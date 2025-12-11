Live TV

Podul rutier dintre România și Ucraina, peste râul Tisa, a trecut testele de rezistență. Când va fi deschis circulației

pod rutier dintre România și Ucraina
Podul rutier dintre România și Ucraina, peste râul Tisa,a trecut testele de rezistență. Foto: Consiliul Judeţean Maramureş

Podul rutier care traversează râul Tisa, asigurând legătura între România şi Ucraina, a fost testat la proba de greutate în mai multe zone ale construcţiei aflată în fază avansată de lucru, a transmis, joi, Consiliul Judeţean (CJ) Maramureş.

„Podul peste Tisa a trecut cu succes testele de rezistenţă, iar proiectul se apropie de finalizare. Pentru verificarea comportamentului structural au fost utilizate opt camioane de câte 40 de tone, în total 320 de tone dispuse în diferite puncte ale podului. Testele au început pe partea românească şi au continuat pe partea ucraineană", a transmis Consiliul Judeţean (CJ) Maramureş pe pagina de Facebook.

Potrivit sursei citate, investiţia evoluează pozitiv, deşi pe partea ucraineană au fost unele întârzieri.

„Rezultatele testelor confirmă că podul peste Tisa este pregătit pentru etapele finale. Partea românească a avansat exemplar, cu aproximativ 100 de oameni mobilizaţi zilnic, dintre care 70% au fost specialişti şi muncitori maramureşeni. Pe partea ucraineană au existat întârzieri, însă, după numeroase discuţii şi insistenţe ferme, lucrările înaintează vizibil. Operaţionalizarea podului este programată pentru începutul anului viitor, iar recepţia tehnică va fi realizată în scurt timp. (...) Podul peste Tisa este o legătură strategică între două state şi un pas decisiv pentru dezvoltarea Maramureşului în următoarele decenii”, a declarat Gabriel Zetea, preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş,.

Conform acestuia, podul are o lungime de 240 de metri, structurată astfel: 70 de metri - partea românească, 100 de metri - zona centrală şi 70 de metri - partea ucraineană. Împreună cu zona destinată punctului de trecere a frontierei, proiectul depăşeşte un kilometru, demonstrând amploarea şi importanţa sa strategică.

Din anul 2000, traficul rutier între judeţul Maramureş şi Ucraina se realizează pe un pod din lemn şi metal, cu un singur sens de circulaţie şi două alei pietonale, asigurând conexiunea cu punctul de frontieră Solotvino, Ucraina. Traficul rutier a crescut odată cu izbucnirea războiului din Ucraina, iar accesul din şi înspre Ucraina se mai poate realiza şi prin punctul de trecere Halmeu din judeţul Satu Mare.

Temporar, Căile Ferate Ucrainene au asigurat o linie de transport călători spre Sighetu Marmaţiei, intrând în ţară pe linia ferată cu ecartament lat, construită în perioada comunistă la începutul anilor '50, prin localităţile Valea Vişeului şi Câmpu Lung la Tisa.

