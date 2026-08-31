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CFR redeschide circulația pe tronsonul Lugoj - Timișoara Est. 51 km de cale modernizată intră în exploatare

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Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Facebook/CFR Infrastructura
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Din articol
Aproximativ 51 km de cale nouă, modernizată și electrificată Trenurile de călători vor putea circula cu până la 160 km/h

Circulația feroviară se redeschide luni, 31 august, de la ora 16:50, pe tronsonul Lugoj - Timișoara Est, după o suspendare de aproape trei luni pentru lucrări de modernizare, potrivit CFR SA. Aproximativ 51 de kilometri de cale ferată nou modernizată și electrificată vor fi puși în exploatare pe Lotul 2 al proiectului Caransebeș - Timișoara - Arad. Contractul are o valoare de 1,916 miliarde de lei, fără TVA.

Circulația trenurilor a fost suspendată pe acest tronson în perioada 2 iunie - 31 august 2026, pentru realizarea unor lucrări la infrastructura feroviară.

„Începând de astăzi, 31 august 2026, ora 16:50, circulația feroviară se redeschide pe tronsonul Lugoj - Timișoara Est, aferent Lotului 2 al proiectului «Modernizarea liniei feroviare Caransebeș - Timișoara - Arad». Redeschiderea are loc după perioada de suspendare temporară a circulației instituită pentru executarea lucrărilor de modernizare. Închiderea tronsonului a fost programată în perioada 2 iunie – 31 august 2026, pentru a permite desfășurarea lucrărilor la infrastructura feroviară”, a transmis Compania Națională de Căi Ferate CFR SA.

Proiectul urmărește modernizarea și dublarea liniei feroviare, creșterea vitezei trenurilor și conectarea infrastructurii din România la rețeaua feroviară europeană.

Aproximativ 51 km de cale nouă, modernizată și electrificată

În această etapă sunt puși în exploatare aproximativ 51 de kilometri de fir de cale ferată nou modernizat și electrificat. La aceștia se adaugă aproximativ trei kilometri de cale pe varianta veche, în zona kilometrului 524+013.

Pentru asigurarea continuității circulației vor fi utilizați și aproximativ trei kilometri aferenți Lotului 3, între capetele X și Y ale stației CFR Timișoara Est.

Tronsonul Lugoj - Timișoara Est are o lungime de aproximativ 54 de kilometri și face parte din Lotul 2 al proiectului amplu de modernizare a liniei Caransebeș - Timișoara - Arad.

„Prin redeschiderea circulației pe tronsonul Lugoj - Timișoara Est, o parte semnificativă a infrastructurii modernizate în cadrul Lotului 2 este pusă în exploatare, în timp ce lucrările necesare pentru finalizarea integrală a proiectului continuă”, a precizat compania.

Trenurile de călători vor putea circula cu până la 160 km/h

Contractul de proiectare și execuție pentru Lotul 2 a fost semnat pentru modernizarea și dublarea infrastructurii feroviare de pe tronsonul Lugoj - Timișoara Est.

Valoarea contractului este de 1,916 miliarde de lei, fără TVA. După finalizarea lucrărilor, trenurile de călători vor putea circula cu viteze de până la 160 km/h, acolo unde condițiile tehnice permit, iar trenurile de marfă vor putea ajunge la 120 km/h.

Lucrările prevăzute în proiect includ modernizarea infrastructurii și suprastructurii căii ferate, electrificarea liniei și modernizarea instalațiilor de alimentare cu energie, semnalizare și telecomunicații.

De asemenea, proiectul prevede implementarea Sistemului european de management al traficului feroviar ERTMS, modernizarea podurilor și podețelor, a stațiilor, haltelor și peroanelor, precum și refacerea trecerilor la nivel cu calea ferată și a instalațiilor de siguranță.

Sunt incluse și lucrări la drumurile tehnologice, pasaje și instalațiile aferente, necesare pentru creșterea siguranței și a capacității de circulație.

„Modernizarea Lotului 2 Lugoj - Timișoara Est face parte din proiectul amplu de modernizare a liniei feroviare Caransebeș - Timișoara - Arad, destinat creșterii vitezei și capacității de circulație, îmbunătățirii siguranței și asigurării interoperabilității cu rețeaua feroviară europeană”, se arată în comunicat.

CFR SA a precizat că lucrările necesare pentru finalizarea integrală a proiectului vor continua, cu respectarea cerințelor tehnice și de siguranță aplicabile infrastructurii feroviare.

Editor : A.D.

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