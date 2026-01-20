Live TV

Emmanuel Macron, atac direct la adresa lui Donald Trump: „SUA încearcă să slăbească şi să subordoneze Europa”

Data publicării:
Emmanuel Macron și Donald Trump.
Emmanuel Macron și Donald Trump. Colaj foto: Profimedia Images

Președintele francez Emmanuel Macron a lansat, marți, la Forumul Economic Mondial de la Davos, un atac direct la adresa administrației americane conduse de Donald Trump, acuzând Statele Unite că încearcă „să slăbească și să subordoneze Europa”, în contextul amenințărilor privind impunerea unor noi taxe vamale, relatează BFMTV, potrivit News.ro.

Liderul de la Élysée a criticat „o acumulare de taxe vamale inacceptabile” şi presiuni exercitate împotriva „suveranităţii” statelor europene, avertizând asupra unei schimbări periculoase de paradigmă în relaţiile internaţionale.

Statele Unite „încearcă în mod deschis să slăbească şi să subordoneze Europa”, a acuzat şeful statului francez, denunţând „o acumulare de taxe vamale inacceptabile” şi presiuni împotriva „suveranităţii” statelor.

„Trecem la o lume fără lege, în care legea nu mai este cea pe care o cunoaştem, ci devine cea a celui mai puternic”, a declarat Emmanuel Macron de la tribuna WEF.

Preşedintele francez a subliniat că Europa dispune de instrumente „foarte puternice” în domeniul comercial şi că trebuie să le „folosească” atunci când „nu este respectată”, făcând referire directă la ameninţările formulate de preşedintele american Donald Trump.

În acest context, Macron a invocat din nou posibilitatea recurgerii la instrumentul „anticoerciţie” al Uniunii Europene, considerat drept o „bazooka” comercială, în eventualitatea unui război comercial.

Şeful statului francez, un susţinător al revenirii la multilateralism, a avertizat că Europa nu trebuie „să accepte pasiv această lege a celui mai puternic”.

El a făcut legătura şi cu „ambiţiile imperialiste” ale Rusiei, sugerând că slăbirea Europei ar crea un precedent periculos pe scena globală.

Într-o declaraţie ulterioară acordată presei, Emmanuel Macron a atras atenţia asupra riscului unui conflict comercial direct cu Washingtonul.

„Nebunia este că am putea fi puşi într-o situaţie în care să folosim mecanismul anticoerciţie pentru prima oară împotriva Statelor Unite. Vă imaginaţi?”, a spus preşedintele francez.

„Este o nebunie, îmi pare rău, dar este consecinţa unei agresivităţi inutile. Însă trebuie să rămânem calmi”, a adăugat el.

Citește și:

Articolul 5 al NATO, pe masa discuțiilor. Amenințările lui Trump privind Groenlanda împing UE spre un răspuns economic fără precedent

Trump amenință Franța cu taxe vamale de 200% pe vin și șampanie, după refuzul lui Macron de a intra în „Consiliul pentru Pace”

