivală a Simonei Halep divorțează după 10 ani de relație. Au apărut zvonuri despre o infidelitate
Adevărul
O româncă are trei joburi ca să își poată plăti ratele. „Mai am 14 ani luni până când scap de ultima”
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Au pus câte 5 euro și au devenit milionari. 21 de prieteni au câștigat jackpotul de 123 de milioane
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sârbii au dezvăluit decizia luată de soția lui Novak Djokovic: "De aia n-am văzut-o în Australia"
Pro FM
Oana Radu, imagini fără filtre și declarații sincere despre lupta cu kg în plus: „Uitați-vă la mine! Asta...
Film Now
Ruth Gemmell, Violet din „Bridgerton”, detalii despre căsnicia ei. Și-a refăcut viața cu „un prieten vechi”...
Adevarul
Goana după aurul din Munții Apuseni în anul 2026. 20 de ani fără minerit, sute de tone de metale prețioase...
Newsweek
Ministrul muncii anunță scutiri la CASS, ajutor la pensie de 1000 lei, indemnizații crescute. Mai e o problemă
Digi FM
Lavinia Pîrva, naturală în fața fanilor. Soția lui Ștefan Bănică a apărut fără machiaj și în pijamale cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Caii „miros” frica oamenilor. Un studiu arată că devin mai vigilenți când detectează teama umană
Film Now
Johnny Depp, de nerecunoscut în rolul lui Ebenezer Scrooge. Filmul care marchează revenirea sa la Hollywood
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”