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Armenia a anunțat când îşi va depune candidatura la aderarea la UE, o decizie care poate înfuria Kremlinul

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Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan
Nikol Pașinian, premierul Armeniei. Foto: Profimedia
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Premierul armean Nikol Paşinian a anunţat, joi, că ţara sa îşi va prezenta candidatura la aderarea la Uniunea Europeană până în 2028, o dorinţă care a provocat fricţiuni între această ţară din Caucaz şi Rusia, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

Relaţiile dintre Moscova şi Erevan s-au deteriorat puternic după înfrângerea militară a Armeniei în faţa Azerbaidjanului în 2020 şi apoi recucerirea enclavei disputate Karabah de către Baku în 2023.

Acuzând Rusia aliată că nu a protejat-o suficient, Armenia, fostă republică sovietică, s-a reorientat spre Occident.

„Am început un proces care vizează să creeze o alternativă pentru ca poporul nostru să aibă posibilitatea de a alege”, a declarat Paşinian în cadrul unei conferinţe de presă.

„Acest proces ne va duce în final, în 2027 sau 2028, la depunerea oficială a unei candidaturi pentru a începe demersurile de aderare la UE ca membru cu normă întreagă”, a adăugat el.

El a precizat totuşi că Armenia nu are intenţia imediată de a se retrage din Uniunea economică eurasiatică (UEE), un bloc comercial care reuneşte mai mulţi aliaţi ai Rusiei.

Moscova a repetat în mai multe rânduri că aderarea la UE, rămânând în acelaşi timp în UEE, nu va fi posibilă, şi a pledat ca Armenia să organizeze un referendum privind voinţa guvernului de a se orienta spre Occident.

Nikol Paşinian a mai afirmat că ţara sa este „dezinteresată” de Organizaţia Tratatului pentru Securitate Colectivă (OTSC), o alianţă militară condusă de Rusia, în cadrul căreia şi-a îngheţat participarea.

Moscova a impus în acest an restricţii comerciale exporturilor agricole armene şi a ameninţat să revină asupra reducerilor la preţul energiei ruse acordate Erevanului.

Rusia este principalul partener comercial al Armeniei şi o piaţă-cheie pentru exporturile sale. Numeroşi armeni trăiesc şi muncesc în Rusia şi Erevanul este dependent de Moscova pentru furnizarea de armament şi de energie.

Editor : C.L.B.

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