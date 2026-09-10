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Canada şi Ucraina se angajează să încheie un parteneriat pe „100 de ani”

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Mark Carney si volodimir zelenski profimedia-1115060289
Mark Carney și Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
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Prim-ministrul canadian Mark Carney şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat într-o vizită în Canada, au semnat joi o declaraţie în care cele două ţări se angajează să încheie un parteneriat de securitate şi economic pe o durată de 100 de ani, relatează AFP.

Kievul a semnat un parteneriat pe aceeaşi durată cu Londra în ianuarie 2025.

Tot joi, premierul canadian a anunţat deblocarea a 350 milioane de dolari canadieni (218 milioane de euro) pentru furnizarea de mijloace de apărare aeriană Ucrainei, notează AFP, citată e Agerpres.

Interceptorii vor fi furnizaţi Kievului de către Canada printr-un program american deschis aliaţilor Ucrainei pentru finanţarea eforturilor acesteia de război.

Joi, Canada şi Ucraina au semnat şi un „parteneriat pe termen lung” în materie de producţie de drone şi sisteme antidrone, a anunţat Carney.

În cadrul acestui acord, „o treime dintre dronele pe care le vom produce în Canada”, o producţie care urmează să ajungă la un milion de aparate în următorii doi ani, vor fi livrate Ucrainei, a indicat el, potrivit Reuters.

De asemenea, Canada va „furniza peste 430 milioane de dolari (268 milioane de euro) în garanţii de credit pentru achiziţia de gaz” şi a ajuta astfel Ucraina să treacă iarna, a declarat Carney, în prezenţa lui Zelenski, la Calgary, în vestul Canadei.

În Canada trăiesc între 1,3 şi 1,4 milioane de persoane de origine ucraineană, formând una dintre cele mai numeroase diaspore ucrainene din lume.

Editor : Liviu Cojan

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