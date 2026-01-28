Live TV

Video Tăieri ilegale în pădurea din Băile Felix. Garda Forestieră face astăzi ultimele verificări, împreună cu polițiștii

Data actualizării: Data publicării:
pădure baile felix
Foto: Captură video Digi24

Inspectorii Gărzii Forestiere se întorc miercuri în pădurea din Băile Felix, împreună cu polițiștii, pentru finalizarea controlului început zilele trecute. Verificările vizează tăierea ilegală a 14 arbori nemarcați, iar în acest caz urmează să fie depusă o plângere penală împotriva firmei care exploatează masa lemnoasă.

Ultima fază a controlului celor de la Garda Forestieră se va produce astăzi. Aceștia se vor întoarce în pădure în jurul orei 10, împreună cu polițiștii.

Garda Forestieră a semnat un proces-verbal în care au fost trecute cele 14 exemplare de arbori tăiați fără forme legale, nefiind marcați de Ocolul silvic. Pe baza acestui dosar se va face plângere penală pe numele celor care exploatează această masă lemnoasă.

Garda Forestieră se va întoarce în pădure împreună cu polițiștii pentru a face pașii necesari depunerii și începerii urmăririi penale în acest caz. Arborii care au fost tăiați fără drept vor fi calculați ca masă și volum și vor fi imputați firmei care a făcut exploatarea de masă lemnoasă.

În plus, exploatarea forestieră ar putea fi oprită din cauza acestor nereguli, iar acest lucru înseamnă că firma va putea doar să își extragă lemnele gata tăiate, care sunt deja la pământ, însă nu va putea să mai taie arbori.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș...
Care este temperatura ideală în dormitor iarna. Foto Getty Images
2
Temperatura ideală în locuință iarna: Câte grade recomandă specialiștii ziua și noaptea...
Groenlanda / Insulele Virgine Americane / Donald Trump
3
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda...
sisteme de apărare antiaeriană S-300 în Rusia
4
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost...
accident tm
5
Cum s-a putut produce accidentul de pe DN6, soldat cu 7 morți. Explicațiile lui Titi Aur...
Grecii au aflat ce au făcut fanii lui PAOK înainte de accident. Patronul firmei care le-a închiriat microbuzul: ”Șoc”
Digi Sport
Grecii au aflat ce au făcut fanii lui PAOK înainte de accident. Patronul firmei care le-a închiriat microbuzul: ”Șoc”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
baile felix lemn
Arbori tăiați ilegal la Băile Felix. Gabriel Păun, președintele Agent Green: „Autoritățile prind doar 1% din cazuri”
arbori taiati in padurea de la baile felix
Filmul tăierilor din pădurea de la Băile Felix: Defrișări ilegale acoperite cu documente
Garda Forestieră a găsit alți copaci nemarcați care au fost tăiați în pădurea de la Băile Felix: „Vom formula o plângere penală”
octavian berceanu
Cazul pădurii de la Băile Felix. Soluțiile fostului șef al Gărzii de Mediu pentru stoparea furtului de lemn
ub barbat taie un arbore cu drujba
Copaci nemarcați, puși la pământ în pădurea de la Băile Felix. Constatările Gărzii Forestiere
Recomandările redacţiei
trupe NATO în exercițiile militare Nordic Response
Cele două zone cruciale din Arctica pentru care NATO și Rusia se vor...
Ukraine and Russia Conflict. Pawns on the map.
Soluția Kosovo. De ce războiul din Ucraina și-ar putea găsi...
repartitoare-calorifer-inquam-ilona-andrei-1536x1024
Mii de bucureșteni nu vor avea căldură în zilele următoare. Plângere...
Andrii Sibiha
Ministrul de Externe de la Kiev: Ucraina și Rusia vor semna acorduri...
Ultimele știri
Mark Carney respinge sugestiile că ar fi dat înapoi de la comentariile făcute la Davos, în discuția cu Trump: „Am vorbit serios”
AI va produce câștigători, dar și „carnagiu”, avertizează un gigant IT. „Inteligența artificială va depăși Internetul”
Accident auto soldat cu un mort și șase răniți, în județul Buzău
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Detalii despre tensiunile dintre regina Elisabeta și prințul Philip. Momentul care i-a șocat pe cei din jur...
Cancan
Doliu în muzica românească! Artistul a murit subit, în urma unui infarct: 'Am crescut pe melodiile lui'
Fanatik.ro
Omul de afaceri Cătălin Găgeatu, tatăl unui fotbalist de la Dinamo, reținut alături de mama sa! Este acuzat...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Ce făcea Nicu Ceaușescu atunci când ajungea la restaurantul „Pescăruș”. De ce intra prin spate: „Avea...
Adevărul
Teroare în Harkov. Un tren cu peste 200 de călători a fost bombardat de ruși: cinci morți și zeci de răniți
Playtech
Titi Aur, posibilă explicaţie pentru accidentul de lângă Lugoj. Ce ar fi făcut şoferul microbuzului după...
Digi FM
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher. Adevărul a ieșit la iveală după ani de tăcere
Digi Sport
Întrebată ce cadou i-ar face lui Alcaraz, Sabalenka i-a cerut iubitului ei să plece, după care a dat răspunsul
Pro FM
Cleopatra Stratan și Edward Sanda, planuri mărețe după aproape 5 ani de căsnicie: „Ne gândim să ne mărim...
Film Now
Tippi Hedren, apariție rară la 96 de ani. Legendara actriță și-a sărbătorit aniversarea alături de familie
Adevarul
Hotelul fantomă din inima munților, emblema stațiunii Poiana Mărului, o fostă „perlă” a Banatului Montan
Newsweek
Care pensionari primesc între 600 și 1.000 lei în plus la pensie? Ministrul muncii anunță cine nu ia nimic
Digi FM
Georgina Rodriguez, apariție de senzație la premiera documentarului Melaniei Trump. A venit cu avionul privat...
Digi World
Uleiuri din semințe sau unt? Ce este, de fapt, mai sănătos, potrivit specialiștilor
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Sean Penn, pozat de mână cu iubita moldoveancă. Actorul de 65 de ani și Valeria, cu 35 de ani mai tânără...
UTV
Loredana Groza și Iulia Vântur s-au reîntâlnit în India. Revederea vine după o perioadă dificilă pentru...