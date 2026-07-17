Discuțiile pe noua lege salarizării se mută la Palatul Cotroceni. Milioane de euro sunt sub semnul întrebării, după ce reforma promisă de doi ani de zile aduce mai mult scandal decât consens între partidele fostei coaliții de guvernare. Fostul ministru social democrat Florin Manole va fi la masă cu actualul ministru al muncii Dragoș Pîslaru, în încercarea de a găsi o soluție comună.

Reforma salarizării bugetarilor are nevoie de consens între partidele politice, astfel încât să aibă suficiente voturi. Este o reformă care nu mulțumește pe toată lumea, indiferent de cum ar fi aceasta scrisă, și de care depind milioane de euro din PNRR.

Potrivit informațiilor Digi24, de la ora 12:00 are loc la Cotroceni o întâlnire inițiată de către Radu Burnete, consilier prezidențial, la care participă fostul ministru al Muncii, Florin Manole, social-democrat, cel care a lăsat această formă a legii către Dragoș Pîslaru, care a preluat ministerul interimar după ce PSD a ieșit de la guvernare.

Sunt foarte multe nemulțumiri, inclusiv din partea sindicatelor, în privința reformei.

Sindicatele atrag atenția că în unele categorii sociale ar scădea salariul, odată cu eliminarea unor sporuri, deși nu ar scădea pe hârtie în următorii ani, atunci când se vor face creșteri salariale, aceste persoane nu ar mai primi bani în plus la salariu.

PNL spune că reforma a rămas în forma aceasta dinspre PSD și că în toate aceste săptămâni doar au negociat cu sindicatele, cu patronatele pentru a aduce cea mai bună formă.

Cea mai mare problemă este și în privința modului în care vor fi împărțiți banii, dar și în privința anvelopei pe care o are la dispoziție Executivul să facă această reformă: 8 miliarde de lei ar fi necesari. Ilie Bolojan a spus că suma se apropie de 12 miliarde de lei, însă trebuie să explice în fața Comisiei Europene de unde sunt luați banii.

Social-democrații ar vrea ca această reformă să fie făcută pe 30 de miliarde de lei, mult peste suma pe care Guvernul în momentul de față spune că o are la dispoziție.

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Editor : A.C.