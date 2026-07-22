Brazilia nu vrea să răspundă cu represalii după noile taxe vamale impuse de SUA. „Va exista întotdeauna negociere”

Guvernul brazilian a declarat marţi că nu va lua nicio măsură de retorsiune în faţa noilor taxe vamale de 25% impuse de Statele Unite asupra mai multor produse ale sale, care intră în vigoare miercuri.

Aceste suprataxe, anunţate săptămâna trecută de Washington, au fost respinse cu fermitate de preşedintele brazilian de stânga, Luiz Inacio Lula da Silva, preşedinţia promiţând atunci că vor fi luate măsuri de „reciprocitate” în cadrul unei legi votate de Parlament anul trecut, notează AFP preluată de Agerpres.

Marţi, Brasilia şi-a temperat, însă, afirmaţiile. „Ideea nu este de a riposta. (Dacă acţionăm) ochi pentru ochi, riscăm să ajungem amândoi orbi”, a declarat vicepreşedintele Geraldo Alckmin, într-o conferinţă de presă.

„În ceea ce priveşte Brazilia, va exista întotdeauna negociere”, a adăugat Alckmin după ce s-a întâlnit cu lideri ai sectoarelor afectate de taxele vamale.

Mediul de afaceri respinge măsurile de reciprocitate

Liderii de afaceri s-au opus aplicării legii reciprocităţii, aprobată în unanimitate de Congres în aprilie 2025, în contextul ofensivei vamale lansate de administraţia Trump împotriva a zeci de ţări.

Brazilia, prima economie a Americii Latine, este una dintre ţările cele mai dur afectate de acest nou val de taxe vamale americane.

Washingtonul a impus suprataxe de 25% ca răspuns la ceea ce consideră a fi „practici comerciale neloiale” ale Brasiliei menite să împiedice intrarea produselor americane pe piaţa sa.

„Această măsură este nedreaptă şi total absurdă”, având în vedere că balanţa comercială înregistrează un excedent în favoarea Statelor Unite, a acuzat Alckmin.

Noi taxe și miza alegerilor

Brazilia se numără, de asemenea, printre ţările care ar putea fi supuse în curând unor taxe vamale de 12,5% pentru că nu au reuşit să instituie o interdicţie privind importul de bunuri provenite din munca forţată.

Taxele vamale impuse de Statele Unite au devenit un subiect politic major în Brazilia, unde alegerile prezidenţiale, programate pentru luna octombrie, se apropie.

Editor : Ana Petrescu