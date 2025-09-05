Trafic feroviar blocat pe linia București - Craiova, din cauza unui vagon de marfă deraiat la Drăgănești Olt. Când se reia circulația

Traficul feroviar este oprit, vineri după-amaiză, pe Magistrala 100 Bucureşti – Craiova, în apropierea staţiei CF Drăgăneşti Olt, din judeţul Olt, după ce primul vagon, fără încărcătură, al unei garnituri feroviare formate din 32 de vagoane cu cereale a deraiat de la o osie. Incidentul nu s-a soldat cu victime. Pasagerii sunt transbordaţi cu autovehicule, între localităţile Radomireşti şi Caracal.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă că traficul feroviar este oprit pe Magistrala 100 Bucureşti – Craiova, în apropierea staţiei CF Drăgăneşti Olt, judeţul Olt, după ce primul vagon (fără încărcătură) al unei garnituri feroviare formate din 32 de vagoane (cereale) a deraiat de la o osie, scrie News.ro.

Potrivit sursei citate, incidentul nu s-a soldat cu victime.

Traficul este oprit şi se asigură transbordarea pasagerilor între localităţile Radomireşti şi Caracal cu mijloace auto, precizează Infotrafic.

Potrivit Clubferoviar.ro, măsura transbordării pasagerilor se aplică pentru următoarele trenuri:

IR 1824

IR 1691

IR 1692

R 9016

R 9013

Această soluție temporară este destinată să reducă impactul asupra pasagerilor, până la reluarea circulației feroviare în condiții de siguranță, precizează CFR SA.

Autorităţile estimează reluarea circulaţiei feroviare după ora 18:00.

Editor : B.E.