Camera Reprezentanţilor va vota sancţiuni împotriva Rusiei propuse de regretatul senator Lindsey Graham

Camera Reprezentanţilor din Congresul SUA va începe săptămâna viitoare examinarea unui amplu proiect de lege privind sancţiuni împotriva Rusiei susţinut de regretatul senator republican Lindsey Graham, relatează vineri Reuters. Proiectul a fost adoptat de Senat, dar care se loveşte de opoziţia fermă a democraţilor din Camera Reprezentanţilor.

Comisia pentru regulament a Camerei Reprezentanţilor a anunţat că a programat o reuniune pentru luni după-amiază, în vederea examinării măsurii. Aprobarea din partea Comisiei pentru regulament, dominată de republicani, ar deschide calea pentru un vot în plenul Camerei, programat ulterior în cursul săptămânii, notează Agerpres.

Senatorul republican Lindsey Graham, decedat în luna iulie, s-a numărat printre cei mai vocali susţinători ai Ucrainei în Congresul SUA.

Proiectul său de lege vizează intensificarea presiunii economice asupra Moscovei ca urmare a invaziei sale în Ucraina, prin sancţionarea unor oficiali ruşi şi autorizarea unor tarife vamale ridicate aplicabile Chinei, Indiei şi altor state, cu scopul de a reduce dependenţa acestora de petrolul şi gazele ruseşti.

Luna trecută, Senatul a adoptat, cu 86 de voturi pentru şi 11 împotrivă, legea Lindsey O. Graham privind sancţionarea Rusiei şi a Iranului.

Cu toate acestea, sprijinul atât din partea republicanilor, cât şi a democraţilor care a dus la adoptarea proiectului de lege în Senat, s-ar putea dovedi insuficient pentru a asigura adoptarea acestuia în Camera Reprezentanţilor.

Unii parlamentari şi reprezentanţi ai mediului de afaceri se tem că noile prerogative privind tarifele vamale, de care ar putea dispune preşedintele republican Donald Trump, ar putea duce la creşterea costurilor pentru importatorii şi consumatorii din SUA.

De asemenea, unii parlamentari republicani sunt îngrijoraţi de posibilele repercusiuni politice în perspectiva alegerilor de la mijloc de mandat programate pentru luna noiembrie.

Editor : C.L.B.