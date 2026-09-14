Trump avertizează că SUA ar putea rămâne în Iran şi ar putea să păstreze petrolul „la fel ca în Venezuela”

Preşedintele Donald Trump, aflat duminică în Irlanda pentru un eveniment de golf, a sugerat că Statele Unite ar putea rămâne în Iran şi ar putea „să păstreze petrolul”, dând exemplul Venezuelei, relatează Reuters.

El a repetat că se aşteaptă ca războiul din Iran să se încheie în acest an, ⁠posibil imediat după alegerile de la jumătatea mandatului care vor avea loc în Statele Unite în 3 noiembrie.

Vorbind la campionatul de golf Irish Open, Trump a adăugat că preţul benzinei va „cădea ca o piatră” odată ce războiul cu Iranul se va încheia, după ce anterior pusese vina pentru creşterea preţurilor la motorină pe atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor din Rusia.

Tulburările din Orientul Mijlociu au zguduit pieţele petroliere, comercianţii de petrol aşteptându-se ca preţurile să crească din nou luni, după un atac asupra unui oleoduct saudit.

Trump a afirmat că va încheia doar „acordul potrivit” şi nu va accepta unul care „nu este bun”, adăugând că Iranul „solicită constant” negocieri de pace - o afirmaţie pe care Teheranul a respins-o în trecut.

Însă preşedintele american a prezentat duminică şi o altă opţiune: menţinerea dialogului cu Iranul. El a făcut o paralelă cu acordul SUA cu Venezuela, anunţat în august.

„În cele din urmă, ne vom retrage (din Iran), cu excepţia cazului în care decidem să rămânem şi să păstrăm petrolul, la fel ca în Venezuela”, a spus Trump, adăugând că veniturile SUA din Venezuela „au acoperit de mai multe ori costurile războiului”.

Editor : C.L.B.