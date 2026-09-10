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Două persoane suspectate de spionaj în beneficiul Iranului au fost arestate în Marea Britanie

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Foto: GettyImages
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Un bărbat şi o femeie suspectaţi că au oferit asistenţă serviciilor de informaţii iraniene au fost arestaţi la Londra, a anunţat joi poliţia, relatează AFP.

În comunicatul său, Metropolitan Police nu precizează naţionalitatea femeii, în vârstă de 42 de ani, nici pe cea a bărbatului, de 60 ani, arestaţi miercuri de agenţii poliţiei antiteroriste la două adrese diferite, una în nordul capitalei şi cealaltă în nord-vest.

Ei sunt suspectaţi că au oferit „asistenţă unui serviciu de informaţii străin. Ţara legată de această anchetă este Iranul”, a declarat poliţia.

Ei au fost puşi în libertate sub „condiţii stricte”, notează AFP, citată de Agerpres.

Aceste arestări au loc după două percheziţii la sfârşitul lui iunie, dar nu sunt legate de atacurile comise în ultimele luni împotriva unor locuri legate de comunităţile evreiască şi iraniană, a mai precizat poliţia.

La sfârşitul lui aprilie, doi bărbaţi de origine evreiască au fost înjunghiaţi în cartierul londonez Golders Green, un atac calificat drept terorist de poliţie.

Regatul Unit a ridicat atunci nivelul de ameninţare teroristă.

O serie de incendii şi de tentative de incendiere au vizat, de asemenea, de la sfârşitul lui martie, în special sinagogi în cartiere din nord-vestul capitalei, unde trăieşte o importantă comunitate evreiască.

În octombrie 2025, un atac s-a soldat de asemenea cu doi morţi într-o sinagogă din Manchester.

În mai, un cetăţean grec a fost arestat şi inculpat, suspectat că ajutat serviciul de informaţii iraniene să spioneze un jurnalist de la Iran International, canal de televiziune persan interzis de Teheran şi care emite de la Londra.

Sediul său a fost vizat luna trecută de o tentativă de incendiu criminal, pentru care doi tineri şi un adolescent au fost inculpaţi.

Editor : Liviu Cojan

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