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc cu ochelari, sacou si margele, la microfon
1
Nicoleta Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan să elimine măsurile de reformă care afectează...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
2
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e...
Carney și Macron
3
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a adera la „Consiliul...
ID329192_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Curtea supremă a dat verdictul în cazul lui Paul Ciprian Pintea, senatorul POT care și-a...
The Norwegian Post Office's sorting center in Lørenskog during the annual Christmas gift rush.
5
Mii de proprietari, notificați de armata Norvegiei că imobilele și bunurile lor ar putea...
Lovitură de teatru: Mario Iorgulescu, luat de Carabinieri! ”Am spus foarte multe lucruri neadevărate”
Digi Sport
Lovitură de teatru: Mario Iorgulescu, luat de Carabinieri! ”Am spus foarte multe lucruri neadevărate”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Canadian Army Private from 1st Battalion, Nova Scotia Highlanders, North, adjusts the sights on his C9 machine gun at the range during Exercise Southbound Trooper IX at Fort Pickett, Virginia, on February 16, 2009. The exercise demonstrates marksmanship a
Canada a simulat o invazie din partea SUA, pentru prima dată într-un secol. Concluziile militarilor
sedinta csat condusa de nicusor dan
Taxă de 1 miliard de dolari pentru un loc în „Consiliul pentru Pace” al lui Trump. Cine va lua decizia în cazul României
Donald Trump
Preşedintele Emiratelor Arabe Unite acceptă invitația lui Donald Trump privind „Consiliul pentru Pace”
emmanuel macron - davos
Apariție de senzație a lui Emmanuel Macron. Președintele francez a purtat ochelari de soare în timp ce a susținut un discurs la Davos
Edi Rama
Încă o țară europeană anunță că se alătură „Consiliului pentru Pace” propus de Trump, ca unul dintre „membrii fondatori”
Recomandările redacţiei
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru...
alexandru nazare sustine o conferinta de presa
Ministrul Finanțelor: „Bugetul pe 2026 nu prevede creșteri de TVA și...
sorin grindeanu la o sedinta
Sorin Grindeanu, despre relația cu Ilie Bolojan, schimbarea...
ciucu primarie
Ciucu anunță „o primă soluție” pentru căldură și apă caldă în...
Ultimele știri
Alexandru Nazare: „Acțiunile ANAF, inclusiv cele din zona de ridesharing, au contribuit la echilibrarea bugetului de stat”
Sorin Grindeanu spune că Nicușor Dan nu poate face referendum pe justiție: „Probabil că îşi doreşte să ia un puls al magistraţilor”
„Pleacă cât încă mai poți”: Kim Jong Un a demis un vicepremier și a lansat un atac virulent la adresa oficialilor „inutili”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Vărsătorului vine cu o resetare radicală. Patru zodii intră într-o nouă eră
Cancan
Mihaela și-a dat demisia pentru a avea grijă de iubitul ei italian, rămas paralizat. Ce a aflat românca pe 4...
Fanatik.ro
Soția noului jucător transferat de FCSB a reacționat rapid: „București, venim”
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Cristi Săpunaru s-a enervat în direct când a aflat salariul lui Olimpiu Moruțan la Rapid: ”Trebuie să și...
Adevărul
În China prinde contur ideea că încheierea războiului din Ucraina ar fi în interesul Beijingului
Playtech
Vremea schimbă foaia! Luna februarie aduce surprize uriaşe de la meteo, ce se întâmplă după episodul de ger
Digi FM
Fiica adoptivă a lui Ilie Năstase a ajuns pe stradă: „Sunt fără adăpost și fără bani”. De ce nu o ajută...
Digi Sport
Surpriză! Rapid a făcut anunțul despre Olimpiu Moruțan: "E o tâmpenie!"
Pro FM
Enrique Iglesias, imagini rare alături de fiica lui, Mary: „Pregătită de scenă!” Videoclipul a devenit viral...
Film Now
Fran Drescher, dezvăluiri despre relația cu fostul soț: „Suntem suflete pereche. Ne știm de la 15 ani, cine...
Adevarul
„Românii par turci care vor să fie italieni”. Șocul cultural trăit de o tânără iraniancă mutată la Timișoara
Newsweek
Grindeanu dă speranțe pensionarilor: „Vom da bani mai mulți la pensie”. Care sunt cele 2 scenarii?
Digi FM
„Justiția nu are ce să-mi facă!” Cum și-a justificat Mario Iorgulescu declarațiile halucinante făcute pe...
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Te gândești să-ți iei un câine? Cele 7 semne clare că nu ești pregătit să ai unul, indiferent cât de mult îți...
Film Now
Ben Affleck, declarații ferme despre viitorul copiilor săi și ai lui Jennifer Garner: „Sperăm să nu-și...
UTV
Alina Pușcău spune ce dietă ține la 43 de ani: „Am făcut școala de nutriție în America”