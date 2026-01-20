Ce crede un fost consilier al lui Donald Trump despre declarațiile președintelui din ultimele zile: „Groenlanda va rămâne Groenlanda”

Donald Trump nu va putea forța Groenlanda să-și schimbe proprietarul, a declarat pentru BBC un fost consilier de vârf al președintelui SUA. Gary Cohn consideră că invadarea unei țări care face deja parte din NATO este „puțin exagerată”.

Vicepreședintele IBM, Gary Cohn, care l-a consiliat pe Trump în domeniul economic în primul său mandat, a spus că „Groenlanda va rămâne Groenlanda” și a legat necesitatea accesului la minerale critice de planurile fostului său șef pentru teritoriu, informează BBC.

Cohn și-a făcut un nume pe Wall Street, unde a ajuns președinte și director operațional al băncii de investiții Goldman Sachs. El a lucrat sub Trump ca director al Consiliului Economic Național al Casei Albe între 2017 și 2018.

Ca semn al seriozității cu care liderii de afaceri tratează criza, el a avertizat că „invazia unei țări independente care face parte din NATO” ar fi „o măsură excesivă”.

El a sugerat, de asemenea, că recentele comentarii ale președintelui despre Groenlanda „ar putea face parte dintr-o negociere”.

„Tocmai am venit de la o întâlnire a delegației Congresului SUA și cred că există un consens destul de uniform atât în rândul republicanilor, cât și al democraților, că Groenlanda va rămâne Groenlanda”, a spus el.

Groenlanda ar fi fericită dacă SUA și-ar spori prezența militară pe insulă, a spus el, având în vedere că Atlanticul de Nord și Oceanul Arctic „devin o amenințare militară din ce în ce mai mare”.

SUA ar putea, de asemenea, să negocieze un acord de „preluare” pentru rezerva vastă, dar în mare parte neexploatată, de minerale rare a Groenlandei, a sugerat Cohn.

„Dar cred că invadarea unei țări care nu dorește să fie invadată – care face parte dintr-o alianță militaristă, NATO – mi se pare puțin exagerată în acest moment”, a spus el.

Cohn a indicat că președintele ar putea exagera cererile sale ca parte a unei tactici de negociere – ceva ce, spune el, președintele a făcut cu succes în trecut.

„Trebuie să-i acordăm lui Donald Trump un anumit credit pentru succesele pe care le-a avut și pentru că a încercat de multe ori să exagereze pentru a obține ceva într-o situație de compromis”, a spus el.

„A exagerat în promovarea unui lucru pentru a obține în final ceea ce dorește de fapt. Poate că ceea ce dorește de fapt este o prezență militară mai mare și o reducere a consumului.„

