Live TV

Cel mai bogat om din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se după sancțiunile americane. „Lukoil este terminat”

Data publicării:
Președintele Putin alături de oligarhul rus Vagit Alekperov
Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS
Din articol
Afaceri Lukoil vinde către Gunvor Valorile se prăbușesc

Cel mai bogat om de afaceri din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se după ce o nouă rundă de sancțiuni americane împotriva sectorului energetic din Moscova a forțat Lukoil, compania pe care a fondat-o, să-și vândă operațiunile din străinătate, scrie TPWorld.

Al doilea producător de petrol din Rusia va vinde activele internaționale după impunerea sancțiunilor.

Afaceri

Lukoil, al doilea producător de petrol din Rusia, înființat de miliardarul Vagit Alekperov în același an în care s-a prăbușit Uniunea Sovietică, a declarat joi că își va vinde activele străine „din cauza măsurilor restrictive impuse companiei și filialelor sale de către unele state”.

Săptămâna trecută, Washingtonul a dat firmelor termen până pe 21 noiembrie să întrerupă legăturile cu Lukoil și Rosneft, un alt grup energetic rus important, ca parte a noilor restricții menite să blocheze fondurile utilizate pentru a menține în funcțiune mașina de război a Kremlinului în Ucraina.

Lukoil vinde către Gunvor

Lukoil a declarat că a acceptat o ofertă din partea comerciantului de mărfuri Gunvor, cu sediul în Elveția, o firmă privată al cărei fost coproprietar este un asociat de lungă durată al președintelui Vladimir Putin. Guvnor a câștigat notorietate în anii 2000 prin tranzacții lucrative cu producătorii de petrol de stat ruși.

Portofoliul străin al Lukoil include rafinării în Bulgaria, România și Țările de Jos, participații în câmpuri petroliere importante, precum West Qurna-2 din Irak, mai multe terminale și o rețea europeană de retail de aproximativ 5.000 de stații de service.

Rapoartele mass-media sugerează că activele ar putea fi vândute la doar 30% din valoarea lor de piață.

Se preconizează că cifra de afaceri a companiei va scădea cu aproximativ aceeași sumă, a declarat un fost director executiv al Lukoil pentru Politico. „Lukoil este terminat”, a adăugat sursa.

Valorile se prăbușesc

Acțiunile Lukoil au scăzut cu peste 24% de la începutul anului și cu peste 11% în zilele care au urmat anunțului sancțiunilor de către Washington — o lovitură care a erodat direct valoarea participației de aproximativ 28% a lui Alekperov în companie.

Alekperov, un fost muncitor pe o platformă petrolieră din Marea Caspică care a devenit ministru adjunct al petrolului în Uniunea Sovietică, a fondat Lukoil în 1991, preluând trei câmpuri petroliere controlate de minister în proprietate privată.

El a demisionat din funcția de președinte al companiei în aprilie 2022, la câteva zile după ce Marea Britanie a impus sancțiuni împotriva lui, și fusese anterior vizat de măsurile SUA după anexarea Crimeei de către Moscova în 2014.

