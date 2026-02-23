Live TV

Protest la Luvru: O fotografie virală cu fostul prinț Andrew, afișată de activiști britanici cu mesajul „Acum transpiră – 2026”

Data actualizării: Data publicării:
andrew la luvru
Acțiunea aparține grupului de activiști Everyone Hates Elon (Toată lumea îl urăște pe Elon). Sursa foto: X

Un grup de activiști britanici a afișat duminică, în Muzeul Luvru din Paris, o fotografie cu fostul prinț Andrew, făcută după arestarea sa. Imaginea, surprinsă de un fotograf Reuters și devenită virală, îl arată aplecat pe bancheta din spate a unei mașini, în timp ce este transportat de la o secție de poliție.

Acțiunea aparține grupului de activiști Everyone Hates Elon (Toată lumea îl urăște pe Elon), care susține că vizează „miliardarii și politicienii apropiați lor” prin intervenții publice provocatoare, relatează The Guardian. Fotografia a fost montată pe un perete al galeriei, iar sub ramă a fost lipit un cartonaș cu mesajul „Acum transpiră” și anul „2026”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Imaginea a fost realizată de fotograful Reuters Phil Noble, după arestarea lui Mountbatten-Windsor, care a avut loc joi, la domeniul Sandringham. Andrew este suspectat de abatere în exercitarea unei funcții publice. Ulterior, a petrecut 11 ore în custodia poliției, la secția din Aylsham, în comitatul Norfolk.

Potrivit acuzațiilor, fostul duce ar fi transmis informații guvernamentale confidențiale lui Jeffrey Epstein, infractor sexual condamnat, în perioada în care a fost trimis comercial al Regatului Unit, între 2001 și 2011. E-mailuri publicate în ianuarie de Departamentul de Justiție al SUA ar indica faptul că a distribuit rapoarte privind vizite oficiale.

Mountbatten-Windsor nu a oferit un punct de vedere recent. În trecut, a negat orice faptă ilegală legată de relația cu Epstein. Asocierile sale cu finanțistul au dus la retragerea din îndatoririle regale, iar în ianuarie 2022 i-au fost retrase patronajele regale. Perchezițiile la fosta sa locuință de pe domeniul Windsor, în Berkshire, au început joi și urmau să fie finalizate luni.

În spațiul public au apărut solicitări ca acesta să fie eliminat din linia de succesiune la tron, unde ocupă în prezent poziția a opta. Duminică, ministrul educației, Bridget Phillipson, a declarat, în numele guvernului, că nu este exclusă o anchetă condusă de un judecător privind legăturile lui Andrew cu Epstein.

Grupul Everyone Hates Elon a organizat și alte acțiuni similare. În trecut, a afișat în Londra postere cu mesaj critic la adresa miliardarilor acuzați că evită plata taxelor și a instalat un panou în Piața San Marco din Veneția, în perioada nunții lui Jeff Bezos, cu mesajul: „Dacă poți închiria Veneția pentru nunta ta, poți plăti mai multe taxe.”

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
James Carafano, expert în securitate națională și politică externă
1
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO...
soldati rusi urcati in avion
2
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva...
vad in antarctica
3
Mai adânc decât oricând. Ce au descoperit cercetătorii după ce au forat la sute de metri...
Igor Secin, șeful Rosneft
4
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată...
insula Diego Garcia din arhipelagul Chagos
5
„Operațiunea Moarte Sigură”: Cum vor patru aventurieri să recolonizeze insulele Chagos și...
Lovitură de proporții anunțată: Cristi Chivu, înlocuit! Un nume uriaș, ”precontract cu Inter”
Digi Sport
Lovitură de proporții anunțată: Cristi Chivu, înlocuit! Un nume uriaș, ”precontract cu Inter”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
fostul print andrew
Fostul prinț Andrew a fost eliberat din arest și va fi judecat în libertate. El este anchetat după dezvăluirile din dosarul Epstein
cehia profimedia-1071224508
Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă în Cehia pentru a-l susține pe președinte. Petr Pavel a acuzat un ministru de șantaj
Luvru
Un nou scandal la Muzeul Luvru: Doi angajați arestați într-o anchetă privind o rețea de fraudă cu bilete
deputat aur cu o capra la protest
Un deputat AUR a ieșit la protest cu o capră îmbrăcată în sigla PSD: „E un simbol.” Reacția internauților: „Sunteți penibil!”
N17 PARLAMENT GREVA PRIMARII BOLOJAN GRINDEANU VO 100226_02683
Grevă în peste 1.500 de primării, tensiuni la întâlnirea cu Bolojan. Premierul avertizează: Ori reforme, ori comasare
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Bolojan își amenință miniștrii că îi dă afară dacă pierd bani din...
potra georgescu
Călin Georgescu, Horațiu Potra și complicii din dosarul privind...
liderii coalitie
Coaliția tranșează bugetul pentru 2026. Liderii au decis când vor fi...
uniunea europeana, steag, sediul comisiei europene
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va...
Ultimele știri
Trump atacă din nou Curtea Supremă a SUA după decizia privind tarifele. „Eu am o treabă de făcut”
Eurodeputații, gata să suspende acordul UE–SUA privind tarifele vamale. Decizia ar putea tensiona relațiile comerciale
PMB anunță tarifele de bază propuse pentru locuinţele „convenabile” din centrul Capitalei. Costul chiriei crește în funcție de zonă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Monica Bellucci, pe covorul roșu la premiile BAFTA, într-o rochie care i-a îmbrățișat perfect silueta. „O...
Cancan
Cine e bărbatul MISTERIOS din spatele salonului de masaj și ce legătură are cu văduva lui Gabriel Cotabiță
Fanatik.ro
Gigi Becali, reacţie surpriză în scandalul de la Rapid – Dinamo: „M-am supărat eu când au pus oaia? Nu îmi e...
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Dezvăluiri despre crima înfiorătoare din Botoșani, în urma căreia șase copilași au rămas orfani! Ionuț, ucis...
Adevărul
Cele două alimente care pot crește riscul de cancer. Un dietetician oncolog dezvăluie ce trebuie să evităm
Playtech
Ce le-a zis Horațiu Potra avocaților înainte să leșine în sala de judecată. Momente grele pentru mercenar
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție impecabilă la BAFTA 2026, în ciuda scandalului în care este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
Pro FM
Jennifer Lopez, mesaj cu subînțeles de ziua gemenilor ei. Declarația care a atras atenția: „Întotdeauna am...
Film Now
Filmul considerat una dintre cele mai mari surprize ale anului, după doar două weekenduri de la lansare
Adevarul
O femeie dispărută de 24 de ani a fost găsită în viață, dar refuză contactul cu familia. Misterul plecării...
Newsweek
70 deputați cer bani în plus la pensie pentru sute de mii de pensionari. Ce eroare din lege trebuie remediată?
Digi FM
Văduva lui Gabriel Cotabiță, plasată în arest la domiciliu. Alina Cotabiță, cercetată într-un dosar de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un studiu care pare desprins din „Inception”. Oameni de ştiinţă „au infiltrat” visele unui grup de voluntari...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Daniel Radcliffe, despre micii actori din serialul „Harry Potter”: „Ireal. Vrei doar să-i îmbrățișezi”...
UTV
Andrei Stoica a fost dus de urgență la spital după o căzătură la schi. „Realitatea m-a pus la sol”