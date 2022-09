Atacată din toate părțile, Liz Truss anunță care este planul ei pentru Marea Britanie

După o săptămână de haos pe piețele internaționale, premierul britanic Liz Truss a vorbit despre planurile de reducere a impozitelor și a declarat că este dispusă să ia decizii "controversate" pentru a ca economia să își revină, scrie Reuters.

"Trebuia să luăm măsuri urgente pentru a crește economia, pentru a pune în mișcare Marea Britanie, să ne ocupăm de inflație. Asta înseamnă să luăm decizii controversate și dificile", a declarat ea în mai multe interviuri la BBC.

"Sunt pregătită să fac asta în calitate de prim-ministru, pentru că ceea ce este important pentru mine este să ne punem economia în mișcare", a adăugat ea.

Truss a devenit prim-ministru în 6 septembrie, după ce a câștigat șefia Partidului Conservator, aflat la guvernare cu promisiuni de reducere a taxelor.

"Acesta este planul corect pe care l-am propus", a spus Truss, adăugând că așa ar pune economia Marii Britanii pe o traiectorie mai bună pe termen lung. "Cea mai mare parte a pachetului pe care l-am anunțat vineri a fost sprijinul pentru energie pentru persoane fizice și companii și cred că asta este absolut corect".

Investitorii, întreprinderile și consumatorii așteaptă acum ca guvernul să dea mai multe detalii despre modul în care intenționează să crească mai rapid economia, ceea ce va fi cheia pentru remedierea finanțelor publice din ce în ce mai întinse ale Marii Britanii.

"În fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare lună, guvernul va fi acum criticat de piețe și de companii cu privire la cât de serioși sunt în ceea ce privește creșterea și responsabilitatea fiscală de a plăti datoria", a declarat Tony Danker, director general al Confederației Industriei Britanice.

Fostul guvernator al Băncii Angliei, Mark Carney a criticat planul de reducere a impozitelor, spunând că a subminat eforturile băncii centrale britanice de a reduce inflația și a generat haos pe piețele financiare.

Și Fondul Monetar Internațional a criticat în mod deschis guvernul britanic pentru planul său de reducere a taxelor, avertizând că măsurile ar putea accentua criza și crește costul vieții. Totodată, Fondul avertizează că măsurile ar submina politica monetară şi vor duce la sporirea inegalităţii din ţară.

Guvernul britanic a prezentat vineri cel mai radical pachet de reduceri de taxe de după anul 1972, diminuând povara fiscală atât pentru angajaţi cât şi pentru companii, şi în paralel a anunţat o creştere semnificativă a împrumuturilor, totul în încercarea de a stimula potenţialul de creştere pe termen lung al economiei, transmite Reuters.

Ministrul de Finanţe, Kwasi Kwarteng, a reafirmat obiectivul premierului Liz Truss de a dubla ritmul de creştere economică anuală al Marii Britanii, până la 2,5%, şi pentru prima dată, a avansat o cifră cu privire la planurile de cheltuieli ale noului premier.

"Planul nostru este să extindem partea de ofertă a economiei prin reduceri de taxe şi reforme... Astfel vom transforma ciclul vicios de stagnare într-un ciclu virtuos de creştere", a declarat Kwasi Kwarteng în Parlament.

Printre măsurile anunţate vineri se numără reducerea cotei superioare pentru impozitul pe venit, de la 45% până la 40%. Astfel, începând din luna aprilie 2023, cei 629.000 de contribuabili care câştigă mai mult de 150.000 de lire sterline pe an nu vor mai plăti o cotă maximă de 45% ci o cotă de impozit de 40% care se aplică celor cu câştiguri de peste 50.271 de lire sterline pe an. În paralel, cota de bază pentru impozitul pe venit va fi redusă la 19% începând din luna aprilie 2023, cu un an mai devreme decât se preconiza.

"Aceasta înseamnă o reducere de taxe pentru 31 de milioane de persoane în doar câteva luni", a spus Kwasi Kwarteng.



