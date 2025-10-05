Autoritățile din Lituania au descoperit ce era în baloanele suspecte care au dus la închiderea aeroportului din Vilnius

Autoritățile din Lituania au oferit duminică detalii despre baloanele văzute în apropierea aeroportului din Vilnius. Timp de mai multe ore, aeroportul din capitala Lituaniei a fost închis după ce autoritățile locale au dat alarma că mai multe baloane suspecte se află în apropiere.

Conform autorităților, baloanele erau folosite de contrabandiști pentru a transporta ţigări din Belarus în Lituania. Aeroportul a fost apoi redeschis câteva ore mai târziu.

„Zborurile au fost întrerupte la aeroportul din Vilnius între ora 22:15 sâmbătă (19:15 GMT) şi ora 4:40 duminică”, a declarat pentru AFP Darius Buta, un reprezentant al Centrului Naţional de Gestionare a Crizelor. El a mai notat că aproximativ 30 de zboruri au fost întârziate, anulate sau deviate.

Aproximativ 25 de baloane au încălcat spaţiul aerian lituanian, dintre care două în apropierea aeroportului din Vilnius, a precizat el.

Potrivit lui Buta, duminică dimineaţă, unsprezece baloane încărcate cu pachete de ţigări de contrabandă au fost deja găsite.

Astfel de baloane au aterizat deja în Lituania, chiar la aeroport, la începutul acestui an, iar din 2024, poliţiştii de frontieră au dreptul să le doboare.

Contrabandiştii folosesc baloane meteorologice pentru a ataşa pachete de ţigări din Belarus, pe care le vând în Uniunea Europeană, unde tutunul este mai scump.

Lituania a înregistrat 966 de baloane similare care au intrat în ţară anul trecut şi 544 în acest an, potrivit domnului Buta.

„Utilizarea dronelor şi a baloanelor meteorologice de către contrabandişti este considerată o activitate criminală, dar nu un act de sabotaj sau de provocare”, a declarat responsabilul.

Lituania, membră a UE şi a NATO, rămâne sensibilă la încălcările spaţiului său aerian după două incidente în care drone utilizate de Rusia au pătruns pe teritoriul său din Belarus în iulie, una dintre ele transportând explozibili.

