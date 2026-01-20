Canada a simulat o invazie din partea SUA, pentru prima dată într-un secol. Concluziile militarilor

Pentru prima dată în ultimul secol, armata canadiană a simulat o invazie ipotetică a teritoriului țării de către Statele Unite. Informația a fost publicată de The Globe and Mail, citând surse guvernamentale de rang înalt care au dorit să rămână anonime. Sursele au subliniat că este vorba de un model teoretic, nu de un plan operațional real.

În cadrul simulării, planificatorii au pornit de la scenariul în care trupele americane ar putea captura poziții strategice cheie ale Canadei pe uscat și pe mare în decurs de o săptămână, și posibil chiar în doar două zile. Potrivit estimărilor oficialilor, Canada nu dispune de forțe regulate și armament modern suficiente pentru a respinge un atac la scară largă din partea SUA. Prin urmare, răspunsul teoretic presupune trecerea la metode de război netradiționale: utilizarea unor grupuri mici de forțe neregulate sau de civili înarmați, care vor aplica tactici de ambuscade, sabotaje, atacuri surpriză și vor utiliza drone.

Una dintre surse a indicat că modelul se bazează pe tactici similare cu acțiunile mojahedinilor afgani împotriva trupelor sovietice în anii 1980 și, mai târziu, ale talibanilor împotriva forțelor coaliției internaționale, inclusiv contingentul canadian, în Afganistan. Scopul acestei strategii este de a provoca pierderi maxime potențialelor forțe de ocupație.

În același timp, oficialii subliniază că administrația președintelui Donald Trump nu va da probabil ordinul de invazie reală, iar relațiile militare actuale dintre cele două țări rămân pozitive. Ambele părți continuă cooperarea în cadrul Comandamentului Nord-American de Apărare Aeriană și Spațială (NORAD) și discută participarea Canadei la noul sistem continental de apărare antirachetă.

Conform logicii modelării, un atac ipotetic al SUA ar fi posibil după ruperea evidentă a parteneriatului în cadrul NORAD și primirea de către armata americană a ordinului de invazie cu forța. Primele semne ale amenințării ar putea fi notificările din partea SUA privind încetarea politicii de utilizare comună a spațiului aerian. În acest caz, Canada, potrivit surselor, ar putea solicita sprijinul puterilor nucleare – Marea Britanie sau Franța.

Un înalt reprezentant al Ministerului Apărării din Canada a presupus că țara ar avea cel mult trei luni pentru a se pregăti să respingă invazia pe mare și pe uscat. Generalul-maior în rezervă David Fraser, care a comandat trupele canadiene în Afganistan, a admis că pentru apărare ar putea fi utilizate arme antitanc și drone similare celor utilizate de Ucraina.

Șeful Statului Major al Apărării din Canada, generalul Jenny Carignian, a anunțat anterior intenția de a crea o rezervă de forțe voluntare cu un efectiv de peste 400.000 de persoane. Potrivit oficialilor, aceste forțe ar putea fi utilizate, în teorie, pentru a opune rezistență în cazul unei ocupații, însă nu se ia în considerare introducerea serviciului militar obligatoriu.

Anterior, președintele SUA, Donald Trump, a declarat în repetate rânduri că Canada ar trebui să se alăture SUA. Prim-ministrul Canadei, Marc Carney, și ministrul responsabil de relațiile cu Washingtonul, Dominique Leblanc, au exclus întotdeauna această posibilitate, caracterizând astfel de declarații ca o încercare de a crea haos.

