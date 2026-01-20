Live TV

Taxă de 1 miliard de dolari pentru un loc în „Consiliul pentru Pace” al lui Trump. Cine va lua decizia în cazul României

Data publicării:
sedinta csat condusa de nicusor dan
Ședință a CSAT condusă de Nicușor Dan. Foto: presidency.ro

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat că suma de un miliard de dolari pe care România ar trebui să o plătească pentru a obţine un loc permanent în aşa-numitul Consiliu pentru Pace al lui Donald Trump este o sumă importantă”, el subliniind că o decizie privind acest aspect trebuie luată în CSAT.

„Această decizie este una strategică, de politică externă, e foarte importantă şi se va discuta în forul în care aceste decizii se iau. Evident că o sumă de un miliard de dolari este o sumă importantă, dar, repet, deciziile în privinţa acestor lucruri se iau în CSAT. În situaţia în care această discuţie, şi sunt convins că această discuţie va avea loc în CSAT, vom evalua acest lucru, suntem în procesul de elaborare a bugetului, evident că e o sumă importantă”, a afirmat Alexandru Nazare, marţi, într-o conferinţă de presă. 

Oficialii americani au propus extinderea Consiliului pentru Pace” privind Gaza pentru a include şi alte ţări afectate de război şi conflicte, printre care Ucraina şi Venezuela, a anunţat Financial Times (FT).

Deşi detaliile privind un potenţial Consiliu pentru Pace privind Ucraina sunt puţine, o persoană informată cu privire la propunere a declarat pentru FT că administraţia Trump consideră conceptul un potenţial substitut al ONU... un fel de organism paralel neoficial care să se ocupe de alte conflicte din afara Fâşiei Gaza”, notează News.ro.

Administraţia Prezidenţială a confirmat primirea scrisorii transmise de preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, preşedintelui României, Nicuşor Dan, prin care este adresată oficial invitaţia ca România să devină membru al Consiliului pentru Pace”.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc cu ochelari, sacou si margele, la microfon
1
Nicoleta Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan să elimine măsurile de reformă care afectează...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
2
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e...
Carney și Macron
3
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a adera la „Consiliul...
ID329192_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Curtea supremă a dat verdictul în cazul lui Paul Ciprian Pintea, senatorul POT care și-a...
The Norwegian Post Office's sorting center in Lørenskog during the annual Christmas gift rush.
5
Mii de proprietari, notificați de armata Norvegiei că imobilele și bunurile lor ar putea...
Surpriză! Rapid a făcut anunțul despre Olimpiu Moruțan: "E o tâmpenie!"
Digi Sport
Surpriză! Rapid a făcut anunțul despre Olimpiu Moruțan: "E o tâmpenie!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ministrul Finanțelor: „Bugetul pe 2026 nu prevede creșteri de TVA și nici modificări ale pensiilor magistraților”
Emmanuel Macron și Donald Trump.
Emmanuel Macron, atac direct la adresa lui Donald Trump: „SUA încearcă să slăbească şi să subordoneze Europa”
Donald Trump
Preşedintele Emiratelor Arabe Unite acceptă invitația lui Donald Trump privind „Consiliul pentru Pace”
Edi Rama
Încă o țară europeană anunță că se alătură „Consiliului pentru Pace” propus de Trump, ca unul dintre „membrii fondatori”
President Trump Departs Japan For Korea During Asia Trip
Trump se îndreaptă spre Davos mai agresiv și mai ambițios ca niciodată (Axios)
Recomandările redacţiei
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru...
tancuri romanesti, armata romana, exercitii militare - Foto Capt. Daniel Nistor, Romanian Land Forces 2
Cum ar putea apăra România Republica Moldova în caz de război...
ciucu primarie
Ciucu anunță „o primă soluție” pentru căldură și apă caldă în...
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Avertismentul șefului Armatei: „Românii trebuie să fie pregătiți...
Ultimele știri
Sorin Grindeanu, despre relația cu Ilie Bolojan, schimbarea premierului și colaborarea cu AUR: „Își dorește cineva anticipate?”
Apariție de senzație a lui Emmanuel Macron. Președintele francez a purtat ochelari de soare în timp ce a susținut un discurs la Davos
Parlamentul European va accelera acordarea unui împrumut de sprijin pentru Ucraina
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Vărsătorului vine cu o resetare radicală. Patru zodii intră într-o nouă eră
Cancan
Cătălin Crișan, de nerecunoscut la 2 ani de la operația suferită. Fanilor nu le vine să creadă: 'Arată a 80...
Fanatik.ro
Cristi Săpunaru s-a enervat în direct când a aflat salariul lui Olimpiu Moruțan la Rapid: ”Trebuie să și...
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
De ce nu sunt eliminate pensiile speciale ale primarilor. Adevărul din spatele deciziei politice
Adevărul
În China prinde contur ideea că încheierea războiului din Ucraina ar fi în interesul Beijingului
Playtech
Vremea schimbă foaia! Luna februarie aduce surprize uriaşe de la meteo, ce se întâmplă după episodul de ger
Digi FM
Fiica adoptivă a lui Ilie Năstase a ajuns pe stradă: „Sunt fără adăpost și fără bani”. De ce nu o ajută...
Digi Sport
Lovitură de teatru: Mario Iorgulescu, luat de Carabinieri! ”Am spus foarte multe lucruri neadevărate”
Pro FM
Enrique Iglesias, imagini rare alături de fiica lui, Mary: „Pregătită de scenă!” Videoclipul a devenit viral...
Film Now
Fran Drescher, dezvăluiri despre relația cu fostul soț: „Suntem suflete pereche. Ne știm de la 15 ani, cine...
Adevarul
„Românii par turci care vor să fie italieni”. Șocul cultural trăit de o tânără iraniancă mutată la Timișoara
Newsweek
Grindeanu dă speranțe pensionarilor: „Vom da bani mai mulți la pensie”. Care sunt cele 2 scenarii?
Digi FM
„Justiția nu are ce să-mi facă!” Cum și-a justificat Mario Iorgulescu declarațiile halucinante făcute pe...
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Te gândești să-ți iei un câine? Cele 7 semne clare că nu ești pregătit să ai unul, indiferent cât de mult îți...
Film Now
Ben Affleck, declarații ferme despre viitorul copiilor săi și ai lui Jennifer Garner: „Sperăm să nu-și...
UTV
Alina Pușcău spune ce dietă ține la 43 de ani: „Am făcut școala de nutriție în America”