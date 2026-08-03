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Focar de legioneloză în orașul elvețian Basel: un mort. Boala poate provoca o formă severă de pneumonie

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Bacteria care provoacă legioneloză (boala legionarilor) a fost găsită la 113 pacienţi spitalizaţi în Rzeszów şi în zona înconjurătoare, au declarat autorităţile sanitare. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
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Un focar de legioneloză (n.r. boala legionarului) la Basel a înregistrat 26 de cazuri, dintre care unul mortal, au anunţat autorităţile din acest oraş elveţian, care suspectează că turnurile de răcire instalate pe o clădire de birouri s-ar afla la originea contaminării, informează AFP, citată de Agerpres.

Serviciile medicale constată în prezent un focar de cazuri de boala legionarului. Este vorba despre pneumonii cauzate de bacteria Legionella pneumophila, a anunţat Departamentul Sănătăţii din cantonul Basel-Stadt într-un comunicat.

Pentru moment, 26 de cazuri au fost semnalate. Nouă dintre aceşti bolnavi sunt încă spitalizaţi.

Din păcate, o persoană a decedat, o alta se află în continuare la terapie intensivă, au precizat autorităţile elveţiene.

Legioneloza este o boală care afectează plămânii, fiind provocată de o bacterie - Legionella. Contaminarea se face prin inhalarea de aerosoli contaminaţi cu această bacterie.

Majoritatea cazurilor au fost înregistrate în acelaşi cartier din Basel, însă mai multe cazuri izolate au fost semnalate, de asemenea, în alte sectoare ale acestui oraş, situat lângă graniţa cu Franţa şi cu Germania.

Apariţia acestui focar sugerează existenţa uneia sau mai multor surse comune de contaminare, potrivit autorităţilor elveţiene, ale căror investigaţii se concentrează pe turnurile de răcire care funcţionează cu apă.

Mai multe măsuri au fost adoptate în ultimele zile. Dintre cele 10 instalaţi analizate în proximitatea focarului epidemiologic, opt au depăşit limita permisă privind concentraţia de bacterii Legionella, inclusiv două turnuri de răcire situate pe acoperişul unei clădiri de birouri, care au dezvăluit prezenţa bacteriei Legionella pneumophila într-o cantitate ridicată şi a căror funcţionare a fost oprită.

Celelalte instalaţii vizate conţineau doar tulpini de Legionella care nu sunt patogene pentru oameni.

Autorităţile din Basel recomandă populaţiei să consulte medicul de familie în cazul în care suspectează o pneumonie (dificultăţi de respiraţie, febră, tuse puternică).

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Editor : C.A.

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