Live TV

Video Ucraina a atacat o universitate rusă care realizează sisteme de control al dronelor în Belgorod

Data publicării:
Universitatea atacată. Foto exilenova
Universitatea atacată. Foto: exilenova+/captură video
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Legătura dintre universitate și vehiculele aeriene fără pilot

Un incendiu de proporții a izbucnit la Universitatea Tehnologică de Stat „Vladimir Șuhov” din Belgorod (BSTU), în urma unui atac cu drone care a avut loc în timpul nopții de duminică spre luni. Universitatea anunțase anterior proiecte privind sistemele de control al UAV-urilor și formarea specialiștilor în sisteme aeriene fără pilot, potrivit Exilenova+, Pepel Belgorod și agenției ASTRA.

Conform informațiilor disponibile, incendiul a izbucnit în urma atacului cu drone. Imaginile publicate arată un incendiu de proporții pe teritoriul instituției de învățământ, scrie RBC Ukraine.

Oficial, autoritățile ruse nu au făcut încă nicio declarație cu privire la consecințele atacului asupra universității. Pe parcursul nopții, centrul operațional regional din Belgorod a avertizat în repetate rânduri locuitorii cu privire la amenințarea atacurilor cu drone.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Legătura dintre universitate și vehiculele aeriene fără pilot

Potrivit universității, Universitatea Tehnologică de Stat „Vladimir Șuhov” din Belgorod a dezvoltat un sistem automat de control pentru vehicule aeriene fără pilot, bazat pe microprocesorul rus „Milandr”. Universitatea a precizat că tehnologia era destinată exclusiv aplicațiilor civile, printre care inspecția liniilor electrice, monitorizarea conductelor de încălzire și fotografia aeriană.

BSTU participă, de asemenea, la un program de stat rus care pregătește specialiști în operarea sistemelor aeriene fără pilot. Universitatea formează operatori de UAV și specialiști în întreținerea dronelor, navigație, sisteme de control și prelucrarea datelor.

În ultimele patru zile, dronele ucrainene au lovit patru rafinării de petrol și un terminal maritim din Rusia, provocând pagube semnificative.

În noaptea de 31 iulie, dronele ucrainene au vizat, de asemenea, mai multe regiuni rusești. Printre țintele raportate s-au numărat un centru logistic Wildberries și o rafinărie de petrol din Volgograd, lovite de drone FP-1.

