Primarul comunei Cleja, Petru Iștoc, a stârnit controverse după ce a declarat, într-o ședință de consiliu local, că persoanele care beneficiază de ajutoare sociale și refuză să muncească „nu merită să trăiască”, afirmație criticată ulterior de reprezentanți ai Partidul Național Liberal.

Declarația primarului liberal a fost făcută în timpul analizării situației beneficiarilor de venit minim garantat din comună. Edilul a susținut că există persoane apte de muncă care refuză să se angajeze și preferă să trăiască din ajutoare sociale.

„Până la urmă, și Hristos spune, băi, fraților, cel care nu muncește să nu mănânce. La muncă, fraților! Lăsăm socialul, vine cu 140 de lei. Dacă mă credeți, se lasă de muncă. Și când i-am spus băi, du-te la muncă, a spus: domnule, dar noi nu ne sculăm dimineața. Ei nu merită să trăiască. Eu vă spun, eu declar pe propria mea răspundere că cel care nu muncește nu merită să trăiască”, a afirmat Petru Iștoc.

Afirmațiile edilului au generat reacții critice, fiind considerate drept discriminatorii și incompatibile cu statutul unei persoane aflate într-o funcție publică.

În acest context, Ionel Bogdan, deputat PNL și lider de filială, a declarat că astfel de afirmații nu ar trebui să existe într-o societate democratică.

„Din punctul meu de vedere, o astfel de declarație, într-o democrație funcțională, n-ar trebui să existe, mai ales din partea unei persoane care ocupă o poziție publică și care ar trebui să reprezinte toți cetățenii comunității. Anchetele sociale le face primăria. Prin urmare, primăria este cea care poate decide dacă o persoană este aptă de muncă și dacă și-a căutat un loc de muncă. Dânsul n-ar trebui să spună nimic pe acest subiect, decât să-și facă treaba”, a afirmat Ionel Bogdan.

