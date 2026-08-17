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Sindicaliștii avertizează că sistemul feroviar e în pragul unui blocaj financiar. „Trenurile riscă să fie oprite”

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tren cfr cale ferata
Tren CFR. Foto: Inquam Photos / Casian Mitu
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Blocajul financiar din sistemul feroviar trebuie rezolvat urgent, altfel oprirea trenurilor va deveni o realitate, susțin reprezentanţii Federaţiei Naţionale Feroviare Mişcare Comercial Vagoane, care atrag atenţia asupra situaţiei financiare critice în care a ajuns sectorul.

Sndicaliştii atenţionează că administratorul infrastructurii feroviare, CFR SA, a notificat operatorii asupra posibilităţii suspendării unor trenuri pentru neachitarea TUI, în condiţiile în care aceştia reclamă lipsa resurselor necesare desfăşurării serviciului public, potrivit unui comunicat citat de Agerpres.

„De aproape două luni, finanţarea necesară din partea statului este blocată, fie prin amânarea aprobării unor bugete de venituri şi cheltuieli, fie prin întârzierea aprobării unor documente programatice şi de planificare, iar efectele se propagă deja în întregul sistem feroviar. Nu mai vorbim despre probleme izolate ale CFR SA, CFR Călători sau ale operatorilor privaţi, ci despre un cerc vicios al subfinanţării. Operatorii de transport feroviar de călători nu mai dispun de resursele necesare pentru acoperirea obligaţiilor serviciului public: TUI, energie, combustibil, mentenanţă, reparaţii şi piese de schimb. La rândul său, CFR SA nu îşi încasează integral veniturile din utilizarea infrastructurii şi se confruntă cu propriile dificultăţi de finanţare. Consecinţele au început deja să apară. CFR SA a notificat operatorii asupra posibilităţii suspendării unor trenuri pentru neachitarea TUI, în condiţiile în care aceştia reclamă lipsa resurselor necesare desfăşurării serviciului public”, se arată în comunicat.

În acest context, s-a creat un lanţ periculos: finanţarea statului este blocată, operatorii nu îşi pot achita obligaţiile, CFR SA nu îşi încasează veniturile, sunt afectate salariile şi exploatarea infrastructurii, iar trenurile riscă să fie oprite.

În acelaşi timp, susţine FNFMCV, trebuie deblocate urgent mecanismele de finanţare ale CFR SA inclusiv cele legate de contractul de activitate şi performanţă şi strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare.

„Plata salariilor este o prioritate, iar finanţarea cheltuielilor de exploatare este o urgenţă. Fără bani pentru energie, combustibil, întreţinere, reparaţii şi funcţionarea infrastructurii, calea ferată nu poate funcţiona. Problema nu mai poate fi pusă exclusiv pe seama managementului unei societăţi. Atunci când atât operatorul de stat, cât şi operatorii privaţi şi administratorul infrastructurii se confruntă cu lipsa lichidităţilor, avem o problemă de finanţare a întregului sistem feroviar. În aceste condiţii, asigurarea obligaţiei de serviciu public asumată de operatori devine incertă cu consecinţa directă a opririi traficului. Avertizăm că, dacă acest blocaj financiar nu este rezolvat urgent, oprirea trenurilor va deveni o realitate. Salariile trebuie plătite. Exploatarea trebuie finanţată. Trenurile trebuie să circule”, transmite Federaţia.

Editor : M.B.

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