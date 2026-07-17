Live TV

Miruţă, despre directoarea care îşi făcuse atelier de ciocolată într-o clădire a Ministerului Transporturilor: Nu va mai fi în funcţie

Data actualizării: Data publicării:
Screenshot 2026-07-17 152050
Anna Maria Dudaş a fost director al CENAFER între 1 septembrie 2020 şi 18 martie 2021, iar ulterior din 15 octombrie 2021 până în prezent.  Foto: Radu Miruță/ Facebook
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, a afirmat că directorul CENAFER care îşi făcuse atelier clandestin de ciocolată într-o clădire a Ministerului Transporturilor în care avea amenajat şi un apartament nu va mai fi în funcţie şi a explicat că este „o chestiune de ore” până când sunt întocmite documentele în acest sens. 

Radu Miruţă a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă, despre ceea ce s-a întâmplat la CENAFER, cu acele dormitoare din clădirea Gării de Nord, dacă sunt dispuse legal sau este vorba de o improvizaţie.  

„Există în contractul colectiv de muncă disponibilitatea de a fi puse dormitoare la utilizarea instructorilor care sunt în trecere. Este absolut legitim ca pentru un angajat al CFR care tranzitează Gara de Nord şi e nevoie să rămână peste noapte în Bucureşti să poată sta într-un astfel de dormitor. Nu aia este problema mea. Problema mea este când acolo, nu pentru aceşti oameni, ci pentru director, se amenajează un apartament şi mai cu seamă peste asta, când într-o astfel de unitate se elaborează un atelier care face aproape industrial ciocolată, pe care directorul îl promovează pe internet spre vânzare. Una este asigurarea cazării pentru instructori, alta este activitate de producţie într-un atelier de astfel de lucruri”, a transmis Radu Miruţă, conform News.ro. 

Întrebat de cât timp funcţiona acest atelier de ciocolată, ministrul interimar al Transporturilor a răspuns: „Nu ştiu, că n-am făcut proba cu Carbon-14, dar probabil că destul de mult timp şi oricum nu va mai funcţiona”. 

Miruţă a precizat că a aflat despre acel atelier în urma unor sesizări.  

El a mai fost întrebat dacă directorul CENAFER mai este în funcţie.  

„E o chestiune de ore până se fac documentele. Nu va mai fi în funcţie un astfel de om”, a afirmat Miruţă, care a precizat că această decizie va fi luată în cursul zilei de vineri.  

El a precizat şi ce va face cu restul spaţiilor de locuit.  

„Sub nicio formă nu mă interesează să interzic instructorilor care tranzitează Gara de Nord să poată înnopta acolo. Asta trebuie să fie permis în continuare. Trebuie un pic de igienizare, că ce am văzut acolo sunt nişte condiţii care n-au legătură cu spiritul gospodăresc şi care nu le pot fi scuzate că nu sunt bani, că nu plouă, nu e frig, ci pur şi simplu era o dezordine fantastică”, a mai declarat Radu Miruţă. 

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, afirmă că directorul Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER, Anna Maria Dudaş, îşi făcuse un atelier de ciocolată clandestin într-o clădire a Ministerului Transporturilor, în care îşi amenajase şi un apartament. „Asta nu înseamnă administraţie publică în interesul cetăţeanului şi nici ceva ce eu admit”, susţine Miruţă. 

Anna Maria Dudaş a fost director al CENAFER între 1 septembrie 2020 şi 18 martie 2021, iar ulterior din 15 octombrie 2021 până în prezent. 

