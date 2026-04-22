Ce măsuri ia în calcul Comisia Europeană pentru a limita impactul energetic al războiului din Iran

Comisia Europeană a anunţat un set de măsuri menite să reducă impactul creşterii preţurilor la energie, inclusiv scăderea taxelor la electricitate şi coordonarea umplerii depozitelor de gaze înainte de iarnă, transmite Reuters.

Planul prevede modificarea regulilor europene astfel încât electricitatea să fie taxată mai puţin decât gazul şi să permită statelor membre să reducă până la zero taxele la energie pentru industrie şi gospodăriile vulnerabile.

Comisarul european pentru Energie, Dan Jorgensen, a avertizat că efectele conflictului din Orientul Mijlociu asupra infrastructurii de gaze vor menţine preţurile ridicate „pentru câţiva ani”, chiar şi în scenariul optimist al unei încheieri rapide a războiului.

„Trebuie să eliminăm dependenţa de gaz cât mai repede posibil, ceea ce înseamnă accelerarea investiţiilor în energie curată”, a declarat oficialul, potrivit News.ro.

Bruxellesul evită, pentru moment, măsuri mai radicale precum plafonarea preţurilor la gaze sau taxarea profiturilor excepţionale ale companiilor energetice, spre deosebire de intervenţiile adoptate în 2022 după reducerea livrărilor de gaze din Rusia.

Uniunea Europeană rămâne vulnerabilă la fluctuaţiile pieţei, în contextul în care depinde de importurile de petrol şi gaze, iar perturbările din Strâmtoarea Ormuz au dus la creşterea preţurilor. De la începutul conflictului, preţurile gazelor în Europa au crescut cu aproximativ o treime.

Totuşi, nivelurile actuale rămân sub cele din 2022, iar Europa nu se confruntă, deocamdată, cu penurii de combustibil, bazându-se pe livrări din Statele Unite şi Norvegia.

Comisia va coordona achiziţiile de gaze ale statelor membre pentru a evita creşteri bruşte de preţ generate de cumpărări simultane şi va analiza măsuri pentru creşterea capacităţii rafinăriilor şi pentru constituirea unor rezerve de combustibil pentru aviaţie.

Modificările fiscale propuse necesită însă aprobarea unanimă a statelor membre, ceea ce le face dificil de adoptat.

Pe termen lung, strategia UE vizează reducerea dependenţei de combustibili fosili şi accelerarea tranziţiei către energie regenerabilă şi nucleară. În prezent, aproximativ 71% din electricitatea produsă în Uniunea Europeană provine din aceste surse, în creştere faţă de circa 60% în 2022.

