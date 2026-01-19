Live TV

Vânzările de locuințe din România au înregistrat scăderi record în trimestrul IV din 2025. Care este principalul motiv (analiză)

vanzari locuinte imobiliare
Foto care are un caracter ilustrativ / Getty Images
Impactul majorării TVA asupra vânzărilor Evoluţii diferite pe marile pieţe regionale

Trimestrul IV din 2025 a fost adus cel mai slab rezultat în vânzările de locuinţe din ultimii şase ani, la nivel naţional, în timp ce, pentru zona Bucureşti-Ilfov, cel mai slab din ultimii nouă ani, arată o analiză de specialitate, realizată de către o companie de consultanţă imobiliară.

Conform datelor centralizate de SVN Romania, pe baza statisticilor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), în cursul anului trecut, au fost tranzacţionate peste 159.500 de case şi apartamente, în scădere cu 5,3% comparativ cu rezultatul înregistrat în 2024, iar în Bucureşti şi în judeţul Ilfov numărul acestora a depăşit 55.000 de unităţi rezidenţiale, mai puţin cu 8,5%, raportat la perioada de referinţă, scrie Agerpres.

Astfel, cele mai slabe luni pentru vânzările de locuinţe din 2025 înregistrate în Bucureşti şi în împrejurimi, regiune în care se tranzacţionează pentru o treime din locuinţele vândute anual în România, au fost aprilie, cu un minus anual de 25%, şi decembrie, cu o scădere a vânzărilor de 24% faţă de decembrie 2024.

Impactul majorării TVA asupra vânzărilor

„Anunţul majorării cotei TVA la cumpărarea unei locuinţe noi de la 1 august 2025 a dus la un vârf de vânzări în luna iulie, când în Bucureşti şi Ilfov s-a înregistrat o creştere anuală de 12,6%, în timp ce în august s-a înregistrat o creştere anuală de 10,2%”, se menţionează în analiză.

Potrivit consultanţilor imobiliari, anul trecut, în septembrie, s-a înregistrat o scădere anuală de 8,5%, în octombrie şi noiembrie de 22% şi în decembrie de circa 24% faţă de vânzările înregistrate în lunile similare din 2024.

La nivel naţional, în 2025, Timiş a fost cea mai importantă piaţă rezidenţială regională din România, după Bucureşti - Ilfov, în funcţie de numărul de unităţi rezidenţiale tranzacţionate, şi a depăşit Cluj, Constanţa, Braşov şi Iaşi.

Evoluţii diferite pe marile pieţe regionale

Cele mai bune rezultate de vânzări de locuinţe în rândul celor mai importante pieţe regionale au fost înregistrate în Cluj, unde tranzacţiile au crescut cu 1,7%, de la un an la altul, respectiv în Constanţa, unde a fost înregistrat un număr similar de tranzacţii rezidenţiale cu cel din 2024.

Pe de altă parte, cele mai mari scăderi ale vânzărilor rezidenţiale înregistrate anul trecut au fost în Iaşi, unde s-au comercializat cu 23,5% mai puţine locuinţe, şi în Braşov, unde vânzările rezidenţiale au fost cu 13,8% mai reduse comparativ cu cele înregistrate în urmă cu un an. În Timiş s-a înregistrat un rezultat de vânzări cu 6,4% mai redus.

SVN Romania este una dintre cele mai mari companii de consultanţă imobiliară active pe plan local şi compania cu cea mai extinsă activitate pe segmentul rezidenţial. În cei aproape şapte ani de activitate, compania a tranzacţionat peste 11.000 de locuinţe, cu o valoare cumulată de peste 1,1 miliarde de euro, iar consultanţii au fost implicaţi în carierele lor în vânzarea a peste 40.000 de locuinţe.

Editor : Ana Petrescu

