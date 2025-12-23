Live TV

Avertismentul lui Mark Rutte: Securitatea Europei depinde de forţa Ucrainei. „Dacă facem două lucruri, Putin nu va încerca niciodată”

Data publicării:
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
Secretarul general al NATO, Mark Rutte: Foto: Profimedia

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat la continuarea sprijinului pentru Ucraina şi a avertizat că Europa se va confrunta cu riscuri de securitate tot mai mari dacă va da semne de şovăială.

Pentru a-l împiedica pe preşedintele rus Vladimir Putin să încerce un atac asupra unui stat membru al NATO, Ucraina trebuie să rămână puternică, a declarat Rutte într-un interviu recent acordat dpa, relatează Agerpres.

De asemenea, el a subliniat necesitatea ca membrii NATO să îşi mărească cheltuielile pentru apărare, în conformitate cu angajamentele convenite la summitul alianţei de la Haga din iunie.

„Dacă facem aceste două lucruri, suntem suficient de puternici pentru a ne apăra, iar Putin nu va încerca niciodată”, a explicat Rutte, referindu-se la un potenţial atac rusesc asupra alianţei.

Fostul prim-ministru olandez a declarat că reînarmarea trebuie să se întâmple rapid. În funcţie de evaluările serviciilor de informaţii, situaţia de securitate ar putea deveni periculoasă încă din 2027, a insistat el.

Cheltuielile militare ale Rusiei sunt dovada ameninţării reprezentate de Putin, a mai declarat secretarul general al NATO, care a adăugat că, în prezent, Moscova alocă apărării peste 40% din bugetul său de stat.

Rutte a apreciat totodată că războiul din Ucraina a demonstrat disponibilitatea lui Putin de a accepta pierderi mari, citând estimări conform cărora aproximativ 1,1 milioane de soldaţi ruşi au fost ucişi sau răniţi.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Meeting of the Patriots for Europe group before the European Council
1
Viktor Orban: Căderea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria. Trebuie să prevenim...
Varșovia
2
Varșovia devine primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem integrat de...
profimedia-1030135055
3
După negocierile cu SUA de la Miami, Zelenski vrea să se consulte și cu aliaţii europeni...
cartier blocuri
4
România este țara din UE cu cei mai mulți oameni care trăiesc în locuințe...
daniel david 2
5
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației: „Motivația retragerii...
La 36 de ani de la Revoluție, s-a aflat totul: ce a cerut Valentin Ceaușescu și cine l-a ajutat cu bani
Digi Sport
La 36 de ani de la Revoluție, s-a aflat totul: ce a cerut Valentin Ceaușescu și cine l-a ajutat cu bani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
gari kasparov sustine un discurs
Justiţia rusă ordonă arestarea în lipsă a disidentului Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin
atacuri in ucraina
Alertă în Kiev: rușii au lăsat din nou Ucraina în beznă, lovind infrastructura energetică. Polonia a ridicat de la sol avioane de luptă
drone in zbor
Noi atacuri cu drone ale rușilor asupra porturilor ucrainene de lângă granița cu România: mesaj RO-Alert în județele Tulcea și Galați
volodimir zelenski la birou
Volodimir Zelenski se arată optimist: negocierile cu SUA şi europenii sunt „aproape de un rezultat concret”
Rusi SRI
Bloggerii ruși îi fac imagine lui Putin cu poze din România. Fotografii de la SRI Antitero ilustrează „trupele rusești, bine echipate”
Recomandările redacţiei
accident autostrada noua
Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la...
2025-06-20-1
Ora 15:00. Noii miniştri ai Apărării şi Economiei depun jurământul la...
Marilen pirtea
Marilen Pirtea: „Premierul Bolojan mi-a propus să preiau Ministerul...
om in vant si ninsoare
Vremea rea cuprinde România: cod galben de viscol în jumătate de...
Ultimele știri
Cum poate fi suspendat președintele Nicușor Dan? Opoziția strânge semnături: „Ne e greu, având în vedere ruptura din SOS și POT”
Noi reguli pentru lucrătorii străini: angajarea ar putea fi complet digitalizată. Guvernul a pus proiectul în transparență decizională
Un tribunal italian a permis unui adolescent de 13 ani să-și schimbe sexul: mediile catolice au reacționat criticând dur decizia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Gestul reginei Elisabeta a II-a care l-a înfuriat pe Harry, în 2019. Scriitoare: „William a știut că-i va...
Cancan
Ce boli avea Mălina Guler? Diagnosticele care i-au mâncat viața
Fanatik.ro
Finul polițist al lui Ilie Bolojan, cercetat penal pentru trafic internațional de droguri, spune că nu există...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Ştefan Baiaram visează la mutarea carierei în vară: “Îmi doresc un trofeu cu Universitatea Craiova şi un...
Adevărul
Țara considerată „veriga cea mai slabă” a Europei în fața Rusiei lui Putin
Playtech
Percheziții la locuința Rodicăi Stănoiu, la câteva zile după a doua înmormântare. Ce caută anchetatorii
Digi FM
Laura Cosoi, soțul și cele patru fiice, vacanță de o lună în Thailanda: "Trăim simplu. Ne trezim fără alarmă...
Digi Sport
Aproape l-a desfigurat pe Andrew Tate și apoi i-a lăsat "mască" pe toți: ce cuvinte a rostit
Pro FM
Anna Kournikova și Enrique Iglesias anunță venirea pe lume al celui de-al patrulea copil. Fanii: „Cel mai...
Film Now
Ce încasări a înregistrat „Avatar: Fire and Ash” în weekendul de debut. Scădere semnificativă față de...
Adevarul
Cine este amanta secretă a Patriarhului Kiril al Rusiei. Îl însoțește în călătoriile externe și deține averea...
Newsweek
Pensiile militare, de urmaș și invaliditate nu cresc în 2026. Guvernul, anunț despre pensiile limită de vârstă
Digi FM
Andreea Marin, bilanț la împlinirea a 51 de ani: "În ultimul deceniu, acesta a fost cel mai greu an al meu"
Digi World
Șase lucruri prin care trece o persoană aflată pe patul de moarte, cu puțin înainte să se stingă. O asistentă...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Macaulay Culkin are doi copii adorabili care îi seamănă foarte bine. Cum arată băieții actorului
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...