„Pe doamna am dat-o afară rapid în 2021. La o lună după ce n-am mai fost la minister, a fost pusă la loc. Între timp şi-a făcut un laborator clandestin de ciocolată în clădirea statului”, a scris şi Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
N11 TINERI DISPARUTI-COPERTA_00044
2
Tinerii dispăruți în timpul unei excursii pe Transalpina au fost găsiți după aproape două...
nava ruseasca racheta profimedia
3
Rusia și-a pus forțele nucleare „în alertă maximă”. Anunț făcut de consilierul lui Putin...
Clădirea Ministerului de Externe al Rusiei
4
MAE de la Moscova îi îndeamnă pe ruși să ţină cont de faptul că „R. Moldova nu mai este o...
Jude Bellingham 
5
CM 2026. Imagini de necrezut la Cupa Mondială: Jude Bellingham l-a pălmuit pe Valentin...
Niciodată în istoria Cupei Mondiale nu s-a mai întâmplat asta! Decizia luată de FIFA, înaintea finalei Spania - Argentina
Digi Sport
Niciodată în istoria Cupei Mondiale nu s-a mai întâmplat asta! Decizia luată de FIFA, înaintea finalei Spania - Argentina
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
santierul damen mangalia
Radu Miruță explică de ce Rheinmetall nu s-a înscris la licitația pentru Șantierul Naval Mangalia: „Probabil așteaptă să scadă prețul”
Elicoptere militare Airbus H215M în zbor
România a semnat contractele pentru 12 elicoptere Airbus și 12 radare Thales prin programul SAFE. Când ajung primele echipamente
Radu Miruță.
Radu Miruţă: Pentru ca Steaua Bucureşti să ajungă în prima ligă, trebuie îndeplinite două condiţii mari
soldati armata romana shutterstock_1172314627-scaled
Probleme cu containerele de campare ale Armatei Române și livrări cu mari întârzieri: angajați MApN cercetați disciplinar
soldati armata romana shutterstock_1172314627-scaled
Comandantul unității de la Murfatlar își punea militarii la muncă în propria gospodărie. Miruță: „Le cerea să-i servească masa acasă”
Recomandările redacţiei
bancnote de 100 de lei
Legea salarizării, în discuții la Cotroceni. Burnete: Ministerul...
UE vs Rusia
Retragerea SUA din Europa de Est amplifică îngrijorările Aliaţilor...
sediu ancpi
Datele furate de la Agenţia de Cadastru, scoase la vânzare de hackeri...
protest ucraina - fedorov
Cazul Fedorov. Cum a transformat Volodimir Zelenski una dintre cele...
Ultimele știri
A murit actrița Brenda Fricker, "Doamna cu porumbei" din filmul Singur acasă
Ucraina a distrus un bombardier strategic rusesc Tu-95. SBU: „Înseamnă zeci de rachete care nu vor fi lansate asupra orașelor”
AUR susține că Dan Tănasă este urmărit penal pentru instigare la ură, după postarea controversată legată de livratorii străini
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie a născut într-o ambulanță, fără să știe că este însărcinată: „Nu credeam că este posibil, nu aveam...
Cancan
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 8.000 de euro. Terenul are 2320 de...
Fanatik.ro
Tragedie în familia antrenorului italian. Fiica sa a murit la doar 30 de ani
editiadedimineata.ro
Același chatbot, răspunsuri diferite: cum influențează limba comportamentul inteligenței artificiale
Fanatik.ro
Rapid și-a pierdut portarul. Pleacă liber de contract și trebuie plătit încă un an! Exclusiv
Adevărul
Ce discută liderii PSD pe grupurile interne. Apel la mobilizare în jurul lui Grindeanu: „Sorin singur nu...
Playtech
ANAF extinde controalele fiscale pentru persoanele fizice. Cine poate intra în vizorul inspectorilor...
Digi FM
Și-a dat demisia după 25 de ani de muncă pentru a călători alături de tatăl său. Zece zile mai târziu, lumea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Alertă majoră: Spania - Argentina, finala Cupei Mondiale, este "în pericol"! Ce s-a întâmplat la New York
Pro FM
Cine este, de fapt, Alex Stamate? Laura Bălan, creatoarea hitului momentului, dezvăluie totul: „Am vrut să...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Colega lui Michelle Trachtenberg, detalii despre ultimii ani din viața actriței: „Cred că a ajuns să consume...
Adevarul
Secret Service, suprasolicitat de deplasările inopinate ale familiei numeroase a vicepreședintelui JD Vance
Newsweek
Greșeala unui pensionar, taxată de Casa de Pensii. De ce nu i-a luat în considerare 25 ani de Grupa a II-a?
Digi FM
Răsturnare de situație pentru judecătoarea celebră pentru propoziția ”m-a sunat Lia”. Ce va face la 5 luni...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dick Van Dyke are 100 de ani și spune că acesta este secretul longevității sale. Studiile îi dau dreptate
Digi Animal World
Momentul când un bărbat de 65 de ani este atacat de un bizon: „Era chiar deasupra mea”. Imaginile sunt greu...
Film Now
A murit Brenda Fricker, „doamna cu porumbei” din „Singur acasă 2”. Mesajul sfâșietor al agentului ei: „Nu va...
UTV
Loredana Groza a publicat imagini rare din tinerețe, când era o tânără mămică. Fotografiile au apărut de ziua...