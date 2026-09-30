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Zaharova susține că fabricile europene de armament care aprovizionează Ucraina sunt „ținte militare” pentru Rusia: „Sunt implicate”

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Purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova.
Purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova. Sursa foto: Profimedia Images
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Fabricile din Europa care produc arme pentru Ucraina sunt ținte militare legitime și potențiale pentru Rusia, a declarat miercuri purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe, Maria Zaharova, relatează Reuters.

Zaharova a declarat în cadrul unei conferințe de presă că țările europene sunt implicate direct în conflict prin sprijinul militar acordat Ucrainei, adăugând că această activitate a întârziat găsirea unei soluții la război.

Ea a răspuns la o întrebare privind aparenta disponibilitate a Poloniei de a găzdui o fabrică care să producă rachete de interceptare Patriot pentru Ucraina. NATO și multe țări europene afirmă că vor continua să facă tot ce le stă în putință pentru a sprijini Ucraina și a o ajuta să respingă forțele rusești și să doboare drone și rachete.

„Fabricile de armament din țările europene care produc arme pentru Ucraina reprezintă ținte militare potențiale pentru Rusia, și nu trebuie să se considere că fabricile militare situate în afara teritoriului ucrainean, care produc arme pentru regimul de la Kiev, vor fi în siguranță. Oricine crede acest lucru se înșală”, a declarat Zaharova.

„Țările europene sunt implicate direct în conflictul din Ucraina. Ele nu se limitează doar la a oferi ajutor. Prin deschiderea de fabrici de armament și de întreprinderi mixte, ele sunt pe deplin implicate. Iar acest lucru nu face decât să amâne soluționarea conflictului, în loc să o apropie, așa cum cred sau își imaginează unele forțe din Europa”, a adăugat ea.

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Editor : A.M.G.

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