Proprietarul unui restaurant cu două stele Michelin riscă închisoarea după ce a servit clienților deserturi cu furnici

Procurorii sud-coreeni au cerut o pedeapsă de un an de închisoare pentru proprietarul unui restaurant cu două stele Michelin, acuzat că servea furnici drept garnitură pentru deserturi, relatează presa locală, citată de BBC.

În Coreea de Sud, furnicile nu se numără printre cele 10 specii de insecte aprobate pentru consum uman. Pe lista celor permise se află, printre altele, lăcustele și greierii.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, procurorii au solicitat luni și amendarea restaurantului cu 20 de milioane de woni sud-coreeni (aproximativ 13.500 de dolari).

Proprietarul a recunoscut că servea furnici, însă a susținut că acestea reprezentau doar o „mică parte” din meniul de degustare cu 15 feluri. Insectele erau folosite ca topping pentru sorbeturi, iar clienții erau informați că pot alege și variante fără furnici.

Cazul a ieșit la iveală după ce inspectorii Ministerului Siguranței Alimentelor și Medicamentelor au descoperit recenzii publicate online de clienți, însoțite de fotografii cu preparate presărate cu furnici.

Anchetatorii estimează că, pe parcursul a patru ani, restaurantul a folosit aproximativ 49.000 de furnici importate din Statele Unite și Thailanda în mai multe preparate.

Mai mult, autoritățile sanitare au constatat că furnicile folosite de restaurant „conțineau de până la 55 de ori mai multe metale grele decât insectele comestibile obișnuite”, potrivit publicației The Chosun Daily, scrie sursa citată.

Cum se apără proprietarul

În apărarea sa, proprietarul a afirmat că doar 60% dintre clienți au ales să încerce furnicile, în timp ce restul au primit alternative, precum oțet fermentat și flori comestibile.

Acesta a mai susținut că restaurante din alte țări, precum Australia, Danemarca și Regatul Unit, folosesc de asemenea furnicile ca ingredient în preparatele lor.

Documentele instanței nu menționează numele restaurantului și nici pe cel al proprietarului. În Coreea de Sud există zece restaurante cu două stele Michelin, toate situate în capitala Seul.

Instanța urmează să pronunțe verdictul pe 2 septembrie.

Furnicile sunt consumate și, în unele regiuni, sunt considerate o delicatesă în mai multe culturi din Asia, Africa și America Latină. De exemplu, furnicile țesătoare și ouăle lor sunt folosite în bucătăria thailandeză și cambodgiană, iar în Columbia, furnicile regină sunt considerate la fel de prețioase precum caviarul.

Editor : C.S.