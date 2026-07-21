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Trump escaladează conflictul comercial cu Canada: Noi taxe vamale de 50% pentru vin, crose de hochei și ciment

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36th NATO Summit in Ankara
Donald Trump și Mark Carney. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Industria auto, marea nemulțumire a lui Trump Produsele lactate și alcoolul, alte motive de conflict „Aerul murdar” de la incendii nu apare în ordinul executiv

Președintele american Donald Trump a anunțat noi taxe vamale de 50% pentru o gamă largă de produse canadiene, de la vin și crose de hochei până la ciment, escaladând conflictul comercial cu Ottawa. Măsura vine la scurt timp după ce liderul de la Casa Albă a acuzat Canada că „otrăvește” orașele americane cu „aer murdar” provenit din fumul incendiilor, deși acest motiv nu apare în documentele oficiale semnate luni.

Printre produsele vizate se numără bunuri de consum precum vinul și crosele de hochei, dar și produse industriale, inclusiv cimentul, relatează BBC. În schimb, mai multe exporturi strategice canadiene vor fi exceptate, printre acestea energia, îngrășămintele pe bază de potasiu (potasa), mineralele critice și peștele.

Casa Albă a anunțat că noile taxe vor intra în vigoare peste 30 de zile și reprezintă o escaladare majoră a tensiunilor comerciale dintre cele două state nord-americane. Premierul canadian Mark Carney a reacționat afirmând că Ottawa este pregătită să „intensifice” negocierile comerciale cu Statele Unite în următoarele săptămâni.

Noile taxe se aplică tuturor produselor vizate, indiferent dacă acestea erau sau nu acoperite de actualul acord de liber schimb dintre Canada, SUA și Mexic (USMCA).

„Aceasta este cea mai recentă dintr-o serie de acțiuni comerciale unilaterale ale SUA, începută odată cu impunerea unor taxe vamale care încalcă în mod direct Acordul Canada–Statele Unite–Mexic”, a transmis Mark Carney într-un mesaj publicat pe platforma X.

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Premierul canadian a făcut referire și la „amenințările la adresa suveranității Canadei”, într-o aluzie la declarațiile repetate ale lui Donald Trump potrivit cărora Canada ar trebui să devină al 51-lea stat american.

Noile măsuri se adaugă tarifelor deja aflate în vigoare între cele două țări. În prezent, SUA aplică taxe cuprinse între 15% și 50% pentru oțelul, aluminiul și cuprul canadiene. De asemenea, Washington percepe un tarif de 35% pentru lemnul de rășinoase din Canada și o taxă de 25% pentru componentele auto care nu sunt fabricate în SUA. La rândul său, Canada aplică taxe de retorsiune de 25% pentru anumite importuri americane de oțel, aluminiu și vehicule.

Industria auto, marea nemulțumire a lui Trump

În domeniul auto, administrația Trump susține că Ottawa percepe taxe pentru vehiculele și componentele americane care nu sunt acoperite de acordul USMCA.

Președintele american consideră această practică „nerezonabilă” și afirmă că SUA sunt discriminate deoarece alte state nu sunt supuse acelorași taxe.

Industria auto nord-americană este puternic integrată între Canada, Statele Unite și Mexic. Totuși, secretarul american al Comerțului, Howard Lutnick, a declarat anterior că, în opinia sa, Canada ar trebui să fie pe locul doi după SUA.

Donald Trump a indicat în repetate rânduri că industria auto reprezintă unul dintre principalele puncte de dispută dintre cele două economii.

Produsele lactate și alcoolul, alte motive de conflict

Un alt subiect vechi de dispută este sistemul canadian de gestionare a pieței lactatelor, care limitează importurile din străinătate. Produsele care depășesc cotele stabilite sunt taxate cu tarife ce pot depăși 300%.

În plus, boicotul băuturilor alcoolice americane, introdus anul trecut de majoritatea provinciilor canadiene, a devenit un alt motiv de nemulțumire pentru Washington.

Premierii provinciilor canadiene au afirmat în repetate rânduri că boicotul va fi ridicat dacă SUA vor elimina taxele vamale aplicate unor sectoare-cheie ale economiei canadiene, inclusiv metalelor și industriei auto.

Negociatorii canadieni încearcă de mai multe luni să obțină un acord care să reducă cel puțin o parte dintre taxele americane. La începutul acestui an, Statele Unite au decis să nu prelungească în forma actuală acordul comercial USMCA.

Canada și Mexicul au solicitat reînnoirea tratatului, însă Washingtonul dorește renegocierea acestuia. Acordul, negociat în timpul primului mandat al lui Donald Trump, continuă totuși să reglementeze comerțul nord-american pe baza unui mecanism de reînnoire anuală.

„Aerul murdar” de la incendii nu apare în ordinul executiv

Anunțul vine după ce Donald Trump amenințase recent cu noi taxe vamale din cauza „aerului murdar” provenit de la incendiile de vegetație din Canada, care a afectat mai multe orașe americane.

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Cu toate acestea, ordinele executive semnate luni nu menționează incendiile. În schimb, documentele invocă nemulțumiri comerciale cunoscute de mai mult timp privind industria auto, produsele lactate și băuturile alcoolice, semnalând o deteriorare a negocierilor comerciale dintre cele două țări.

Editor : M.I.

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