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Canada se va alătura Uniunii Europene pentru a acorda Ucrainei împrumutul de 90 de miliarde de euro (FT)

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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și premierul canadian Mark Carney.
Premierul canadian Mark Carney și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
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Canada intenționează să se alăture împrumutului acordat de Uniunea Europeană Ucrainei, în valoare de 90 de miliarde de euro, au declarat pentru Financial Times (FT) surse bine informate. Potrivit acestora, Ottawa și Bruxelles intenționează să ajungă la un acord cu privire la valoarea contribuției canadiene înainte de începerea summitului UE din octombrie, care va avea loc la Montreal. Astfel, Canada va deveni a doua țară din afara blocului european care va participa la programul de împrumuturi destinat Kievului. Anterior, Marea Britanie s-a alăturat acestui program.

După cum au precizat sursele FT, prim-ministrul canadian Mark Carney urmărește să consolideze alianța statelor liberale, care împărtășesc aceleași valori, ca contrapondere la președintele SUA, Donald Trump. Prin participarea Canadei la acordarea împrumutului către Ucraina, Carney speră să-și demonstreze Europei angajamentul față de aliați. „Suntem recunoscători pentru tot sprijinul pe care Canada îl acordă Ucrainei și suntem gata să facem împreună și mai mult”, a declarat pentru FT unul dintre oficialii europeni.

Canada a alocat deja Ucrainei aproximativ 4,7 miliarde de dolari pentru ajutor militar, iar săptămâna trecută Carney și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au convenit asupra unui „parteneriat centenar” între cele două țări. FT reamintește că Canada speră să încheie și alte acorduri cu UE pentru a obține sprijin în războiul comercial cu SUA. În special, Ottawa intenționează să se alăture rețelei de supercomputere a UE pentru a colabora în domeniul inteligenței artificiale și să semneze un acord privind comerțul digital cu Bruxelles.

Disensiunile dintre SUA și Canada s-au accentuat luna trecută, când negocierile comerciale dintre cele două țări au eșuat. SUA este cel mai mare partener comercial al Canadei. Volumul anual al schimburilor comerciale se ridică la 620 de miliarde de euro. Volumul comerțului Canadei cu Europa este semnificativ mai mic — aproximativ 130 de miliarde de euro.

La sfârșitul lunii iunie, Kievul a primit prima tranșă din împrumutul UE de 90 de miliarde de euro. Aceasta s-a ridicat la 3,2 miliarde. Potrivit unor surse citate de Euractiv, prima tranșă nu a inclus aproape 6 miliarde de euro destinate cheltuielilor de apărare. Țările UE au aprobat împrumutul acordat Kievului în luna aprilie. Se preconizează că finanțarea va fi alocată în anii 2026–2027 prin intermediul obligațiunilor UE. Din cele 90 de miliarde de euro, 30 de miliarde vor fi destinate ajutorului bugetar pentru Ucraina, iar 60 de miliarde — cheltuielilor de apărare, a subliniat „Pravda Europeană”. În același timp, finanțarea bugetară va fi acordată în schimbul unor reforme.

Editor : A.R.

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