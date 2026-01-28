Inspectorii Gărzii Forestiere se întorc miercuri în pădurea din Băile Felix, împreună cu polițiștii, pentru finalizarea controlului început zilele trecute. Verificările vizează tăierea ilegală a 14 arbori nemarcați, iar în acest caz urmează să fie depusă o plângere penală împotriva firmei care exploatează masa lemnoasă.

Ultima fază a controlului celor de la Garda Forestieră se va produce astăzi. Aceștia se vor întoarce în pădure în jurul orei 10, împreună cu polițiștii.

Garda Forestieră a semnat un proces-verbal în care au fost trecute cele 14 exemplare de arbori tăiați fără forme legale, nefiind marcați de Ocolul silvic. Pe baza acestui dosar se va face plângere penală pe numele celor care exploatează această masă lemnoasă.

Garda Forestieră se va întoarce în pădure împreună cu polițiștii pentru a face pașii necesari depunerii și începerii urmăririi penale în acest caz. Arborii care au fost tăiați fără drept vor fi calculați ca masă și volum și vor fi imputați firmei care a făcut exploatarea de masă lemnoasă.

În plus, exploatarea forestieră ar putea fi oprită din cauza acestor nereguli, iar acest lucru înseamnă că firma va putea doar să își extragă lemnele gata tăiate, care sunt deja la pământ, însă nu va putea să mai taie arbori.

