Oana Țoiu dă detalii despre recepția din SUA la care au participat frații Tate: „Am cerut să plec, nu știam care e lista de invitați”

Ministra interimară de Externe Oana Țoiu vine cu detalii despre recepția din Statele Unite la care au participat frații Tate. Unul dintre ei ar fi încercat să abordeze un grup mai larg în care se afla și Țoiu. Aceasta a declarat într-un interviu la Adevărul că a părăsit evenimentul imediat ce a aflat că sunt prezenți și cei doi frați, arestați între timp în SUA. Ea a subliniat că nu a existat nicio discuție oficială sau privată cu cei doi.

„Am fost acolo, au fost mai mulți diplomați și oficiali prezenți la recepția respectivă. Evident, în momentul în care am aflat că sunt și frații Tate acolo - și de altfel, unul dintre frații Tate ne-a și abordat într-un grup mai larg de conversații - evident că am cerut să plec de la acea recepție”, a spus Țoiu.

Ea a adăugat că „nu s-a pus problema” unei discuții doar cu ea.

„Noi nu știam care era lista de invitați, nici n-aveam control asupra listei de invitați”, a precizat Țoiu.

Recepția a avut loc cu doar câteva zile înainte ca frații Tate să fie reținuți în Statele Unite ale Americii, în baza unui mandat emis de autoritățile britanice.

În acest moment, frații Tate se află într-un centru de arest din Miami și așteaptă să se întâlnească cu un judecător care va stabili dacă cei doi vor fi extrădați, dar și în ce condiții se va întâmpla acest lucru. Procurorii britanici au extins ancheta începută în 2015 pentru că, spun aceștia, alte patru femei au depus plângere împotriva celor doi influenceri. În total sunt acum nu mai puțin de 59 de capete de acuzare.

Andrew Tate este acuzat de viol, trafic de persoane și pornografie infantilă, iar Tristan Tate este acuzat de agresiune sexuală, viol și facilitare a traficului de persoane.

Procurorii britanici spun că aceste fapte au fost comise între 2010 și 2017.

În 2024, frații Tate au fost reținuți și în România, în baza unui mandat emis de autoritățile britanice. Atunci însă, instanța de la noi a decis că cei doi influenceri vor fi extrădați și predați autorităților din Marea Britanie abia după ce se vor încheia și vor fi soluționate toate dosarele penale în care sunt cercetați la noi în țară.

Editor : M.B.