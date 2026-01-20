Taxă de 1 miliard de dolari pentru un loc în „Consiliul pentru Pace” al lui Trump. Cine va lua decizia în cazul României

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat că suma de un miliard de dolari pe care România ar trebui să o plătească pentru a obţine un loc permanent în aşa-numitul Consiliu pentru Pace al lui Donald Trump este „o sumă importantă”, el subliniind că o decizie privind acest aspect trebuie luată în CSAT.

„Această decizie este una strategică, de politică externă, e foarte importantă şi se va discuta în forul în care aceste decizii se iau. Evident că o sumă de un miliard de dolari este o sumă importantă, dar, repet, deciziile în privinţa acestor lucruri se iau în CSAT. În situaţia în care această discuţie, şi sunt convins că această discuţie va avea loc în CSAT, vom evalua acest lucru, suntem în procesul de elaborare a bugetului, evident că e o sumă importantă”, a afirmat Alexandru Nazare, marţi, într-o conferinţă de presă.

Oficialii americani au propus extinderea „Consiliului pentru Pace” privind Gaza pentru a include şi alte ţări afectate de război şi conflicte, printre care Ucraina şi Venezuela, a anunţat Financial Times (FT).

Deşi detaliile privind un potenţial Consiliu pentru Pace privind Ucraina sunt puţine, o persoană informată cu privire la propunere a declarat pentru FT că administraţia Trump consideră conceptul „un potenţial substitut al ONU... un fel de organism paralel neoficial care să se ocupe de alte conflicte din afara Fâşiei Gaza”, notează News.ro.

Administraţia Prezidenţială a confirmat primirea scrisorii transmise de preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, preşedintelui României, Nicuşor Dan, prin care este adresată oficial invitaţia ca România să devină membru al „Consiliului pentru Pace”.

