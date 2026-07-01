Autoritățile elvețiene i-au cerut iertare unei persoane trans, după ce poliția a scos-o forțat dintr-un ștrand nudist destinat femeilor

Autoritățile capitalei elvețiene Berna și-au prezentat scuzele unei persoane trans, după ce poliția a forțat-o să părăsească o piscină nudistă exclusiv pentru femei, în urma plângerilor altor înotătoare, potrivit The Times.

Participantele la scăldat au declarat că femeia trans nu părea biologic femeie și au contestat prezența ei duminică la secțiunea nudistă exclusiv pentru femei „Paradiesli” din popularul ștrand Marzili din capitala Elveției.

Alții au protestat în sprijinul femeii trans, care ar fi refuzat să plece. Personalul complexului Riverside a încercat fără succes să calmeze situația, iar apoi a chemat poliția.

Susținătorii femeii trans au spus că aceasta a fost împinsă la pământ folosind „forță fizică dură”, încătușată și luată. Ea a fost ținută la o secție de poliție timp de aproximativ două ore înainte de a petrece noaptea în spital, au declarat surse apropiate ei. „Operațiunea poliției a fost disproporționată”, au adăugat acestea.

Ofițerii de poliție au susținut că femeia s-a opus activ ofițerilor și a refuzat solicitările repetate de a părăsi zona exclusiv pentru femei. Aceștia au spus că trecătorii au intervenit, obstrucționând operațiunea și îngreunând situația.

Poliția a susținut, de asemenea, că un ofițer a fost rănit după ce a fost agresat de o persoană necunoscută.

De atunci, Berna i-a prezentat scuze oficiale femeii trans, spunând că decizia de a implica poliția a fost greșită, pentru că aceasta avea tot dreptul să fie prezentă, conform regulilor existente.

„Toate persoanele care se identifică și trăiesc ca femei au acces”, a declarat administrația orașului, adăugând că femeia trans îndeplinește criteriile.

Autoritățile s-au angajat să clarifice regulile pentru personal pentru a preveni incidente similare în viitor.

Din 2022, orice persoană din Elveția cu vârsta de cel puțin16 ani își poate schimba genul legal prin declarație pe proprie răspundere la un oficiu de stare civilă. Unele regiuni solicită un certificat de la un medic care să confirme identitatea transgender, în timp ce altele impun ca persoana să urmeze un tratament hormonal.

Editor : Ș.R.