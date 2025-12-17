Prețul de referință al lemnului ar putea crește de la 1 ianuarie 2026. Măsura nu are impact direct asupra prețului plătit de populație

Prețul mediu al unui metru cub de lemn, un indicator esențial în legislația silvică, ar putea crește de la 164 de lei la 272 de lei, începând cu 1 ianuarie 2026. Măsura este prevăzută într-un proiect de ordonanță de urgență inițiat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, aflat în prezent în dezbatere publică. Potrivit documentelor oficiale analizate de Digi24.ro, adoptarea actului normativ este considerată urgentă, deoarece actualul preț mediu al lemnului este valabil doar până la 31 decembrie 2025.

În lipsa unei valori noi, autoritățile avertizează că ar apărea un vid legislativ, care ar bloca aplicarea unor prevederi importante din Codul silvic, inclusiv în dosarele de tăieri ilegale.

„Ținând cont de faptul că reglementarea nu poate fi amânată, motivat de faptul că prețul mediu al unui metru cub de lemn este valabil până la data de 31 decembrie 2025, se impune aprobarea acestuia în regim de urgență, astfel încât să se asigure cadrul legal necesar care să asigure punerea în aplicare în condiții optime a legislației speciale din domeniul silviculturii, sens în care se justifică existenţa unei stări de fapt obiective, cuantificabile, independente de voinţa Guvernului, care pune în pericol un interes public”, se arată în documentul oficial.

Vezi documentele aici și aici.

Ce este, de fapt, prețul mediu al lemnului

Prețul mediu al unui metru cub de lemn (prescurtat PML) nu este prețul la care oamenii cumpără lemne pentru foc și nici cel de la magazine. Este o valoare stabilită prin lege, folosită ca punct de referință în foarte multe calcule făcute de stat.

Acest preț este folosit pentru:

-calcularea prejudiciilor în cazurile de tăieri ilegale;

-stabilirea diferenței dintre infracțiune și contravenție;

-calculul taxelor și garanțiilor atunci când terenuri sunt scoase din fondul forestier;

-stabilirea redevențelor plătite statului;

-calculul despăgubirilor și al compensațiilor pentru proprietarii de păduri.

Actualul PML (prețul mediu al unui metru cub de lemn), de 164 de lei, este în vigoare din 2017 și se aplică legal doar până la finalul anului 2025.

De ce propune Ministerul creșterea la 272 de lei

Conform notei de fundamentare, noua valoare a PML a fost calculată pe baza unei formule prevăzute chiar în Codul silvic.

Legea spune că prețul mediu al lemnului trebuie să fie media prețurilor din ultimii trei ani, folosind datele publicate de Institutul Național de Statistică.

Statisticile oficiale arată că în 2022 prețul mediu al lemnului a fost de aproximativ 292 de lei pe metru cub, în 2023 de aproape 295 de lei, iar în 2024 a scăzut la aproximativ 227 de lei.

Media acestor valori este de 271,55 lei, rotunjită în documente la 272 de lei pe metru cub. Față de prețul actual, majorarea este de 65,85%.

Creșterea prețului mediu al lemnului va duce automat la majorarea tuturor sumelor calculate pe baza acestui indicator.

Potrivit documentelor, bugetul de stat va încasa mai mulți bani, în special din redevențele plătite de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva.

Estimările arată că aceste redevențe vor crește cu peste 880.000 de lei anual. În același timp, persoanele fizice sau juridice care vor să scoată definitiv sau temporar terenuri din fondul forestier național vor fi nevoite să plătească taxe și garanții mai mari, recalculate la noul preț de referință.

„Veniturile la bugetul de stat a redevențelor aferente activelor valorificare de Regia Națională a Pădurilor-Romsilva ca rezultat al creșterii PML, vor crește de la 1.343.892,40 lei în anul 2024 la 2.228.845,55 lei în anii următori, cu 884.953,15 lei mai mult”, se arată în nota de fundamentare.

De ce spune Guvernul că măsura este urgentă

Ministerul Mediului a susținut că principala problemă nu este una financiară, ci juridică. Prețul mediu al lemnului este folosit direct în Codul silvic pentru calcularea prejudiciilor și pentru stabilirea limitelor dintre infracțiuni și contravenții.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a explicat că prejudiciile în dosarele de tăieri ilegale se calculează prin înmulțirea volumului de lemn tăiat cu acest preț mediu.

Atâta timp cât valoarea a rămas mult sub nivelul real al pieței, prejudiciile calculate au fost mai mici decât cele reale.

În lipsa unui nou PML aprobat până la 1 ianuarie 2026, autoritățile nu ar mai avea baza legală pentru aceste calcule, iar aplicarea legii ar deveni imposibilă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Noul preț al lemnului va fi folosit și pentru evaluarea pagubelor produse pădurilor și pentru stabilirea despăgubirilor.

De asemenea, proprietarii care dețin păduri cu rol de protecție, unde legea interzice exploatarea masei lemnoase, vor primi compensații calculate la o valoare mai apropiată de realitatea economică.

Prețul mediu al lemnului este utilizat și în tranzacțiile statului, atunci când sunt evaluate terenuri forestiere cumpărate, schimbate sau primite prin donație.

Pentru ca noul preț de 272 de lei pe metru cub să se aplice, proiectul de ordonanță de urgență trebuie adoptat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial. Dacă aceste etape sunt parcurse până la finalul anului, noua valoare va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026.

Editor : A.D.