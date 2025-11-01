Cel mai bogat om din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se după sancțiunile americane. „Lukoil este terminat”

Cel mai bogat om de afaceri din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se după ce o nouă rundă de sancțiuni americane împotriva sectorului energetic din Moscova a forțat Lukoil, compania pe care a fondat-o, să-și vândă operațiunile din străinătate, scrie TPWorld.

Al doilea producător de petrol din Rusia va vinde activele internaționale după impunerea sancțiunilor.

Afaceri

Lukoil, al doilea producător de petrol din Rusia, înființat de miliardarul Vagit Alekperov în același an în care s-a prăbușit Uniunea Sovietică, a declarat joi că își va vinde activele străine „din cauza măsurilor restrictive impuse companiei și filialelor sale de către unele state”.

Săptămâna trecută, Washingtonul a dat firmelor termen până pe 21 noiembrie să întrerupă legăturile cu Lukoil și Rosneft, un alt grup energetic rus important, ca parte a noilor restricții menite să blocheze fondurile utilizate pentru a menține în funcțiune mașina de război a Kremlinului în Ucraina.

Lukoil vinde către Gunvor

Lukoil a declarat că a acceptat o ofertă din partea comerciantului de mărfuri Gunvor, cu sediul în Elveția, o firmă privată al cărei fost coproprietar este un asociat de lungă durată al președintelui Vladimir Putin. Guvnor a câștigat notorietate în anii 2000 prin tranzacții lucrative cu producătorii de petrol de stat ruși.

Portofoliul străin al Lukoil include rafinării în Bulgaria, România și Țările de Jos, participații în câmpuri petroliere importante, precum West Qurna-2 din Irak, mai multe terminale și o rețea europeană de retail de aproximativ 5.000 de stații de service.

Rapoartele mass-media sugerează că activele ar putea fi vândute la doar 30% din valoarea lor de piață.

Se preconizează că cifra de afaceri a companiei va scădea cu aproximativ aceeași sumă, a declarat un fost director executiv al Lukoil pentru Politico. „Lukoil este terminat”, a adăugat sursa.

Valorile se prăbușesc

Acțiunile Lukoil au scăzut cu peste 24% de la începutul anului și cu peste 11% în zilele care au urmat anunțului sancțiunilor de către Washington — o lovitură care a erodat direct valoarea participației de aproximativ 28% a lui Alekperov în companie.

Alekperov, un fost muncitor pe o platformă petrolieră din Marea Caspică care a devenit ministru adjunct al petrolului în Uniunea Sovietică, a fondat Lukoil în 1991, preluând trei câmpuri petroliere controlate de minister în proprietate privată.

El a demisionat din funcția de președinte al companiei în aprilie 2022, la câteva zile după ce Marea Britanie a impus sancțiuni împotriva lui, și fusese anterior vizat de măsurile SUA după anexarea Crimeei de către Moscova în 2014.

Dar, în ciuda crizei, averea sa va rămâne uriașă. Forbes Rusia estimează că averea netă actuală a lui Alekperov se ridică la 28,7 miliarde de dolari.

Editor : Sebastian Eduard