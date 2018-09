Viorica Dăncilă trimite Corpul de Control să vadă care este treaba cu autostrada Sibiu Pitești

Premierul anunţă că a trimis Corpul de control pentru a face verificări privind proiectul autostrăzii Sibiu-Piteşti.

Foto: gov.ro

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat joi, după o vizită la fabrica de automobile Dacia din Mioveni, că a trimis Corpul de Control pentru a face verificări privind „lucrările” la Autostrada Sibiu-Piteşti, pentru a vedea care sunt obstacolele şi pentru a avea o imagine clară care să "înlăture anumite obstacole în calea efectuării acestei autostrăzi". Premierul a mai spus că toţi cei care au blocat sau vor bloca proiectele trebuie să plece acasă, informează News.ro.

"Am trimis Corpul de control al primului-ministru, pentru a vedea care sunt obstacolele, dacă ele într-adevăr există, dar şi pentru a avea o imagine clară pentru a înlătura anumite obstacole în calea efectuării acestei autostrăzi. Sper să primesc răspunsul cât mai repede. Am înţeles că pe tronsonul III sunt câteva probleme geologice, aş vrea să văd care sunt aceste probleme pentru a putea găsi o soluţie rapidă. Sunt convinsă că oamenii nu mai a răbdare, îşi doresc autostrăzi în România şi trebuie să vedem care sunt obstacolele care stau în calea construcţiei autostrăzilor, în afară de resursele financiare. Acest lucru m-a făcut să trimit Corpul de control. Ştim că unele dintre obstacole sunt reale, nu vreau să bănuiesc pe nimeni de lucruri ascunse, dar au existat şi obstacole care nu erau pliate pe realitate - ştim de acei urşi care nu existau, de acei lilieci care nu existau, şi acest lucru ne face să fim mult mai atenţi, ca să revigorăm un pic lucrurile", a spus Dăncilă.

Întrebată dacă cei care blochează proiectele trebuie demişi, premierul a spus că da şi a susţinut că nu există o justificare pentru a bloca un proiect atât de important.

"Părerea mea este că toţi cei care au blocat sau vor bloca trebuie să plece acasă. Nu există o justificare să blochezi un proiect atât de important, fie ele de infrastructură, fie ele alte proiecte. Deci, chiar aceasta este logica, noi vrem să vedem dacă există blocaje, să ridicăm aceste blocaje, dar nici să lăsăm ca aceste blocaje să se mai repete. Vrem să vedem care sunt soluţiile, astfel încât să putem să le rezolvăm", a mai susţinut premierul.

Ministrul Transporturilor, Lucian Şova, declara recent că autostrada între Sibiu şi Piteşti ar putea fi terminată, în varianta "optimist-moderată”, în anul 2023. El se declară "frustrat” că loturile de autostradă recepţionate în ultima perioadă au fost reparate înainte de a fi date în folosinţă.

"Pe componenta Sibiu-Piteşti, lucrurile vor dura, după estimările pe care le-am făcut eu, într-o variantă optimist-moderată ar fi un 2023, însă cu excepţia acestui segment care leagă Sibiul de Piteşti noi avem aşteptări ca în orizontul lui 2020 să închidem coridorul minus Sibiu-Piteşti, care va fi mai încolo”, a declarat Lucian Şova la România Tv.

Întreaga investiţie pentru realizarea autostrăzii de 123 de kilometri dintre Sibiu si Piteşti este estimată la 15 miliarde de lei.

Problemele autostrăzii sunt însă mai largi decât reaua credință a unor directori ai companiei de drumuri. La începutul acestui an, comisarul european pentru dezvoltare regională, care gestionează resursele UE din care va fi făcută autostrada, respectiv Corina Crețu, a declarat că proiectul nu trebuie și nu poate fi scos la licitație fără a exista acordul de mediu. Acesta însă lipsește și va fi eliberat până la finele anului curent, a spus zilele trecute ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu. O altă problemă a autostrăzii este absența forajelor geologice pe o bună parte din traseu fapt care face ca proiectul să fie caracterizat de hazard. Zona este caracterizată în numeroase puncte de alunecări de teren, cum sunt din zona Vâlcea – Vâlcele. In plus documentația de licitație este prost făcută incluzând condiții neacceptate de Autoritatea de Achiziții. Printre acestea se află o clauză care permite Companiei de Autostrăzi să anuleze contrcatul de realizare dacă lipsesc sursele financiare.