Dar, în ciuda crizei, averea sa va rămâne uriașă. Forbes Rusia estimează că averea netă actuală a lui Alekperov se ridică la 28,7 miliarde de dolari.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
500560431_1215718256589654_1164346126887289414_n
1
Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu, despre Oana Gheorghiu: „E o competiţie care îi...
vreme de toamna copac cu frunze ruginii
2
Meteorologii au revizuit estimările pentru următoarele săptămâni. Cum va fi vremea în...
factura la curent si bani
3
De la 1 noiembrie crește prețul la energie electrică și energie termică. Cum vor arăta...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
4
Incidente la Catedrala Mântuirii Neamului. Supărați pe pauza de curățenie, oamenii care...
sondat american steag SUA mihail kogalniceanu
5
„Nu am reușit să îi ținem aici, dar ei ne-au luat fetele”. Îngrijorare la vestea plecării...
Ion Țiriac: ”Merită să stea 20 de ani după gratii”
Digi Sport
Ion Țiriac: ”Merită să stea 20 de ani după gratii”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
trupe sua avion militar
Veteranii americani critică decizia lui Trump de a retrage trupe din...
U.S. President Trump holds a cabinet meeting at the White House in Washington
Șeful spionilor americani, vizită discretă la Bruxelles. Care a fost...
trafic masini
Kilometraj manipulat, accidente nedeclarate. România, printre țările...
hartii
Situație halucinantă în Timișoara: S-au înmulțit fraudele cu bani de...
Ultimele știri
Traficul de persoane, un fenomen alarmant. Cum se pregătește Europa pentru salvarea victimelor
„Plan de autoconservare al Casei Regale”. Motivele care l-au determinat pe regele Charles să ia măsuri dure împotriva prințului Andrew
Cazurile de depresie, cu 40% mai multe în ultimii trei ani. Mărturia dramatică a uneia dintre paciente: „Uneori, nu pot vorbi”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Aftermath of a Russian missile attack in Chernihiv
ONU: Anul acesta numărul victimelor civile din Ucraina a crescut cu 30%. Care este principala cauză a morții
Venezuela's President Nicolas Maduro leads rally on the Day of Indigenous Resistance, in Caracas
Președintele Venezuelei îi cere lui Vladimir Putin ajutor militar
Bombe FAB-500
De câte ori și-a bombardat Rusia propriul teritoriu în ultimul an. Cum au loc de obicei astfel de erori
soldat-rusia
Premieră de la începutul războiului: un soldat rus capturat de către forțele Kievului va fi judecat în Lituania pentru crime de război
Ciupercă nuclerară explozie ilustrație
Ce pot obține Statele Unite dacă reiau testele cu arme nucleare
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din noiembrie 2025 pentru fiecare zodie. Universul te împinge exact acolo unde trebuie...
Cancan
Marii ABSENȚI de la priveghiul Ștefaniei Szabo. Nimeni nu se aștepta ca ei să lipsească!
Fanatik.ro
Ea este românca despre care americanii spun că merită să apară într-un film spectaculos pe Netflix. „A fost...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
Cine este milionara care i-a oferit o nouă șansă Simonei Halep. Se vorbește în toată lumea tenisului despre...
Adevărul
Țara în care cel mai cunoscut site pornografic își pierde masiv vizitatorii
Playtech
Dispozitivul care pare inofensiv, dar îți crește factura la energie cu peste 200 de lei pe lună
Digi FM
Caz revoltător în Gorj. Doi tineri și-au vândut copilul de 3 săptămâni pentru 7.000 de euro. Ce au făcut cu...
Digi Sport
De nicăieri! Sârbii l-au făcut ”praf” pe Mutu: ”Dacă tăceai, filosof rămâneai”
Pro FM
Lili Sandu, spectaculoasă la 46 de ani. Doar în dresuri, body decoltat și pantofi cu toc cui, bruneta...
Film Now
Scandalul dintre Brad Pitt și Angelina Jolie, departe de a se fi terminat. Actorul cere instanței acces la...
Adevarul
O rachetă dezvoltată în secret de Moscova ar fi determinat retragerea SUA din tratatul INF. Arma a fost...
Newsweek
Casa de Pensii anunță bonus de 1.400 lei la pensie în noiembrie. Banii se dau după 13 noiembrie
Digi FM
Ce pensie încasează Elena Merișoreanu în 2025. Semnalul de alarmă tras de artistă: „Chiar nu vede nimeni că...
Digi World
Pericolul tăcut din spatele unui somn neliniștit. Creierul suferă când nu dormi bine sau pierzi nopțile
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Sylvester Stallone, despre filmul în care a jucat și care „a prezis viitorul”. Pelicula face ravagii chiar și...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles