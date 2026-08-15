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Atac ucrainean cu aproape 600 de drone asupra Rusiei. O zonă industrială din Samara a fost lovită

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Heavy kamikaze drones at sunset sky. Drone attack
Foto care are un caracter ilustrativ / Getty Images
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Din articol
Doi răniţi în regiunea Moscovei

Armata ucraineană a lansat vineri seară aproape 600 de drone împotriva teritoriului rus, una dintre ele lovind o zonă industrială din regiunea Samara, situată la aproximativ 850 de kilometri sud-est de Moscova, au anunţat sâmbătă autorităţile locale.

„Dragi locuitori ai regiunii Samara! Inamicul a lansat un atac cu rachete asupra unei zone industriale”, a scris Viaceslav Fedoriscev, guvernatorul Samarei, pe reţelele de socializare, scrie EFE preluată de Agerpres.

El a adăugat că serviciile de urgenţă sunt la faţa locului şi evaluează dacă există victime.

Primarul din Samara, Ivan Noskov, a confirmat că există persoane rănite care primesc asistenţă medicală, fără a specifica numărul, potrivit canalului Telegram Astra.

Alte canale independente au publicat imagini cu martori oculari care arătau instalaţii care ardeau într-un parc industrial, unde obiectivele atacului par a fi fabricile militare.

Doi răniţi în regiunea Moscovei

Între timp, în regiunea Moscovei, două persoane au fost rănite, între care un băiat de 9 ani care se află în stare gravă, din cauza unui atac cu drone. Nouă drone au fost doborâte de sistemele de apărare aeriană.

Cei doi civili se aflau acasă când aeronava fără pilot s-a prăbuşit în clădire, a declarat guvernatorul regional, Andrei Vorobiev, pe conturile sale de socializare.

În total, bateriile ruseşti de apărare aeriană au doborât 598 de drone ucrainene cu aripi fixe vineri seară, în 19 regiuni şi în peninsula ucraineană Crimeea, anexată ilegal de Rusia.

Potrivit autorităţilor ruse, cel puţin 201 de civili au fost ucişi în iulie din cauza atacurilor ucrainene asupra teritoriului rus şi a regiunilor ucrainene ocupate de Moscova.

Totodată, grupul independent rus Conflict Intelligence Team a estimat numărul victimelor civile de ambele părţi în iulie la 634, dintre care două treimi au fost cetăţeni ucraineni.

Editor : Ana Petrescu

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