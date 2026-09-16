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Exclusiv Lider PSD, înaintea consultărilor cu Nicușor Dan: „Putem face o majoritate cu peste 233 de voturi, fără PNL, USR și AUR”

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Sorin Grindeanu, la consultările cu partidele parlamentare organizate de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, 22 aprilie 2026.
Sorin Grindeanu, la consultările cu partidele parlamentare organizate de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, 22 aprilie 2026. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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PSD îl va propune premier pe liderul Sorin Grindeanu la consultările de joi cu președintele Nicușor Dan în privința formării unui guvern, a declarat, miercuri seară, la Digi24, vicepreședintele PSD Gabriel Zetea. Deputatul susține că dacă președintele Nicușor Dan îl va nominaliza pe Sorin Grindeanu ca premier desemnat, atunci PSD ar putea obține 23 de voturi care îi lipsesc din calcule pentru a forma un guvern. „Noi credem că putem în Parlament să facem o majoritate de peste 233 de voturi, fără PNL, fără USR și fără AUR”, arată acesta.

„PSD va merge mâine la Cotroceni cu mandatul pe care l-am stabilit împreună, acela de a-l propune pe Sorin Grindeanu. Suntem în acest moment în poziția de a afirma cu certitudine că PSD este singurul partid care poate coagula în jurul său o majoritate, fragilă, cu aritmetică extrem de complicată parlamentară. Niciunul dintre celelalte partide din Parlament nu pot să genereze o majoritate. Atâta vreme cât PNL sunt lipiți de USR, niciunul dintre partidele, hai să le spunem patriotice, din Parlament nu vor vota soluția PNL, tocmai pentru că sunt alături de putere. 

Mâine dimineață PSD va pune pe masa președintelui varianta noastră de aritmetică în Parlament și potențialele voturi pe care le putem obține”, susține vicepreședintele PSD Gabriel Zetea. 

Deputatul afirmă că dacă președintele Nicușor Dan îl va nominaliza pe Sorin Grindeanu ca premier desemnat, atunci PSD ar putea obține 23 de voturi care îi lipsesc din calcule pentru a forma un guvern.  

„Noi credem că da. Din discuțiile pe care le-am avut în Parlament, cu mulți dintre parlamentarii neafiliați există această șansă pe care PSD eu personal cred că ar trebui să o primească. Eu cred că avem datoria morală de a primi această nominalizare, mai ales după trecerea moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan”, a mai declarat social-democratul. 

El spune că PSD va accepta varianta desemnării lui Siegfried Mureșan ca premier iar în Parlament va vota împotrivă. 

Însă, Zetea afirmă că în ceea ce-l privește pe Alexandru Nazare „este o discuție pe care o să o avem un partid”. 

„Nu putem să acceptăm în continuare aceleași măsuri pe care le-a luat Guvernul Bolojan. De aceea l-am dat jos”, spune Zetea. 

El reiterează poziția PSD că nu va prezenta o variantă de majoritate care să includă AUR. 

„Noi credem că putem în Parlament să facem o majoritate de peste 233 de voturi, fără PNL, fără USR și fără AUR. Există posibilitate de avea aceasta ritmetică parlamentară, pe care eu personal sper ca președintele Nicușor Dan să încerce să o exploreze”, susține deputatul PSD. 

Editor : Alexandru Costea

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