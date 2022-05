Acte militare ale rușilor găsite în Bucha dau indicii despre unitățile implicate. Probe ale crimelor de război, adunate la fața locului

Rușii trebuie să răspundă în justiție pentru o serie de crime de război comise în regiunea de la nord-vest de Kiev, a transmis vineri Amnesty International după ce a prezentat rezultatele unei ample investigații desfășurate în zona masacrelor. Reprezentanții Amnesty International au realizat zeci de interviuri și au analizat dovezi, documentând urmele atacurilor aeriene asupra orașului Borodianka și execuțiile în masă din Bucha, Andriivka, Zdvyzhivka și Vorzel.

O delegație a Amnesty International, condusă de secretarul general al organizației, a vizitat regiunea în ultimele zile, discutând cu supraviețuitorii și familiile victimelor și întâlnindu-se cu înalți oficiali ucraineni.

„Tiparul crimelor comise de forțele ruse pe care le-am documentat include atât atacuri, cât și ucideri intenționate de civili. Am întâlnit familii ai căror membri au fost uciși în atacuri îngrozitoare și ale căror vieți s-au schimbat pentru totdeauna din cauza invaziei ruse. Susținem cererile lor de aducere a celor vinovați în justiție și solicităm autorităților ucrainene, Curții Penale Internaționale, să se asigure că sunt păstrate dovezi care ar putea sprijini viitoarele urmăriri penale pentru crime de război. Este vital ca toți cei responsabili, inclusiv în lanțul de comandă, să fie aduși în fața justiției”, a declarat Agnès Callamard, secretarul general al Amnesty International.

În Borodianka, Amnesty International a constatat că cel puțin 40 de civili au fost uciși în atacuri care au devastat un întreg cartier și au lăsat mii de oameni fără adăpost.

În Bucha și în alte câteva orașe și sate situate la nord-vest de Kiev, Amnesty International a documentat 22 de cazuri de crimă comise de forțele ruse, majoritatea fiind execuții.

În atacurile din 1 și 2 martie din Borodianka, au fost lovite opt blocuri în care se aflau 600 de familii. În urma atacurilor au murit cel puțin 40 de civili, majoritatea victimelor fiind ucise în subsolurile clădirilor unde căutaseră adăpost. Alții au murit în apartamentele lor.

În dimineața zilei de 2 martie, după un singur atac au murit cel puțin 23 de persoane într-o clădire.

„Noi [Vadim și fiul său] am părăsit clădirea 359 imediat după ora 7 dimineața. Cu toate acestea, mama și fratele meu și soția lui și părinții ei au insistat să rămână la subsol pentru că le era frică să nu fie împușcați de soldații ruși dacă ieșeau în stradă. La aproximativ 20 de minute după ce am plecat, clădirea 359 a fost bombardată și toți au fost uciși, împreună cu alți vecini”, a povestit Vadim, un supraviețuitor.

„Am ieșit din apartament pentru a lucra în garaj, în timp ce soția mea ajuta mai mulți vecini în vârstă să coboare la subsol. Când am ajuns în garaj, la vreo 150 de metri de clădire, a avut loc o explozie uriașă. M-am ascuns în spatele garajului. Când m-am uitat, am văzut o gaură mare în clădire. Toată partea din mijloc a clădirii se prăbușise – exact acolo unde locuitorii se adăposteau în subsol. Soția mea Halina a fost printre cei uciși. Încă o văd lângă ușa apartamentului nostru, casa în care am locuit 40 de ani.”, a spus la rândul lui Vasil Iaroșenko.

În 1 martie, o serie de atacuri aeriene au lovit alte șase clădiri, iar cel puțin șapte persoane au fost ucise.

Crime la nord-vest de Kiev

În orașul Bucha, aflat la aproximativ 30 de kilometri nord-vest de Kiev, delegația Amnesty International a documentat uciderea a cinci bărbați.

Yevhen Petrashenko, un manager de vânzări în vârstă de 43 de ani și tată a doi copii, a fost împușcat mortal în apartamentul său. Soția lui, Tatiana, a declarat pentru Amnesty International că se află în subsolul clădirii lor, în timp ce bărbatul rămăsese în apartamentul lor. Mersese să ajute un vecin când soldații ruși făceau percheziții din ușă în ușă. Tatiana i-a găsit cadavrul a doua zi.

La cererea ei, soldații ruși i-au permis Tatianei să viziteze apartamentul. „Yevhen zăcea mort în bucătărie. Fusese împușcat în spate. Cadavrul lui a rămas în apartament până în 10 martie, când am putut să-l îngropăm în curte.”, a povestit femeia.

Cercetătorii Amnesty International au găsit două gloanțe și trei cartușe la locul crimei. Anchetatorul organizației a identificat gloanțele ca fiind cartușe care pot fi trase doar cu puști specializate folosite de unele unități rusești de elită, inclusiv unități despre care se spune că ar fi acționat în Bucha atunci.

Mai multe documente militare ale rușilor recuperate în Bucha, pe care cercetătorii Amnesty International au analizat-o, oferă alte indicii cu privire la unitățile implicate. Acestea au inclus dosarele de recrutare și antrenament aparținând unui mecanic-șofer al Regimentului 104 al VDV, Forțele Aeropurtate Ruse. Unele unități VDV sunt echipate cu puști specializate care trag cu cartușele perforatoare de 9x39 mm, se arăta în documente.

Împușcat în timp ce urca scările blocului și apoi mutilat

În 22 sau 23 martie, Leonid Bodnarchuk, care locuia în aceeași clădire cu Yevhen Petrașenko, a fost și el ucis. Rezidenții care se adăposteau în subsol au declarat pentru Amnesty International că soldații ruși l-au împușcat pe Leonid în timp ce urca scările, apoi au aruncat o grenadă în casa scărilor. Mai târziu i-au găsit trupul mutilat prăbușit într-o baltă de sânge pe scări.

Anchetatorii de la Amnesty International au descoperit pete mari de sânge pe mai multe trepte de pe scările care duceau la subsol, precum și urme ale exploziilor, pe perete.

În orașele și satele învecinate, Amnesty International a adunat dovezi și mărturii cu privire la crime, inclusiv execuțiile cărora le-au căzut victime civili. Unele victime aveau mâinile legate la spate, în timp ce altele aveau semne de tortură.

„Avea mâinile legate la spate cu o bucată de plastic alb. Fusese împușcat în cap”

În satul Novyi Korohod, Viktor Klokun, un muncitor în vârstă de 46 de ani, a fost ucis. Olena Sakhno, partenera sa, a declarat pentru Amnesty International că oamenii i-au adus cadavrul lui Viktor în 6 martie. „Avea mâinile legate la spate cu o bucată de plastic alb. Fusese împușcat în cap”, a povestit femeia.

Amnesty International a documentat și atacul rușilor asupra unui convoi de mașini.

Oleksii Sychevky, ai cărui soție și tată au fost uciși în atac a povestit pentru Amnesty International: „În aproape toate mașinile erau copii. Când mașina noastră tocmai ajunsese lângă niște copaci, am auzit împușcături – mai întâi împușcături simple, apoi în rafală. Au tras în primul vehicul din convoi și acesta s-a oprit. Eram al doilea vehicul și a trebuit să ne oprim și noi. Apoi am fost atacați. Cel puțin șase sau șapte focuri de armă au fost trase în mașina noastră. Tatăl meu a fost ucis pe loc după ce a fost împușcat în cap. Soția mea a fost lovită de schije de metal, iar fiul meu a fost și el lovit.”

Editor : G.M.