Au fost semnalate explozii și în Kazan și Zelenodolsk. Conform informațiilor preliminare, este posibil ca instalațiile Wildberries să fi fost printre ținte.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Kim Jong Un
1
Coreea de Nord acuză NATO că își extinde pregătirile de război prin planul privind...
Jean-Luc Mélenchon
2
Candidatul la președinția Franței care vrea să arunce în aer motorul franco-german al...
Vulcanul Etna a erupt din nou. Foto: Profimedia
3
Cele mai mari catastrofe de pe Pământ par să urmeze un misterios ciclu de 27 de milioane...
vladimir putin in birou
4
Reprimirea Rusiei la Jocurile Olimpice vine cu un preț pentru Putin: Bloggerii pro-război...
Bucharest, Romania. 22nd July, 2024: People walk through the fine spray of a fountain on a very hot day. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
5
NASA identifică locuri de pe Pământ care vor fi prea calde pentru a putea fi locuite...
A întrebat-o direct pe Corinna despre starea lui Michael Schumacher și răspunsul l-a lăsat fără cuvinte
Digi Sport
A întrebat-o direct pe Corinna despre starea lui Michael Schumacher și răspunsul l-a lăsat fără cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
soldati rusi-motocicleta
„Îi voi împușca”. Putin ar putea ordona mobilizarea generală după alegerile legislative din septembrie (WSJ)
Cimitirul wagner din Rusia
Număr record de ruși morți sau răniți pe linia frontului din Ucraina, anunță Statul Major General de la Kiev
operator-drona-ucraina
Dronele ucrainene au lovit încă 13 instalații energetice, de apărare și radar, provocând o pană de curent pentru forțele ruse
giorgia meloni face declaratii
La 40 de ani de la accidentul de la Cernobîl, Italia pregătește terenul pentru revenirea la energia nucleară
President Donald Trump answers questions from members of the media aboard Air Force One en route to Mount Pocono, Pennsylvania, for a rally on the economy, Tuesday, December 9, 2025. (Official White House Photo by Molly Riley)
Trump spune că negocierile cu Iranul se reiau. Teheranul îndeamnă SUA să respecte memorandumul de înțelegere
Recomandările redacţiei
detonare dunare stanca parjoaia
Stânca Pârjoaia a fost detonată. Explozie spectaculoasă în Dunăre...
2026-07-28-4675
Noua lege a salarizării: Ce au negociat sindicatele din Sănătate...
Moodys investors service
Consilier al premierului Bolojan: Există în continuare un risc mare...
un bec aprins si patru stinse
Expert în energie: Reducerea voluntară a consumului nu poate acoperi...
Ultimele știri
Doi tineri dați dispăruți la barajul Călimănești au fost găsiți morți în râul Siret, în județul Galați
Iranul neagă reluarea negocierilor cu SUA și spune cu cine poartă discuții de fapt
Scădere puternică a înmatriculărilor de mașini noi în România. Dacia rămâne liderul pieței
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii care atrag succes financiar pe 3 august 2026. Luna în Berbec le aduce oportunități și câștiguri...
Cancan
Concediu de coșmar pentru un cuplu în hotelul Simonei Halep din Mamaia Nord. Ce au găsit Andrei și soția lui...
Fanatik.ro
Ruptură jucători – Baciu la FCSB?! „Au pierdut bonusuri de Europa cu un antrenor de la Păușești Otasău!”...
editiadedimineata.ro
Șapte gigafabrici AI: planul de 10 miliarde de euro al UE pentru a concura cu SUA și China
Fanatik.ro
Marius Șumudică, la biserică cu Gigi Becali: „De unde aveți imaginile astea?”. Au vorbit 15 minute! Video...
Adevărul
Misterioasa epidemie de dans din Franța. Săptămâni întregi oamenii nu s-au putut opri din dansat
Playtech
Cât primește un deputat sau senator de la stat în fiecare lună. Salariu, diurnă, cazare și transport
Digi FM
Hunter Biden, atac fără precedent la adresa lui Donald Trump. Fiul fostului președinte, Joe Biden, l-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rezultat neverosimil, în România! Spaniolii exclamă: ”Rușinea e completă! Ireal”
Pro FM
Shania Twain, despre copilăria marcată de sărăcie și tragediile care i-au schimbat viața: "A trebuit să învăț...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Să promit puțin și să ofer mult!” Robert Pattinson, pe marile ecrane, cu personaje negative, în cele mai...
Adevarul
KAAN, avionul alternativă al Turciei la F-35 american, a mai trecut un test și se apropie de primul zbor
Newsweek
Ce se întâmplă cu pensiile dacă Bolojan rămâne premier până la finalul anului. Mai pot crește? Veste rea
Digi FM
Operația care i-a salvat cariera lui Jon Bon Jovi. Ce l-a avertizat Shania Twain, artista care trecuse...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Noile descoperiri ale cercetătorilor despre tulburările de somn. Ce se întâmplă la nivelul creierului când nu...
Digi Animal World
Momentul în care un crocodil uriaș se apropie de două modele în timpul unei ședințe foto. Ce a pățit animalul...
Film Now
"Nu are nimic convingător de spus despre timp, istorie, război. Scrierea e dezastruoasă". "Odiseea" lui...
UTV
Florin Ristei și iubita lui au sărbătorit un moment special în vacanță. Cum a surprins-o artistul pe Andreea...