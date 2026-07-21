Live TV

Oana Țoiu dă detalii despre recepția din SUA la care au participat frații Tate: „Am cerut să plec, nu știam care e lista de invitați”

Data publicării:
oana toiu face declaratii
Oana Țoiu: Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ministra interimară de Externe Oana Țoiu vine cu detalii despre recepția din Statele Unite la care au participat frații Tate. Unul dintre ei ar fi încercat să abordeze un grup mai larg în care se afla și Țoiu. Aceasta a declarat într-un interviu la Adevărul că a părăsit evenimentul imediat ce a aflat că sunt prezenți și cei doi frați, arestați între timp în SUA. Ea a subliniat că nu a existat nicio discuție oficială sau privată cu cei doi.

„Am fost acolo, au fost mai mulți diplomați și oficiali prezenți la recepția respectivă. Evident, în momentul în care am aflat că sunt și frații Tate acolo - și de altfel, unul dintre frații Tate ne-a și abordat într-un grup mai larg de conversații - evident că am cerut să plec de la acea recepție”, a spus Țoiu.

Ea a adăugat că „nu s-a pus problema” unei discuții doar cu ea.

„Noi nu știam care era lista de invitați, nici n-aveam control asupra listei de invitați”, a precizat Țoiu.

Recepția a avut loc cu doar câteva zile înainte ca frații Tate să fie reținuți în Statele Unite ale Americii, în baza unui mandat emis de autoritățile britanice.

În acest moment, frații Tate se află într-un centru de arest din Miami și așteaptă să se întâlnească cu un judecător care va stabili dacă cei doi vor fi extrădați, dar și în ce condiții se va întâmpla acest lucru. Procurorii britanici au extins ancheta începută în 2015 pentru că, spun aceștia, alte patru femei au depus plângere împotriva celor doi influenceri. În total sunt acum nu mai puțin de 59 de capete de acuzare.

Andrew Tate este acuzat de viol, trafic de persoane și pornografie infantilă, iar Tristan Tate este acuzat de agresiune sexuală, viol și facilitare a traficului de persoane.

Procurorii britanici spun că aceste fapte au fost comise între 2010 și 2017.

În 2024, frații Tate au fost reținuți și în România, în baza unui mandat emis de autoritățile britanice. Atunci însă, instanța de la noi a decis că cei doi influenceri vor fi extrădați și predați autorităților din Marea Britanie abia după ce se vor încheia și vor fi soluționate toate dosarele penale în care sunt cercetați la noi în țară.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
busteni-viitura
2
Viitură puternică în Bușteni: mașini și oameni luați de ape, o femeie rănită grav. A fost...
dan tesloianu
3
Victimele lui Dan Tesloianu cer daune uriaşe după implantarea de stimulatoare cardiace de...
nava turca lovita de rusi
4
O navă comercială turcă, lovită de rachete rusești în Marea Neagră. Cinci marinari au...
Ce este interzis să faci pe 20 iulie, de Sfântul Ilie 2026. Foto Getty Images
5
Sfântul Ilie 2026: Ce este interzis să faci pe 20 iulie, potrivit obiceiurilor...
Jucătorii Argentinei au spus "NU". Președintele țării, Javier Milei, a anunțat decizia
Digi Sport
Jucătorii Argentinei au spus "NU". Președintele țării, Javier Milei, a anunțat decizia
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
iran
A zecea noapte consecutivă de atacuri SUA asupra Iranului. Ce ținte au fost lovite
MI: Andrew and Tristan Tate Ahead of U.S. Marshal Arrest
Andrew și Tristan Tate se opun extrădării în Marea Britanie. Ce spune avocatul celor doi
Oana Țoiu.
Oana Ţoiu: Visa Waiver rămâne o prioritate, dar decizia depinde şi de administraţia Trump
MI: Andrew and Tristan Tate Ahead of U.S. Marshal Arrest
Andrew şi Tristan Tate urmează să compară în faţa instanţei, în Statele Unite
oglinda spațială Earendil
Cum funcționează Eärendil, oglinda spațială care poate lumina Pământul pe timp de noapte. Lansarea primului satelit a primit undă verde
Recomandările redacţiei
INStANT_COTROCENI_CONSULTARI_AUR06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Legea salarizării, negociată la Cotroceni. Nicușor Dan cheamă liderii...
imagini nava
Primele imagini de la bordul navei care a luat foc după ce a fost...
inundatii viituri pompieri busteni
Două zile de inundații masive în Prahova. Diana Buzoianu: „Toată...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
PSD propune, printr-un amendament, amânarea majorării TVA la 21%...
Ultimele știri
Mobilizare de amploare în Mureș după ce doi copii ar fi căzut în râu. Scafandrii intervin și un elicopter SMURD survolează zona
Jurnalistul care a realizat interviul în care Trump a susținut că Meloni l-a „implorat” să facă o poză cu el a murit subit la 50 de ani
CM 2026 Ce riscă Argentina după ce FIFA a deschis o procedură privind incidentele din timpul finalei cu Spania
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Laura Cosoi, mesaj emoționant pentru soțul ei, la împlinirea a 50 de ani: „Te iubim dincolo de cuvinte” Cum...
Cancan
Jador, ținta unei înscenări ca în filme! Organizatorul ar fi orchestrat totul: 'Voiau să cânt forțat. Și...
Fanatik.ro
Ce o așteaptă, de fapt, pe Universitatea Craiova la Sofia! De ce Levski e foarte periculoasă: de la atmosfera...
editiadedimineata.ro
Franța se pregătește de interdicția rețelelor sociale pentru adolescenți
Fanatik.ro
Pierdere uriaşă pentru Universitatea Craiova înainte de Levski! Golgheterul nu a luat avionul către Sofia...
Adevărul
Sanitas avertizează: Noua lege a salarizării taie sporuri și riscă să readucă exodul medicilor
Playtech
Când poate ANAF să controleze o persoană fizică. Ce documente pot cere inspectorii
Digi FM
Dana Tapalagă va fi înmormântată azi la cimitirul Sfânta Vineri din Capitală. Mesajul emoționant transmis de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lamine Yamal, gest total neașteptat în fața Regelui Felipe al VI-lea
Pro FM
Shakira, în centrul atenției după show-ul din finala CM 2026. Fanii, cuceriți: „Nu-mi vine să cred că are 49...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Matt Damon vorbește cu emoție despre Ben Affleck și prietenia lor de 45 de ani: “El este una dintre marile...
Adevarul
Alertă meteo fără precedent în Europa: Temperaturi de 50 °C estimate pentru prima dată în istorie
Newsweek
900 lei pensie după 19 ani munciți plus 15 ani „pe caz de boală”. De ce pensionarul a primit atât de puțin?
Digi FM
Cine este românca care a urcat pe scena finalei Cupei Mondiale 2026. A ținut în mâini trofeul înmânat lui Pau...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Dacă patrupedul tău are respirație urât mirositoare, nu o ignora. Ce poate ascunde acest simptom
Film Now
Richard Gere, cu soția și copiii la finala CM 2026. Imagini virale cu actorul din „Pretty Woman” și alături...
UTV
Andreea Ibacka rupe tăcerea după divorțul de Cabral. „Rănile se vindecă alături de ai mei”