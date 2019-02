Bugetul infrastructurii în 2019. Cât de reală e creșterea de 54,9%, pretinsă de Guvern

Ministerul Transporturilor va primi pentru anul acesta în bugetul de stat o sumă de 11,6 miliarde lei, în creștere cu 54,9% față de anul precedent, susține Guvernul. Ce arată însă o analiză atentă acestor cifre?

Ministerul Transporturilor va avea alocată anul acesta o sumă mai mare decât cea cheltuită efectiv anul trecut sau chiar decât cea primită la începutul anului. Creșterea reală este însă mult mai mică decât cea indicată de Guvern. Este vorba de bani pentru subvențiile de transport acordate de Guvern dar și pentru investiții în infrastructură, reparații capitale și modernizări ale rețelei rutiere sau feroviare. Ideea de creștere rezistă doar dacă această comparație este făcută cu 2018, un an deloc darnic cu cheltuielile publice în domeniu. Dacă situația este raportată la cea din 2017, este vorba de fapt de o scădere.

Potrivit legii bugetului de stat pe 2018, Ministerul Transporturilor a primit anul trecut 9,13 miliarde lei. Raportarea făcută acum de Guvern și care a dus la concluzia unei creșteri de 54,9% s-a făcut la suma cheltuită efectiv, nu la cea prevăzută în buget la începutul anului trecut.

Dacă se ia în calcul valoarea alocată la începutul lui 2018 creșterea este de 27%. Dacă mai luăm în considerare și o inflație de 5% anul trecut atunci creșterea este mai mică, respectiv 20%. În 2017 însă Ministerul Transporturilor a primit suma de 13,76 miliarde lei la începutul acelui an ceea ce înseamnă că în 2019 va primi mult mai puțin.

Acum Guvernul face comparație cu 2018 un an negru pentru infrastructură, măcar din punct de vedere a alocărilor.

Bugetul pe 2018 al Transporturilor este dezastruos pentru investiţii, spunea la începutul anului trecut un deputat USR. El preciza atunci că alocările sunt cu mult sub necesar şi că vor fi blocate şantierele de autostrăzi şi căi ferate. Pe de altă parte, oficialii de la Drumuri spuneau că bugetul este bazat pe evoluţia reală a proiectelor, iar dacă un constructor îi va surprinde cu un ritm mai rapid al lucrărilor, vor fi alocaţi bani în plus la rectificarea bugetară. La rândul lor, constructorii aşteptau alocări majore abia din 2019.

"Pentru prima dată de mulţi ani alocările sunt mult sub necesar. Asta va însemna încetinirea sau chiar blocarea şantierelor de autostrăzi şi căi ferate, amânarea finalizării proiectelor, despăgubiri de plată şi pierderi economice pentru statul român", spunea deputatul la începutul lui 2018. "În plus, s-au alocat insuficienţi bani pentru întreţinerea reţelelor existente. Pe rutier, alocarea e la 1/2 faţă de 2016, iar pe feroviar este sub necesarul pentru anul viitor", adăuga el.

Situația este cu atât mai critică cu cât în acest an vor fi primite de la constructori primele facturi în cazul unor lucrări importante, precum loturile 1 și 5 din autostrada Sibiu-Pitești, podul de peste Dunăre de la Brăila, sau noi loturi din autostrăzile Sebeș-Turda și Târgu Mureș - Sighișoara.

Situații identice la alte ministere

Situația este la fel de evidentă dacă ne uităm la bugetele altor ministere imporante. Spre exemplu, cel al agriculturii și dezvoltării rurale. Aici sunt prevăzuți 22,7 miliarde lei, fiind vorba de o creștere de 15% față de anul trecut.

În realitate, bugetul inițial al Agriculturii a fost, anul trecut, de 23,5 miliarde lei, credite bugetare, deci în 2019 va fi o scădere. Sigur, se poate obiecta că anul trecut au fost prea mulți bani, atât de mulți încât nu au putut fi cheltuiți, și că din acest motiv nu mai trebuie prevăzute în 2019 aceleași sume.

La Ministerul Muncii creșterea este de 2,1%, până la 25,5 miliarde lei. Dacă ne raportăm la suma alocată la începutul anului trecut și nu la cea cheltuită efectiv, este vorba de o scădere, atunci ministerul primind 31,69 miliarde lei.

Etichete:

,

,

,

,