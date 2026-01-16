Live TV

China amenință direct Taiwanul: „Toate opțiunile care pot pedepsi forțele separatiste pentru independența Taipeiului rămân pe masă”

Data publicării:
China,And,Taiwan,Flags,Painted,On,A,Concrete,Wall,With
Foto cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Shutterstock

„Pentru noi, a gestiona problema forțelor separatiste pentru independența Taiwanului este ca și cum am prinde o broască țestoasă într-un borcan, iar toate opțiunile care pot pedepsi forțele separatiste pentru independența Taiwanului rămân pe masă”, a declarat Zhang Xiaogang, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez al Apărării, într-o conferință de presă, ca răspuns la o întrebare despre îngrijorările din Taiwan că China ar putea urma exemplul SUA în Venezuela pentru a legitima utilizarea forței împotriva insulei, scrie Global Times.

Oficialul chinez a menționat că problema Taiwanului este „o afacere pur internă a Chinei. Cum să o rezolvăm este o chestiune care ține de chinezi, care nu tolerează interferențe din partea forțelor externe”, a spus Zhang.

În decembrie 2025, China a desfășurat exerciții militare cu foc real în jurul Taiwanului, menite să simuleze o blocadă a principalelor porturi ale insulei autoguvernate. Exercițiile militare, denumite „Misiunea pentru Justiție 2025”, au început au fost calificate de Taipei drept „intimidare militară” din partea Beijingului.

China revendică Taiwanul ca parte a teritoriului său suveran și a refuzat să excludă utilizarea acțiunilor militare pentru a acapara democrația insulară.

AFP a scris că cea mai recentă demonstrație de forță vine în urma unei runde extraordinare de vânzări de arme către Taipei de către Statele Unite – principalul susținător al Taiwanului în materie de securitate și a comentariilor prim-ministrului Japoniei conform cărora utilizarea forței împotriva Taiwanului ar putea justifica un răspuns militar.

„Orice încercare de a opri unificarea Chinei cu Taiwanul este sortită eșecului”

Beijingul a avertizat că „forțele externe” care înarmează Taipeiul vor împinge Strâmtoarea Taiwan într-o situație periculoasă de război iminent”, dar nu a menționat nicio țară anume. Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Lin Jian, a declarat că „orice încercare de a opri unificarea Chinei cu Taiwanul este sortită eșecului”.

China a anunțat că efectuează „antrenament cu foc real asupra unor ținte maritime din nordul și sud-vestul Taiwanului” în cadrul unor exerciții la scară largă care implică fregate, avioane de vânătoare, bombardiere și drone.

Purtătorul de cuvânt al armatei chineze, Shi Yi, a declarat că Beijingul va trimite trupe ale armatei, marinei, forțelor aeriene și forțelor de rachete pentru exercițiile militare, concentrându-se pe „patrulare a pregătirii de luptă maritimă și aeriană. Blocada porturilor și zonelor cheie, precum și descurajarea multidimensională în afara lanțului de insule”.

El a adăugat că exercițiile au fost „un avertisment sever împotriva forțelor separatiste «Independența Taiwanului» și o acțiune legitimă și necesară pentru a proteja suveranitatea și unitatea națională a Chinei”.

Editor : A.R.

Au scris istorie împreună, dar ea a "rupt" tăcerea, după 20 de ani: "Eram îngrozită de ideea de a rămâne singură cu el"
Digi Sport
Au scris istorie împreună, dar ea a "rupt" tăcerea, după 20 de ani: "Eram îngrozită de ideea de a rămâne singură cu el"
Descarcă aplicația Digi Sport
